Samsung Galaxy S26 verschijnt vrijwel zeker later dan gepland

Maart?!

Samsung Galaxy S25 FE
(Beeld: Blue Pixl Media)

Niet lang geleden hoorden we berichten dat de Samsung Galaxy S26-serie mogelijk wordt uitgesteld tot maart, ongeveer twee maanden later dan de verwachte lancering in januari. Destijds had slechts één bron dit vermeld, maar nu blijft het steeds vaker terugkomen.

Volgens de bekende leaker Ice Universe is bevestigd dat de Samsung Galaxy S26-serie wordt uitgesteld. Setsuna Digital heeft op hun beurt gezegd dat deze mogelijk wordt uitgesteld tot maart (via Phone Arena).

Keuzes, keuzes, keuzes

Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Er zijn nog andere mogelijke problemen, aangezien Samsung naar verluidt twijfelt over de naam van het basismodel. Een naamswijziging van Samsung Galaxy S26 naar Samsung Galaxy S26 Pro werd al een tijdje gemeld, maar lijkt nu van de baan te zijn.

Bovendien zou er binnen het bedrijf nog meer onzekerheid bestaan over welke telefoons zullen worden uitgerust met de Exynos 2600-chipset. Onlangs hebben we echter vernomen dat Samsung een hoog rendement heeft behaald met deze chipset en dat de prestaties veelbelovend zijn. Dat kan ertoe leiden dat de chip op grote schaal gebruikt wordt.

Dit alles zou kunnen leiden tot vertragingen bij de lancering. Aangezien verschillende bronnen nu zeggen dat deze waarschijnlijk wordt uitgesteld, lijkt dat te kloppen.

Bram Lodewijks
Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.

