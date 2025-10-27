Samsung One UI 8.5 helpt je mogelijk als je een overvloed aan notificaties hebt

De beste Samsung-smartphones krijgen als het goed is ergens in de komende paar maanden de grote Samsung One UI 8.5-update. De nieuwste feature van de update die inmiddels gelekt is, moet het gemakkelijker maken om met een overvloed aan notificaties om te gaan.

SammyGuru ontdekte een gelekte One UI 8.5-build met daarin een nieuwe feature genaamd 'Prioritize notifications'. Het is dus vrij vanzelfsprekend wat deze feature moet doen: het geven van een hogere status aan sommige van je binnenkomende meldingen.

"Notificaties die misschien belangrijk zijn verschijnen hierdoor boven andere notificaties zodat je ze niet mist," stelt de omschrijving van de feature. "Je kan bij iedere app kiezen of je notificaties wil prioriteren in de notificatie-instellingen voor de app."

Het is verder nog niet helemaal duidelijk hoe dit in de praktijk zal werken, maar het klinkt in ieder geval wel handig. Verbeteringen voor het organiseren van notificaties zijn altijd mooi meegenomen. De omschrijving van de feature geeft ook aan dat de nodige verwerking voor dit proces gewoon lokaal plaatsvindt. Er wordt dus niets hiervoor eerst naar de cloud gestuurd.

Binnenkort...

Samsung One UI 8 introduceerde een aantal nieuwe AI-features. (Image credit: Samsung)

We verwachten dat One UI 8.5 ergens na de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie pas officieel breder wordt uitgerold. Een bètaversie zou echter zelfs al volgende maand kunnen verschijnen. Natuurlijk is er daarbij nog geen garantie dat Prioritize notifications ook al deel zal uitmaken van deze bèta, en zelfs van de uiteindelijke versie van de software. Er kun nog van alles veranderen voordat de software-update uiteindelijk officieel uitgerold wordt.

Er zijn al wat geruchten over vertragingen verschenen voor Samsungs aankomende flagship-serie van 2026. Het is niet duidelijk of dit ook invloed heeft op de release van One UI 8.5. Deze software zou ook mogelijk wel in januari of februari al uitgerold kunnen worden, terwijl de nieuwe toestellen misschien iets later komen. Vervolgens zal er in het midden van 2026 ook alweer een One UI 9.0-update komen.

We hebben ook al een gelekte hands-on video van Samsung One UI 8.5 gezien en die video onthulde dat de software-update een nieuw soort interactie met de telefoon introduceert. Je moet straks dubbel achterop de telefoon kunnen tikken om een functie te activeren. Dit is iets dat Apple ook al aanbiedt in iOS.

Andere leaks hebben tot nu toe op verschillende designveranderingen en cameraverbeteringen gewezen. One UI 8.5 lijkt dus nog een redelijk grote update te worden. We houden je natuurlijk op de hoogte over verdere informatie die Samsung zelf nog zal delen over deze update en de uitrol ervan.