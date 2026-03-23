We vergeleken de LG G6 en Samsung S95F in een felle ruimte: Samsung is niet langer koploper

Sinds de introductie van Samsungs 'OLED Glare Free' in 2024 is deze antireflectielaag al een eenvoudige, maar enorm effectieve manier om de meeste content comfortabel te kunnen bekijken in felverlichte ruimtes. Dankzij deze laag kan je zelfs donkere films goed zien, omdat de technologie spiegelachtige reflecties enorm weet te beperken.

Dit soort spiegelachtige reflecties, waarbij objecten duidelijk gereflecteerd worden op het scherm, zijn al lang een probleem op de veelal glanzende en niet enorm heldere displays van veel van de beste OLED TV's. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom dit soort weerspiegelingen zo irritant zijn. Ten eerste bevatten ze meestal erg heldere en contrastrijke details, waardoor ze snel opvallen en ook eerder een afleiding worden dan een wazige reflectie. Daarnaast moet je oog zich ook opnieuw focussen wanneer je afgeleid wordt door dit soort weerspiegelingen, omdat ze niet op dezelfde focusafstand zitten als het paneel van de tv zelf.

In recente jaren hebben meer OLED TV's goede pogingen gedaan om dit soort spiegelachtige reflecties aan te pakken, terwijl ze toch nog een glanzend display gebruikten, zoals de LG G5. Toch kon ook die tv uiteindelijk de Samsung S95F, met zijn OLED Glare Free 2.0-scherm niet verslaan. Die tv gebruikt een matte coating om alle reflecties wazig te maken.

Het artikel gaat hieronder verder.

Het gebrek aan spiegelachtige reflecties is erg fijn, maar deze schermcoating zorgt er ook voor dat de zwartwaardes van de S95F niet zo diep of rijk zijn (wanneer lichtbronnen een waas creëren) als de zwartwaardes van sommige OLED TV's met glanzende panelen. Kiezen voor de beste antireflectie was tot nu toe dus wel een beetje een compromis, maar over het algemeen vonden wij dit wel de beste keuze als je een OLED TV zoekt waarmee je in felverlichte ruimtes comfortabel tv kan kijken. Daar is nu echter verandering in gekomen.

Tijdens een recent LG-event kregen we al een kans om de LG G6 in het echt te zien en toen viel ook meteen al op dat hij veel beter omging met weerspiegelingen dan zijn voorganger. Inmiddels heeft de LG G6 ook een plaats gekregen in ons testlab, dus konden wij aan de slag met het testen van de nieuwe antireflectielaag in onze gebruikelijke testruimte.

The Batman: de ultieme test

De LG G6 (links) weer reflecties uitstekend te verminderen, terwijl hij ook nog meer diepte en accuraatheid behoudt dan de Samsung S95F (rechts). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Het komt voor sommige lezers misschien niet meer als een verrassing dat we het hier over The Batman gaan hebben, want dit is een film die we heel vaak gebruiken voor onze tv-tests. Deze film toont uitstekend de nuance van het contrast van een tv en dient ook als een soort stresstest voor tv's als het gaat om de weergave van donkere content. De film is over het algemeen erg donker en is dan ook gemastered bij maar 400 nits (terwijl de meeste films bij 1.000 nits worden gemastered).

Dit betekent niet alleen dat er een grotere kans is dat je last hebt van 'black crush' (waarbij details verdwijnen in de donkere gedeeltes van het beeld), maar dat het ook erg lastig kan zijn om de film goed te kunnen zien in een felverlichte ruimte. Dat laatste geldt dus zeker bij traditionele glanzende OLED TV's.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Bij het afspelen van onze gebruikelijke testscènes uit The Batman, wisten we natuurlijk van tevoren al dat de S95F reflecties goed zou verminderen, maar dat dit wel enigszins ten koste zou gaan van de nauwkeurigheid van de zwartwaardes. Dit was niet het geval bij de LG G6.

In de actiescène in het metrostation aan het begin van de film, met beide tv's in de Filmmaker Mode (de meest accurate beeldmodus, maar ook een van de minst felle modi), was duidelijk te zien dat de LG rijkere zwartwaardes en een dynamischer contrast vertoonde. We zagen op de LG ook meer schaduwdetails: meer objecten op de achtergrond waren duidelijker te zien tegen de donkere achtergrond.

Hoewel de S95F nog steeds erg goed met de spiegelachtige reflecties omging, zagen zwarte tinten er iets grijzer uit en waren de schaduwdetails slechter. Dezelfde objecten in de achtergrond die we op de G6 duidelijk konden zien, waren hier iets meer verborgen in de duisternis. Het kleine beetje black crush waar je hier mee te maken hebt, helpt helaas ook niet.

De G6 (links) levert een gedetailleerder beeld en gaat beter om met verduisterde details, zoals Batmans rechter oog, dan de S95F (rechts). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Bij het bekijken van een iets fellere scène, zoals de scène in het huis van burgemeester Mitchell, zagen we op de G6 weer meer details in de donkere gebieden van het beeld. Wanneer een politieagent Batman tegenhoudt, is er meer textuur te zien bij Batmans pantser en zijn masker op de G6. De verlichting in de hal zag er ook levendiger uit op de G6 dan op de S95F en dat zorgt ook nog eens voor een extra krachtig waargenomen contrast.

Bij een close-up van Batmans gezicht terwijl hij met Gordon en een andere detective spreekt, wordt de helft van zijn gezicht door schaduwen bedekt. Toch toonde de G6 hier weer meer details in Batmans linker oog (aan de schaduwkant), namelijk het wit van zijn oog. Dit was weer minder goed te zien op de S95F.

De G6 (links) biedt betere schaduwdetails en zwartwaardes dan de S95F (rechts). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Als laatste zagen we ook opnieuw de superioriteit van de schaduwdetails van de G6 bij een andere scène waarin Bruce de Batcave binnenrijdt op zijn motor. Terwijl de camera uitzoomt om de hele grot te onthullen, zijn er meer stenen op het plafond goed te onderscheiden op de G6 dan op de S95F. Ook de zwartwaardes zijn weer dieper op de LG.

Bij al deze scènes wist de LG G6 overigens ook op uitstekende wijze de spiegelachtige reflecties te beperken. Soms hadden we nog steeds wel met deze reflecties te maken, maar het was niet zo afleidend als bij de LG G5 en veel andere glanzende OLED TV's.

Andere scènes

In een wat fellere, maar nog steeds donkere scène uit Dark City, weet de S95F (rechts) betere prestaties te leveren dan bij The Batman, maar de G6 (links) biedt nog steeds een sterker contrast en meer details. (Image credit: Arrow Video / Future)

We hebben ook nog wat andere donkere scènes uit andere films getest op deze tv's, waaronder uit films die toch wel bij een wat hogere helderheid gemastered zijn. Bij Dark City, wanneer John aan het begin met de persoon achter het bureau praat, zagen we een uitstekend contrast bij beide tv's. Er was een geweldige balans tussen de felle lamp en de schaduwen over de twee personages heen.

Het verschil tussen de G6 en de S95F was hier dus minder groot, maar toch waren de zwartwaardes van de G6 nog steeds rijker en accurater. Wel presteerde de S95F hier dus beter dan bij The Batman.

Er zijn bij de donkere scènes in The Last Voyage Of The Demeter meer details op de voorgrond te zien op de G6 (links) dan op de S95F (rechts). (Image credit: DreamWorks Pictures / Future)

The Last Voyage Of The Demeter is een andere film met een heleboel donkere scènes en in die scènes was weer goed te zien hoe uitstekend de G6 presteert met zijn antireflectiecoating én fantastische contrast. We zagen nog steeds hier en daar wat kleine spiegelachtige reflecties op de G6 en geen enkele op de S95F, maar toch wist de G6 betere schaduwdetails te leveren.

In een scène waarin Clemens op het dek van het schip naast het roer staat, is er veel meer van zijn onderste helft en de hoek bij de trap op de voorgrond zichtbaar op de G6 dan op de S95F. Op de Samsung raken de details verloren door black crush. Dit was overigens het geval bij veel van de scènes uit deze film.

Weerspiegelingen vs accurate beelden

De S95F (rechts) weet nog steeds spiegelachtige reflecties het beste te elimineren. (Image credit: Future)

Eén ding dat we niet kunnen ontkennen, is dat de S95F nog steeds het beste omgaat met spiegelachtige reflecties. Op de S95F worden niet alleen verlichte objecten, maar ook lichtbronnen zelf omgetoverd tot een soort waas. Bij het kijken naar de weerspiegelingen van de verlichting van boven in ons testlab wist de S95F het licht en de vorm van het licht te elimineren, terwijl het licht zelf op de G6 nog wel zichtbaar bleef.

Dat was wel een redelijk extreem voorbeeld, maar het is wel goed om te weten hoe de tv's met dit soort verlichting omgaan als jij bijvoorbeeld een lichtbron op een vergelijkbare plaats hebt die je niet kan verplaatsen. De S95F gaat in dat geval dus beter om met dit soort directe weerspiegelingen. Alleen de meest extreme verlichting kan echter het beeld van de G5 nog "verpesten". Voorheen (op de G5) waren reflecties echter veel sneller zichtbaar en vervelend bij LG.

Zelfs met de S95F (rechts) in zijn fellere Film-modus, zouden we nog steeds liever films bekijken op de G6 (links) in een felverlichte ruimte. (Image credit: Warner Bros. / Future)

We besloten om de gevechtsscène in het metrostation uit The Batman nog een keer opnieuw te testen, deze keer met de S95F in zijn fellere Film-beeldmodus. Hoewel dit het black crush-probleem op wist te lossen, zag alles er nu weer een beetje te fel en oververzadigd uit. Dit zorgde dus voor minder accurate beelden. We vonden het een betere ervaring om op de G6 in de Filmmaker Mode te kijken, zelfs als we daar wel nog met wat kleine weerspiegelingen te maken hadden. Die weerspiegelingen zijn nu zo beperkt dat het niet meer zo afleidend is.

De S95F weet nog steeds het beste weerspiegelingen echt te verwijderen, maar de G6 weet ze genoeg te verminderen om toch comfortabel tv te kunnen kijken in een felverlichte ruimte en behoudt daarnaast ook nog eens een accurater beeld, met diepere zwartwaardes en een beter contrast.

De antireflectielaag op de G6 is erg indrukwekkend voor een glanzend OLED-display en als wij nu zouden moeten kiezen voor één van deze twee opties (voor in een felverlichte woonkamer), dan zouden we de G6 kiezen.