LG G6 OLED TV lost probleem van zijn voorgangers grotendeels op, maar er blijft ruimte voor verbetering

De LG G6 OLED TV is LG's nieuwste premium OLED TV en het is dan ook een van de beste tv's die we in de afgelopen jaren getest hebben. Hij biedt weer een verbeterde beeldkwaliteit én beeldverwerking ten opzichte van zijn voorganger, de LG G5, en dat model was al een van de beste OLED TV's in 2025.

We merkten een aantal duidelijke verbeteringen toen we de G6 naast de G5 zetten. Het nieuwe model gaat onder andere beter met weerspiegelingen om, biedt een hogere fullscreen helderheid en weet kleuren nog verfijnder te reproduceren. De LG G6 lost echter ook nog (grotendeels) een probleem op waar de G-serie een lange tijd last van heeft gehad: 'color banding'.

Wat is color banding? Nou, heb je ooit naar een afbeelding met daarin verschillende tinten van dezelfde kleur op je tv gekeken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een blauwe lucht tijdens zonsondergang. Dan heb je misschien ook wel eens gemerkt dat de verschillende tinten van die kleur misschien niet altijd onopvallend in elkaar overgaan, maar soms juist een beetje een blokkerig effect veroorzaken in plaats van een soepele, natuurlijke kleurengradiënt.

Dat is dus color banding en dit probleem verschijnt wanneer er niet genoeg verschillende tinten kunnen worden weergegeven om voor een natuurlijk kleurverloop te zorgen.

Dit is een extreem voorbeeld van color banding, maar het laat wel goed zien waar we het over hebben. (Image credit: Phlake, via Wikipedia)

Hoewel de LG G5 over het algemeen een fantastische tv is, is color banding hier af en toe wel te bespeuren. Dit is al langer een probleem bij veel verschillende OLED TV. Al wordt het niet altijd veroorzaakt door het paneel, maar soms juist door de bron van het videomateriaal.

Toen we voor het eerst de LG G6 naast de LG G5 konden zien tijdens een evenement, werd er een scène uit The Green Knight vertoond om te laten zien dat de G6 merkbaar minder last had van color banding.

Inmiddels hebben we de G6 ook al wat uitgebreider kunnen testen in onze eigen testruimte en konden we dus ook wat andere scènes uit andere films gebruiken om het effect van color banding te zien.

Hieronder zie je meerdere foto's van onze testresultaten, maar het is wel belangrijk om te vermelden dat er bij deze beelden ook sprake is van compressie, waardoor er misschien nog meer color banding zichtbaar is dan in de praktijk het geval was. Als je echter de tekenen van color banding op één tv ziet en niet op de ander, dan kan je daaruit wel duidelijk afleiden dat de een toch duidelijk beter is dan de ander.

De lucht tijdens zonsondergang

Hoewel het vrij subtiel was in sommige scènes, toont de LG G5 (links) tekenen van color banding in scènes met een duidelijk kleurverloop, zoals bij deze scène tijdens zonsondergang uit La La Land. (Image credit: Lionsgate / Future)

De reden waarom we eerder al de lucht tijdens zonsondergang als voorbeeld noemden, is omdat dit een uitstekende situatie is om te testen op color banding. Meestal vormt er tijdens een zonsondergang een redelijk complex kleurverloop in de licht. Je ziet vaak een mix van blauwe, oranje, roze en paarse tinten die in elkaar over moeten lopen, maar ook overduidelijk het effect van color banding kunnen laten zien.

Voor onze eerste test hebben we gekozen voor een aantal scènes uit La La Land. In deze film heeft de lucht tijdens zonsondergang precies dit kleurprofiel en het was dan ook duidelijk te merken dat color banding een groter probleem was op de G5 dan op de G6. Wanneer Sebastian over de pier loopt tijdens zonsondergang, ziet het kleurverloop in de lucht er accurater uit op de G6. Kleuren zijn nog goed van elkaar te onderscheiden, terwijl je bij de G5 wel een beetje ringen van bepaalde kleuren kan zien.

(Image credit: Lionsgate / Future)

Hetzelfde gold ook weer bij de 'A Lovely Night'-scène. Sebastian en Mia dansen hier samen, met op de achtergrond weer de lucht bij zonsondergang. Ook hier zagen we meer tekenen van color banding op de G5 dan op de G6. Het verschil was hier wel iets subtieler, omdat er hier minder op de lucht gefocust werd dan in de scène bij de pier.

We kregen vergelijkbare resultaten bij het bekijken van fellere scènes via de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray. Hier zagen we beelden van een blauwe lucht die moest overlopen in de horizon en het kleurverloop was hier ook wat netter op de G6 dan op de G5.

Hoewel er hier een minder extreme mix van kleuren te zien was dan bij beelden van een zonsondergang, was het wel interessant om te zien dat color banding dus ook kan plaatsvinden bij erg felle beelden.

Alle scènes hierboven werden afgespeeld in het standaard HDR10-format, maar we wilden ook nog iets met Dolby Vision HDR bekijken. We kozen hier voor dezelfde scène uit The Green Knight die we ook tijdens de demo van LG te zien kregen. Dit zorgde voor een opmerkelijk resultaat.

The Green Knight

In deze scène uit The Green Knight, met HDR10 actief, toont de G5 (links) color banding in het rode gedeelte, terwijl dat gedeelte er veel soepeler uitziet op de G6 (rechts). (Image credit: A24 / Future)

Eerst besloten we om The Green Knight weer gewoon in HDR10 te bekijken (in de FIlmmaker Mode). In de specifieke scène die we hebben gekozen duikt Gawain in een meer om een schedel te bemachtigen. Tijdens deze scène wordt er een groot gebied met rode tinten belicht en wordt er een sterk contrast gecreëerd met de diepe zwarte tinten aan de linkerkant van het scherm. Hier zien we weer het effect van color banding op de G5, met duidelijke ringen die het rode licht over aparte secties verdelen. Bij de G6 is het kleurverloop iets meer uniform en worden kleuren dus ook beter gereproduceerd.

Bij Dolby Vision-beelden toont de G5 nog steeds tekenen van color banding, maar de G6 ineens ook. In het midden van het rode gebied is het nu zelfs nog beter zichtbaar op de G6. (Image credit: A24 / Future)

Toen we echter wisselden naar het Dolby Vision HDR-format en dezelfde scène nog eens bekeken, leek de G5 ineens minder last te hebben van color banding dan de G6. We zagen hier dus het tegenovergestelde van wat we bij de HDR10-beelden zagen.

Color banding was minder opvallend op beide tv's bij Dolby Vision dan bij HDR10, maar het viel dus wel op dat de G6 nu duidelijkere ringen liet zien in het rode gebied dan de G5. Er was op het nieuwere model ook een beetje een grijze gloed te zien bij de overgang van de rode tinten naar de zwarte tinten.

Over het algemeen zijn we bij andere tests heel erg onder de indruk geweest van de manier waarop de LG G6 omgaat met donkere scènes, plus van de indrukwekkende zwartwaardes, dus dit was wel een verrassing. De rode tinten zagen er nog wel mooi levendig en redelijk accuraat uit, maar bij deze Dolby Vision-beelden toonde de G5 dus wel merkbaar minder duidelijk het effect van color banding.

We besloten ook nog even de 4K Blu-ray van Lawrence of Arabia, ook met Dolby Vision HDR, uit te proberen. Die film bevat veel scènes met de woestijnlucht op verschillende momenten van de dag (en met verschillende belichtingen). Bij al deze scènes toonden beide tv's een goede uniformiteit en maar minimale tekenen van banding. Het effect was hier dus veel minder duidelijk dan bij The Green Knight. Het lijkt erop dat de scène uit The Green Knight gewoon echt een beetje een stresstest is voor tv's als het gaat om color banding.

Een grote verbetering, maar nog niet perfect

De LG G6 is, ondanks dit ene tegenvallende resultaat met Dolby Vision-beelden, een fantastische tv. Dit soort resultaten zijn we dan ook tijdens de meeste van onze andere tests met de nieuwe tv niet tegengekomen. We hebben daarnaast nog veel meer films op de G6 afgespeeld (ook met Dolby Vision) dan de voorbeelden die we hier hebben aangehaald en we konden uitstekend van die films genieten, zonder last te hebben van overduidelijke color banding.

Daarnaast wordt er nog steeds veel meer content in SDR en HDR10 bekeken dan in Dolby Vision en de LG G6 gaat wel altijd duidelijk beter om met die formats dan de G5.

Toch is er dus nog wel ruimte voor verbetering bij het afspelen van Dolby Vision-content. Dat heeft deze test wel duidelijk gemaakt. Misschien wordt dit fenomeen nog opgelost met behulp van een update. De nieuwe flagship OLED TV van LG is in Nederland en België ook nog niet eens officieel gelanceerd, dus wie weet wat er nog wordt verbeterd voor je hem in je woonkamer kan hangen (of zetten).