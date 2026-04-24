Vijf dingen die je moet weten over de nieuwe OLED TV's van LG, Samsung en andere merken in 2026

De nieuwe OLED TV's van 2026 beginnen langzamerhand binnen te stromen. Ze zijn nog niet allemaal uit (in de Benelux), maar we hebben wel al een redelijk goed idee van wat we kunnen verwachten.

De modellen van Samsung en LG zijn vaak toch wel het meest populair, maar ook andere merken komen dit jaar weer met interessante nieuwe technologieën en features, zoals bijvoorbeeld LG en Sony.

Niet elk merk focust zich echter nog op OLED als zijn meest premium tv-technologie en dit jaar komen er onder andere meerdere RGB TV's op de markt die de strijd zullen aangaan met de beste OLED TV's. Toch blijft OLED zijn voordelen hebben, met name op het gebied van zwartwaardes en contrast.

Het artikel gaat hieronder verder.

Nieuwe OLED TV's krijgen misschien niet elk jaar gigantische upgrades ten opzichte van hun voorgangers, maar de pijnpunten van OLED worden toch langzamerhand steeds meer aangepakt. Zelfs middenklasse OLED TV's genieten inmiddels van features die oorspronkelijk alleen op de meest premium modellen te vinden waren.

2026 wordt misschien wel (deels) het jaar van de RGB TV, maar er is een reden waarom vier van de zes tv's in ons overzicht van de beste tv's OLED TV's zijn. We hebben nog niet de kans gehad om alle nieuwe OLED-modellen van dit jaar te testen (of überhaupt te bekijken), maar wat we wel al gezien en gehoord hebben, suggereert dat er zeker weer een kans is dat die koopgids van de beste tv's ook dit jaar vol met OLED TV's blijft staan. Hieronder lees je vijf van de belangrijkste dingen die je moet weten over de nieuwe OLED TV's die in 2026 worden gelanceerd.

1. LG G6 gaat de strijd aan met Samsung op het gebied van antireflectie

(Image credit: Warner Bros. / Future)

Twee van de beste OLED TV's van vorig jaar waren de LG G5 en de Samsung S95F. De keuze tussen die twee modellen was vrij lastig, maar dankzij de superieure antireflectiecoating op de S95F was dat model makkelijker aan te raden aan de meeste mensen. Natuurlijk blijf je met OLED TV's (en tv's in het algemeen) de beste kijkervaring houden in een verduisterde ruimte, maar in de praktijk willen mensen toch ook vaak overdag in een felverlichte woonkamer nog gewoon van films, series en sportwedstrijden kunnen genieten.

We konden vorige maand al beginnen met het testen van de nieuwe LG G6 en we hadden ook al vernomen dat de antireflectie hier verbeterd zou zijn. Aangezien we nog geen Samsung S99H in ons testlab hadden staan, hebben we de nieuwe LG in de eerste instantie maar eens vergeleken met de S95F.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Tijdens die vergelijking kwamen we erachter dat de nieuwe topmodellen van LG en Samsung dit jaar waarschijnlijk nog meer aan elkaar gewaagd zullen zijn. De LG G6 gaat nu weer veel beter met weerspiegelingen om. De S95F van vorig jaar wist met zijn matte afwerking nog steeds het beste af te rekenen met reflecties, maar we merkten dat bij de LG G6 alleen nog maar de meest extreme verlichting nog voor enigszins afleidende weerspiegelingen kon zorgen. In de meeste situaties gaat de G6 nu dus ook uitstekend om met reflecties.

Nou verwachten we dat de OLED Glare Free-coating op de Samsung S99H ook wel weer een (kleine) upgrade heeft gekregen. Maar als zelfs de S95F van vorig jaar al beter met weerspiegelingen omgaat, waarom zullen de nieuwe premium OLED's van LG en Samsung dit jaar dan meer aan elkaar gewaagd zijn?

Dat heeft te maken met het effect van 'black crush'. Dit is een effect waarbij zwart er meer als donkergrijs uit kan zien en dit zien we (in steeds mindere mate) soms duidelijk terug bij de S95F. OLED Glare Free is geweldig om weerspiegelingen te elimineren, maar het zorgt ook voor minder diepe zwartwaardes dan bij LG's meest premium modellen. Dat was eigenlijk bij de G5 en de S95F ook al te merken, maar toen hadden weerspiegelingen nog een grotere impact op de OLED TV van LG. Bij de G6 is die impact veel minder groot en wordt het dus echt een keuze tussen de beste antireflectie en de beste zwartwaardes.

2. Er zijn twee varianten van de LG C6 onderweg

(Image credit: Future)

Ook op het gebied van middenklasse OLED TV's zijn er dit jaar wat interessante ontwikkelingen. LG's OLED TV's uit de C-serie zijn al jarenlang sommige van de meest populaire OLED TV's op de markt. Zo staat de LG C5 inmiddels ook alweer een tijdje bovenaan in meerdere van onze tv-koopgidsen.

De C-serie biedt over het algemeen gewoon een heel erg aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Dit jaar zal er naast de verwachte LG C6 echter ook nog een LG C6H-model worden gelanceerd.

De standaard LG C6 is in principe de opvolger voor de C5 die we hadden verwacht. Hij moet een vergelijkbaar paneel krijgen als zijn voorganger en zal weer beschikbaar zijn in beeldformaten vanaf 42 inch. Dit keer is het grootste model van de LG C6 echter maar 65 inch. Wil je een 77- of 83-inch model? Dan kom je dit jaar automatisch uit bij de LG C6H.

Het verschil in beschikbare beeldformaten is echter niet het enige verschil. De LG C6H krijgt namelijk de grootste upgrade voor de C-serie in jaren: een nieuw OLED-paneel. Helemaal nieuw is het paneel niet, maar wel voor deze serie. Er zal hier een 'Primary Tandem RGB OLED 2.0'-paneel worden gebruikt, net als bij de flagship LG G6. LG heeft echter laten weten dat de helderheid op hetzelfde niveau moet zitten als de LG G5, dus misschien is het grotendeels op dat paneel gebaseerd.

Dit betekent dus dat de C6H van een flinke helderheidsboost kan genieten. We hebben nog geen officiële europrijzen voor de nieuwe OLED TV's van LG, maar de dollarprijzen zijn wel al bekend en de C6H is daar niet in prijs gestegen ten opzichte van de 77- en 83-inch formaten van de standaard C5. Het 83-inch model is zelfs 100 dollar goedkoper geworden. Bij de C6-serie lijkt dus nu ook te gelden: hoe groter hoe beter.

3. Philips OLED TV's zijn de eerste met Dolby Vision 2 Max

(Image credit: Philips)

Samsung en LG mogen dan vaak in het middelpunt van de belangstelling staan als het gaat om beeldkwaliteit, helderheid en antireflectie, maar andere merken gebruiken vaak dezelfde panelen en voegen hier nog leuke extra's of missende features aan toe.

Zo valt het ons nog steeds tegen dat de twee grootste namen nog steeds allebei maar één geavanceerd, dynamisch HDR-format ondersteunen. Op LG-tv's krijg je Dolby Vision en op Samsung-tv's krijg je HDR10+. Philips is een van de merken die gebruikers gewoon allebei de formats aanbiedt, waardoor je bij alle ondersteunde content gewoon van de beste ervaring kan genieten.

Nou heeft Philips in 2026 ook nog eens een primeur te pakken met (sommige van) zijn OLED TV's als het gaat om HDR. De flagship OLED+951, de iets goedkopere (maar nog steeds erg premium) OLED+911 en de middenklasse OLED811 zullen namelijk allemaal beschikken over Dolby Vision 2 Max. Hier lees je over een aantal van de verbeteringen die Dolby Vision 2 (Max) zal introduceren.

Dolby Vision 2 wordt momenteel nog niet uitgebreid ondersteund, maar deze ondersteuning op de OLED TV's van Philips betekent wel dat ze wat meer toekomstbestendig zijn dan modellen die het verbeterde HDR-format nu nog niet relevant genoeg vinden.

Het voor nu nog lastig te zeggen hoe groot de impact van Dolby Vision 2 (Max) in de praktijk zal zijn, maar aangezien we HDR tegenover SDR een grotere upgrade vinden dan 4K tegenover Full HD, zijn we wel erg benieuwd wat verdere verbeteringen beteken voor de toekomst van HDR-content.

4. OLED Glare Free komt ook naar Samsungs middenklasser

(Image credit: Blue Pixl Media)

OLED TV's, en dan vooral flagship OLED TV's, worden steeds feller. Dat is één van de manieren waarop ze weerspiegelingen in een felverlichte ruimte proberen te bestrijden. Wij hebben de afgelopen jaren echter gemerkt dat een goede antireflectiecoating een grotere invloed heeft dan een hogere helderheid.

Eén van de beste, of in ieder geval meest effectieve coatings is de OLED Glare Free-coating van Samsung. Hoewel we voor de beste kijkervaring onder perfecte omstandigheden dus misschien eerder naar de beste modellen van LG neigen, kijken de meeste mensen nou eenmaal niet altijd onder de perfecte omstandigheden. Dan is OLED Glare Free toch wel een geweldige toevoeging.

Het probleem is echter dat deze technologie de afgelopen jaren alleen beschikbaar was op de duurste tv's van Samsung. Daar komt dit jaar echter verandering in.

De middenklasse Samsung S90H krijgt dit jaar precies dezelfde OLED Glare Free-technologie als de Samsung S99H, het nieuwe vlaggenschip. De S99H zal nog steeds een beter paneel met een hogere helderheid bieden, maar nu kunnen mensen met een iets kleiner budget ook genieten van een OLED TV die er niet bijna als een spiegel uitziet als de zon direct op de tv schijnt.

De toevoeging van deze technologie maakt de Samsung S90H misschien wel de beste OLED TV van 2026 als het gaat om prijs-kwaliteit. Hier lees je dan ook onze eerste ervaring met deze tv.

5. RGB mini-LED/Micro RGB komt de markt verstoren

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Vorig jaar verschenen de eerste RGB mini-LED/Micro RGB TV's (helaas kunnen de fabrikanten niet gewoon samen één naam kiezen) op de markt. Toen werd het al duidelijk dat deze upgrade voor mini-LED een nog sterkere concurrent zou worden voor OLED. In 2025 kwamen er echter alleen gigantische formaten met enorm hoge prijzen op de markt en was het aanbod ook gewoon nog vrij beperkt.

Dit jaar zijn er echter veel meer modellen van verschillende merken onderweg. Sommige van deze merken positioneren hun RGB TV's boven OLED's in hun line-up (Sony), sommige blijven OLED als de beste keuze zien (LG en Philips) en sommige lijken nog geen definitieve keuze te willen maken (Samsung). Ook merken zoals Hisense en TCL zetten in op de nieuwe technologie en die zijn vooral gevaarlijk vanwege hun agressieve prijzen.

Of RGB TV's echt OLED-killers zullen worden, valt nog te bezien, maar het is dit jaar zeker aan te raden om de voor- en nadelen van de twee technologieën even naast elkaar te zetten als je een nieuwe tv wil kopen, ook al neig je misschien standaard meteen naar OLED als de beste optie.