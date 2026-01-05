CES 2026: JBL apuesta por los audífonos abiertos - conoce las tres nuevas opciones de ajuste abierto de la empresa

JBL ha lanzado tres nuevos modelos de audífonos abiertos en el CES 2026 de Las Vegas.

Hay un nuevo modelo de la serie Endurance y dos opciones de la serie Open Sound...

...además de los primeros Soundgear Clips de JBL, con precios a partir de 89,95 dólares.

Si hay algo que nos ha enseñado el 2025 es que los audífonos abiertos están de moda: la categoría de los mejores audífonos abiertos es, con diferencia, el sector de más rápido crecimiento y más disputado en el ámbito del audio.

JBL no fue especialmente rápida en lanzar este tipo de diseño, ya que no presentó sus primeros audífonos abiertos específicos para deporte, los Endurance Zone, hasta junio de 2025. Aunque los Soundgear Sense de 2023 también adoptaron el diseño en forma de concha, no estaban diseñados específicamente para deporte (los Endurance Zone sí lo estaban).

En cualquier caso, JBL está recuperando claramente el tiempo perdido, con no uno, ni dos, sino tres nuevos diseños abiertos que se suman a los Endurance Zone, incluidos dos diseños más con forma de concha (o forma de arco, con una carcasa para el controlador en un extremo que se coloca sobre la concha del oído y una batería que se coloca detrás de la oreja en el otro) y uno totalmente nuevo con clip, llamado JBL Soundgear Clips.

(Image credit: JBL)

Los Sense Pro (en la imagen superior) son los más premium del trío de auriculares verdaderamente abiertos, con un precio de venta al público de 199,95 dólares (alrededor de 150 libras esterlinas/300 dólares australianos), mientras que los auriculares más asequibles que JBL presenta en el CES son los Endurance Peak 4, orientados al deporte, con un precio de 129,95 dólares. Estos últimos son interesantes. ¿Por qué? Porque es la primera vez que JBL añade su «tecnología de cancelación de ruido adaptativa» a la serie Endurance, específica para deportes.

Cabe señalar que este modelo, el Peak 4, debe considerarse como un cuarto par adicional en el lanzamiento que, por lo demás, comprende los Sense Pro, Sense Lite y Soundgear Clips, ya que los Peak 4 no son realmente de oído abierto (piensa en los auriculares intrauditivos más tradicionales, pero con ganchos de seguridad giratorios para mantenerlos firmemente en el oído).

Dicho esto, el ANC puede aparecer muy ocasionalmente en los audífonos abiertos, pero es tan inusual que solo lo hemos probado en los excelentes Honor Earbuds Open hasta la fecha, aunque apuesto a que veremos muchos más de este tipo de productos haciendo su debut en el CES de este año...

Todos los audífonos abiertos de JBL en el CES: características principales y precios

¡Contempla los nuevos JBL Soundgear Clips en color morado! (Image credit: JBL)

Vamos a ir de los más caros a los más económicos, ¿te parece? Los Sense Pro y Sense Lite de JBL (que son 50 dólares más baratos que sus hermanos Pro, a 149,95 dólares) saldrán a la venta en marzo de 2026.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los Pro son únicos en el trío de auriculares verdaderamente abiertos, ya que ofrecen «audio inalámbrico de alta resolución con refuerzo de graves adaptativo» y Bluetooth 6.0. También obtendrás hasta 38 horas de reproducción (auriculares: 8 horas; estuche: 30 horas), carga inalámbrica y el excelente Personi-Fi 3.0 de JBL para crear tus propios perfiles de sonido, además de Spatial Sound para audio 3D. Por mi parte, tengo mucha curiosidad por ver cómo funcionan estos filtros direccionales en un diseño de oído abierto.

Los Sense Lite, ligeramente más económicos, ofrecen la tecnología Open Sound de JBL (pero sin Spatial Sound), resistencia al agua y al polvo IP54, Bluetooth 5.4 y hasta 32 horas de reproducción (auriculares: 8 horas; estuche: 24 horas), lo cual es muy respetable en esta categoría.

Se espera que los nuevos Soundgear Clips de JBL (en la imagen superior, en color morado) cuesten 149,95 dólares en su lanzamiento, y se suman al creciente número de lo que yo llamaría opciones «estilo ear-cuff», pero que los que eran demasiado jóvenes para llevar joyas en los años 90 podrían llamar audífonos «estilo clip».

Las opciones de color demuestran lo preocupados que están los usuarios por la imagen, con acabados que incluyen cobre, azul, morado y blanco. JBL destaca su propia tecnología de conducción aérea impulsada por JBL OpenSound, con un algoritmo mejorado de refuerzo de graves y privacidad auditiva.

También disfrutarás de hasta 32 horas de reproducción (auriculares: 8 horas; estuche: 24 horas) con carga rápida (10 minutos = 3 horas) y los auriculares son resistentes al agua y al polvo con clasificación IP54. También cuentan con controles táctiles en los auriculares, y podrás ajustar su funcionalidad con la aplicación JBL Headphones.

(Image credit: JBL)

Por último, pero no por ello menos importante, está el sucesor del Endurance Peak 3 de febrero de 2023, el Endurance Peak 4.

Al igual que el Peak 3, el Peak 4 es más bien una opción intraural, similar a los AirPods 4 o los Beats Powerbeats Pro 2.

Gracias a este diseño, JBL ha podido añadir su Pure Bass con Spatial Sound, además de ANC. También incluye conexión multipunto, Google Finder y Google Audio Switch, un orificio para cordón en el estuche para transportarlo cómodamente y hasta 48 horas de reproducción total. ¿Un competidor para nuestra categoría de mejores audífonos? Es muy posible, pero estad atentos a este espacio...

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.