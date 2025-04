Samsung Galaxy S25 Edge: nieuws, geruchten en meer

Het Samsung-seizoen, dat aan het begin van het jaar begon met de onthulling van de Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra en de gloednieuwe Samsung Galaxy S25 Edge, is nog steeds niet voorbij, want dat laatste model is nog niet gelanceerd. We hebben er zelfs vrij weinig over gehoord van Samsung zelf sinds het Galaxy Unpacked-evenement van januari 2025.

We hebben wel al tijd kunnen doorbrengen met de Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra, maar het toestel dat voorheen ook wel de S25 Slim werd genoemd, moet nog steeds officieel worden aangekondigd. We hebben de afgelopen maanden wel meer dan genoeg geruchten gehoord over dit toestel en hieronder vind je dan ook alles wat we tot nu toe over de Samsung Galaxy S25 Edge hebben gehoord.

Latest news De prijzen en specs van de Samsung Galaxy S25 Edge zijn gelekt.

In het kort

Wat is het? Een premium, extra dunne Samsung-smartphone

Een premium, extra dunne Samsung-smartphone Wanneer komt hij uit? Mogelijk op 13 mei

Mogelijk op 13 mei Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk meer dan 1.149 euro

Samsung Galaxy S25 Edge: prijs en releasedatum

Kan in mei of juni gelanceerd worden...

... maar zou ook nog gecanceld kunnen worden

Naar verwachting zit de prijs tussen die van de S25 Plus en S25 Ultra

We hoorden in oktober voor het eerst iets over een extra dunne Samsung Galaxy S25. Een bron claimt dat deze telefoon, die toen nog de S25 Slim werd genoemd, waarschijnlijk een paar maanden na de rest van de Samsung Galaxy S25-serie zou worden uitgebracht. Aangezien die andere toestellen op 22 januari werden aangekondigd, zou het kunnen gaan om een release in april of mei (maar april valt inmiddels af).

De bron waarschuwde echter ook dat de S25 Edge misschien in een zeer beperkte hoeveelheid gemaakt zou worden of alleen in bepaalde regio's zou worden uitgebracht. Op die manier zou Samsung eerst kunnen bekijken hoeveel interesse er is en eventueel daarna pas besluiten om het eventuele model van volgend jaar een bredere release te geven.

Vervolgens werd er in november een modelnummer gespot voor een toestel dat de Samsung Galaxy S25 Edge zou kunnen zijn in de GSMA IMEI-database. Hieruit konden we een aantal dingen opmaken. Ten eerste was dit nog meer bewijs voor het bestaan van het toestel en ten tweede eindigde het modelnummer met een 'U' en dat wijst op een model voor de VS.

Een ander modelnummer voor de S25 Edge verscheen later ook nog, en dit keer met een 'B' aan het einde. Dat betekent over het algemeen dat het een telefoon is die Samsung zal verkopen in alle regio's waar het bedrijf actief is. Het feit dat de S25 Edge ook tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-evenement werd getoond, suggereert ook dat hij wereldwijd zal uitkomen.

De vermelding in de IMEI-database hint ook naar een release in of rond mei. Over het algemeen worden Samsung-telefoons meestal zo'n zes maanden voor hun lancering toegevoegd aan die database.

Hoe dan ook, halverwege december claimde een bron dat de Samsung Galaxy S25 Edge zou verschijnen in Q2 (dus tussen april en juni). Een andere bron claimde vervolgens ook dat we te maken zouden hebben met die releaseperiode. Die claim kwam uit februari 2025, maar een maand eerder hoorden we ook al dat we de Galaxy S25 Edge in mei kunnen verwachten.

Sindsdien hebben we gehoord dat de Samsung Galaxy S25 Edge misschien zou worden aangekondigd op 16 april en vervolgens in mei beschikbaar zou zijn. Een andere leak wees op een lancering op 15 april. Dat klonk redelijk geloofwaardig, aangezien de Samsung Galaxy S25 Edge nu ook gecertificeerd is door de FCC. Inmiddels lijkt die onthulling dus toch later pas te komen.

Iets recenter hebben we dan weer gehoord dat een lancering in april wel gepland stond, maar dat Samsung de Galaxy S25 Edge schijnbaar tot mei of juni heeft uitgesteld. Eén bron wees specifiek op een lancering op 13 mei voor de S25 Edge. Een van de bronnen die aangaf dat het mei of juni zou worden, voegde hier ook nog aan toe dat er een kans is dat Samsung de telefoon volledig cancelt vanwege technische problemen.

De meest recente informatie die we hebben binnengekregen suggereert opnieuw dat de Galaxy S25 Edge wordt aangekondigd op 13 mei. Vervolgens zou het toestel volgens deze bron vanaf 30 mei ook echt wereldwijd beschikbaar zijn.

Aan de hand van de zogenaamde specs en het modelnummer lijkt het erop dat de Samsung Galaxy S25 Edge qua prijs tussen de Samsung Galaxy S25 Plus en de Samsung Galaxy S25 Ultra in zal zitten. Ter referentie: de Samsung Galaxy S25 Plus heeft een startprijs van 1.149 euro en de Samsung Galaxy S25 Ultra een startprijs van 1.449 euro.

De kleine hoeveelheid Galaxy S25 Edge-prijsleaks die we voorbij hebben zien komen, ondersteunen dat gerucht ook inderdaad. Eén van deze leaks geeft namelijk aan dat het toestel in Europa ergens tussen de 1.200 en 1.300 euro zal kosten. Dat zit dus inderdaad tussen de prijzen van de Plus en Ultra-modellen. Het zou hierbij gaan om een model met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Volgens dezelfde bron zou er echter ook een duurder model met 12GB RAM en 512GB opslagruimte zijn. Weer een andere S25 Edge-prijsleak komt hier grotendeels mee overeen. Een andere leak plaatst het toestel ook in het midden tussen de Plus en Ultra (in Europa).

Van een andere bron hebben we echter gehoord dat de prijs van de S25 Edge "vergelijkbaar" kan zijn met die van de S25 Plus. In dat geval zou hij iets goedkoper zijn dan de gelekte prijzen hierboven suggereren.

Inmiddels heeft Samsung zelf ook per ongeluk al de Canadese prijs voor de Samsung Galaxy S25 Edge gelekt. Die prijs wijst, net als de eerdere leaks, op een plaats tussen de S25 Plus en S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Edge: design en display

Een dun design, grote cameramodule en stijlvolle metalen afwerking

Kan misschien maar 5,84 mm dik zijn

Misschien een 6,66-inch display

Hoewel we niet veel informatie over de Samsung Galaxy S25 Edge kregen tijdens Samsung Galaxy Unpacked, konden we het nieuwe toestel wel alvast bekijken.

De Samsung Galaxy S25 Edge lijkt grotendeels de stijl van de andere S25-modellen aan te houden, maar dan met een paar veranderingen om het merkbaar dunnere design mogelijk te maken.

De meest opvallende verandering is te zien aan de cameramodule. Er bevinden zich maar twee camera's achterop dit toestel in plaats van de drie camera's achterop de S25 en S25 Plus (en de vier camera's op de S25 Ultra).

We zagen ook als kleuroptie ook alleen een gepolijst natuurlijk metaal. Dit materiaal zal waarschijnlijk aluminium of titanium zijn. Eén bron geeft dan ook aan dat het frame van de Galaxy S25 Edge inderdaad van titanium is. We verwachten meestal meer kleuren van Samsung bij een nieuwe lancering en nieuwere Samsung Galaxy S25 Edge-leaks wijzen ook op meer kleuropties. Het zou gaan om 'Titanium Icyblue', 'Titanium Silver' en 'Titanium Jetblack'.

We hebben nu ook al gezien hoe twee van deze kleuren er misschien uit gaan zien in de praktijk via een video van dummy units. Die dummy units hebben ook USB-C-poorten en simkaartslots die niet in het midden zitten. De kleuren kan je verder ook zien in de gelekte Galaxy S25 Edge-afbeeldingen hieronder.

Hoewel het niet helemaal overeenkomt met het design dat officieel is onthuld, geeft een eerdere leak van @Onleaks (een betrouwbare tipgever) in samenwerking met SmartPrix ons wel een idee van wat de afmetingen van de aankomende telefoon kunnen zijn.

De bron claimt dat de Samsung Galaxy S25 Edge afmetingen van 159 x 76 x 6,4 mm zal hebben (tot 8,3 mm dik bij het camerablok). De Samsung Galaxy S24 Plus (het toestel met waarschijnlijk de meest vergelijkbare schermgrootte) meet 158,5 x 75,9 x 7,7 mm.

Hieronder vind je een galerij van S25 Edge-afbeeldingen. Dit zijn afbeeldingen van het officiële model dat vertoond werd tijdens Samsung Galaxy Unpacked.

6,4 mm klinkt wel als een realistische dikte en een andere bron heeft verder ook al gezegd dat de Samsung Galaxy S25 Edge ergens tussen de 6,0 en 6,9 mm dik zal zijn.

Dat klinkt misschien dus wel heel erg dun, maar weer een ander bron heeft ook een afbeelding laten zien waaruit blijkt dat de Galaxy S25 Edge misschien helemaal niet zo veel dunner lijkt dan de rest van de Galaxy S25-serie. We hebben de telefoon al vanaf een afstandje kunnen zien, maar Samsung heeft ons nog geen kans gegeven om het model te testen of zelfs in onze handen te houden. Of het verschil met de rest van de serie dus echt merkbaar is, is nog lastig te zeggen. Hoe dun de Galaxy S25 Edge uiteindelijk ook is, hij is schijnbaar niet zo dun als Samsung hem hoopte te maken.

Dat gezegd hebbende, een recentere leak suggereert dat de Samsung Galaxy S25 Edge nog dunner zal zijn, met afmetingen van 158,2 x 75,5 x 5,84 mm. Die dikte is nu ook door meerdere bronnen genoemd. Verder hebben we ook een dikte van 5,8 mm gezien in wat lijkt op een gelekte marketingtekst voor de Samsung Galaxy S25 Edge. Deze tekst wijst ook op een gewicht van 163 gram.

Er zouden al prototypes bestaan van telefoons met beide afmetingen, maar het dikkere model zou nog een derde camera achterop hebben gehad en Samsung zou voor het dunnere design hebben gekozen om beter te kunnen concurreren met de zogenaamde iPhone 17 Air. Deze bron geeft echter ook aan dat het camerablok ervoor zorgt dat de S25 Edge maximaal 10 mm dik is bij de camera's.

De Samsung Galaxy S25 Edge zal misschien ook erg licht zijn. Eén bron claimt dat hij lichter zal zijn dan de Galaxy S25 van 162 gram, ondanks het feit dat de Edge naar verwachting een groter display zal hebben.

Over een laag gewicht gesproken, er gaat ook een gerucht rond dat de Galaxy S25 Edge een keramisch achterpaneel gebruikt. Dat zou hem krasbestendig kunnen maken. Deze geruchten werden iets geloofwaardiger na een exclusief gesprek met de UK Marketing Director van Samsung, Annika Bizon.

"Er zijn twee punten die ik wil maken,” zei Bizon. “Een is dat het absoluut prachtig is. En als je nadenkt over de technologie die in die ruimte past, is het erg indrukwekkend. Het tweede ding dat ik zal zeggen heeft te maken met duurzaamheid. Bij alles wat dun is, [moet duurzaamheid ook een onderdeel van het geheel zijn]. Dat zijn de twee features [van de Edge] die het meest interessant zijn [voor ons]. Nou ja, ik weet dat duurzaamheid niet het meest interessant is – maar het is wel erg belangrijk. Hou deze markt dus in de gaten, want er komen nog wat interessante dingen aan rondom deze telefoon."

Qua display claimt de bron van de renders hierboven dat we te maken krijgen met een grootte tussen de 6,7 en 6,8 inch. Een andere bron geeft een iets specifieker formaat en zegt namelijk dat de Samsung Galaxy S25 Edge een 6,66-inch display heeft. Daarmee zou de schermgrootte dus ongeveer even groot zijn als bij de Galaxy S25 Plus. We hebben ergens anders dan ook gehoord dat de Galaxy S25 Edge zelfs precies hetzelfde 6,7-inch scherm als de S25 Plus kan krijgen.

Wat niet echt als een verrassing komt, is dat we ook hebben gehoord dat de S25 Edge een 120Hz refresh rate kan krijgen, plus een piekhelderheid van 2.600 nits. Dat zou dan ook aansluiten bij wat we kregen bij de rest van de Galaxy S25-serie. Daarnaast zou de Samsung Galaxy S25 Edge een 2K-resolutie hebben.

Samsung Galaxy S25 Edge: camera's

(Image credit: Future)

Meerdere bronnen wijzen op indrukwekkende camera

De eerste Galaxy S met maar twee camera's in vijf jaar tijd

Mogelijk een 200MP-hoofdcamera en een 50MP- of 12MP-ultrawide

Het eerste dat Samsung-fans misschien opvalt aan de S25 Edge is dat hij twee camera's heeft in plaats van drie (zoals standaard is op de Galaxy S-serie sinds de S10 uit 2019).

We hebben gelukkig niet alleen maar "slecht" nieuws, want meerdere leaks suggereren dat de S25 Edge misschien een erg krachtig camerasysteem krijgt, ook al is het misschien dus wel een minder veelzijdig systeem dan wat je terugvindt op de andere S25-modellen. Eerdere leaks suggereerden dat de S25 Edge wel gewoon over een camerasysteem met drie camera's zou beschikken. Het zou dan gewoon gaan om een combinatie van een hoofdcamera, ultrawide en telefotocamera. We weten nu dus niet zeker of de tweede camera een ultrawide of een telefotocamera is.

De vroegste Samsung Galaxy S25 Edge-cameraleak suggereerde dat deze telefoon een "Ultra"-camera zou hebben. Dat zou betekenen dat de camera-hardware vergelijkbaar zou moeten zijn met die van de S24 Ultra. Later gaf dezelfde bron aan dat de Samsung Galaxy S25 Edge een "sterkere" camera zou hebben dan de standaard Galaxy S25.

Een andere bron heeft inmiddels iets meer specifieke details gegeven. Deze bron claimt dat de Samsung Galaxy S25 Edge een 200MP-hoofdcamera krijgt, plus een 50MP-ultrawide en een 50MP-telefotocamera met 3,5x optische zoom. Deze claim past redelijk bij de leaks hierboven. Met een 200MP-hoofdcamera zou hij op een vergelijkbaar niveau moeten zitten als de S25 Ultra. Zoals we tijdens de onthulling zagen, lijkt er daarnaast maar ruimte te zijn voor één van de andere camera's die hierboven genoemd is. De 50MP-ultrawide lijkt ons het meest waarschijnlijk aan de hand van andere Galaxy S25 Edge-cameraleaks. Toch hebben we nog recenter gehoord dat de telefoon naast de 200MP-camera misschien een 12MP-ultrawide krijgt.

Als laatste hebben we ergens anders weer gehoord dat de mogelijke telefotocamera op de S25 Edge een ALoP-design (All Lenses on Prism) zou kunnen krijgen. Dat zou de lens dunner moeten maken dan de meeste andere telefotolenzen.

Samsung Galaxy S25 Edge: specs

Leaks wijzen op een high-end Snapdragon 8 Elite-processor

12GB RAM lijkt waarschijnlijk

Hoewel Samsung de Galaxy S25 Edge dus al vertoond heeft tijdens het vorige Unpacked-evenement, hebben we alleen nog maar het design van de telefoon gezien. We moeten dus nog steeds op geruchten vertrouwen voor informatie over de specs.

Onze eerste echte informatie over de specs van de Samsung Galaxy S25 Edge verscheen in december 2024. Toen hoorden we dat de telefoon waarschijnlijk een topklasse Snapdragon 8 Elite-chip zou hebben, net als de rest van de Samsung Galaxy S25-serie.

Nog recenter verscheen de Galaxy S25 Edge in een benchmark. Daar zagen we ook precies diezelfde chip en 12GB RAM. De scores waren helaas niet zo indrukwekkend als we hadden verwacht van een telefoon met zon krachtige chip, maar dat komt misschien ook door het feit dat de hardware en software nog werden ontwikkeld en geoptimaliseerd op dat punt.

Een tweede Samsung Galaxy S25 Edge-benchmark is inmiddels ook verschenen en helaas zagen we hier weer dezelfde specs én teleurstellende scores. Sindsdien is er nog een S25 Edge-benchmark verschenen en hier zagen we prestaties die meer overeenkomen met die van de Galaxy S25 Ultra.

Meerdere andere geruchten hebben sindsdien ook diezelfde chip en hoeveelheid RAM genoemd. Dit kan dus een erg krachtige smartphone worden, met prestaties die overeenkomen met die van de rest van de Samsung Galaxy S25-serie. Die modellen beschikken ook allemaal over de Snapdragon 8 Elite-processor en 12GB RAM.

Samsung Galaxy S25 Edge: batterij

(Image credit: Future)

Kan een erg kleine batterij hebben

Laatste gerucht suggereert een batterijcapaciteit van maar 3.900mAh

Eén bron claimt echter 4.700mAh of groter

Een vlak waarop de Samsung Galaxy S25 Edge misschien niet zo indrukwekkend zal zijn, is op het vlak van de batterij. Een recente leak suggereert dat de telefoon gecertificeerd is in China met een 3.900mAh-batterij. Dat kan dus ook een grote invloed hebben op de batterijduur van de telefoon. We hebben ergens anders ook al diezelfde batterijcapaciteit voorbij zien komen en daarnaast is er ook geclaimd dat we te maken krijgen met een 25W-oplaadsnelheid.

Deze laatste leak geeft ook, net als eerdere geruchten, aan dat Samsung de batterij niet van zo'n hoge energiedichtheid heeft kunnen voorzien als gehoopt en dat de batterijcapaciteit van de Galaxy S25 Edge ergens tussen de 3.000mAh en 4.000mAh zal zitten.

De bron van de renders hierboven heeft in ieder geval aangegeven dat de batterijcapaciteit "flink" hoger zal zijn dan 3.050mAh, dus dat hint naar een capaciteit die dichter bij 4.000mAh in de buurt zal zitten. De standaard Samsung Galaxy S25 met zijn 6,2-inch scherm is voorzien van een 4.000mAh-batterij, dus als de S25 Edge (met zijn grotere display) een kleinere batterij krijgt, kan dat een negatieve impact hebben op de batterijduur.

Deze bronnen kunnen het natuurlijk ook fout hebben. Ergens anders hebben we namelijk gehoord dat de Samsung Galaxy S25 Edge misschien een batterijcapaciteit tussen de 4.700mAh en 5.000mAh krijgt. Wat de uiteindelijke capaciteit ook is, de daadwerkelijke batterijduur zou toch wel redelijk moeten zijn. De gelekte marketingtekst voor de Samsung Galaxy S25 Edge wijst op een batterijduur van een volledige dag.