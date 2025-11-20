Je Samsung-telefoon krijgt dankzij One UI 8.5 extra beveiliging voor diefstal

De beste smartphones hebben natuurlijk allemaal wel wat anti-diefstalfeatures ingebouwd en deze zijn door de jaren heen ook flink verbeterd. Nu lijkt het erop dat Samsung het nog moeilijker wil maken voor dieven met de introductie van One UI 8.5 op zijn Galaxy-telefoons.

De aankomende software-update, die vrij groot lijkt te worden, bevat blijkbaar een uitgebreide 'Identity Check'-feature die gespot werd door Android Authority. Deze feature zorgt ervoor dat je op een biometrische wijze je identiteit moet bewijzen om belangrijke instellingen aan te kunnen passen op je telefoon.

Identity Check is al beschikbaar op Samsung-telefoons (in het Nederlands als 'Controle van identiteit), maar het lijkt erop dat er in de One UI 8.5-software meer instellingen beveiligd kunnen worden met deze feature, zoals het overzetten van een Samsung-account, het inschakelen van ongeautoriseerde apps, het ontgrendelen van de Veilige map, het ontgrendelen van privé fotoalbums en het veranderen van instellingen voor USB-verbindingen.

Hierbij gaan we er natuurlijk wel even van uit dat Samsung deze feature ook in de uiteindelijke release van One UI 8.5 houdt. Dat lijkt namelijk ook wel waarschijnlijk. Deze ontdekkingen zijn gebaseerd op een vroege, gelekte versie van de software die Android Authority dus in handen heeft gekregen.

Controle van identiteit inschakelen

Controle van identiteit kan je via de instellingen inschakelen. (Image credit: Future)

Controle van identiteit vraagt je nu dus al om een vingerafdruk of scan van je gezicht als verificatie om bepaalde belangrijke veiligheidsinstellingen te kunnen aanpassen, waaronder het veranderen van de pincode van je apparaat. Dit zijn het soort instellingen die dieven als eerste zullen proberen te veranderen als ze je telefoon in handen hebben.

Dit is nu beschikbaar op veel van de beste Android-smartphones, maar het staat niet standaard aan. Op een Galaxy-telefoon zet je de feature aan door in de instellingen naar Beveiliging en privacy > Beveiliging van verloren apparaat > Diefstalbeveiliging > Controle van identiteit te gaan. Je kan hier ook 'Veilige plaatsen' instellen, zoals bijvoorbeeld je eigen huis, waar je dan deze extra verificatie niet hoeft te doorlopen.

Net als bij veel andere Android-features die Google beschikbaar maakt voor Android-telefoons, hoeft een bedrijf zoals Samsung deze functies niet per se op dezelfde manier te implementeren als Google doet op zijn eigen Pixel-telefoons. In dit geval lijkt het er dus op dat Samsung de functie gewoon heeft uitgebreid voor extra beveiliging voor Galaxy-toestellen.

We hebben inmiddels al wat hands-on video's van One UI 8.5 in actie gezien en er is ook al gehint naar meerdere softwareverbeteringen. Wanneer verschijnt de update dan precies? We hebben helaas nog geen specifieke datum, maar er kan wel ergens in de komende weken een bètaprogramma worden gelanceerd.