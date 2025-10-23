Samsung Galaxy S26 verschijnt vrijwel zeker later dan gepland

Niet lang geleden hoorden we berichten dat de Samsung Galaxy S26-serie mogelijk wordt uitgesteld tot maart, ongeveer twee maanden later dan de verwachte lancering in januari. Destijds had slechts één bron dit vermeld, maar nu blijft het steeds vaker terugkomen.

Volgens de bekende leaker Ice Universe is bevestigd dat de Samsung Galaxy S26-serie wordt uitgesteld. Setsuna Digital heeft op hun beurt gezegd dat deze mogelijk wordt uitgesteld tot maart (via Phone Arena).

Geen van beide bronnen geeft een reden voor de vertraging, maar recente berichten suggereren dat dit te wijten zou kunnen zijn aan de Samsung Galaxy S26 Edge... of eerder het mogelijke gebrek daaraan. De Galaxy S25 Edge zou namelijk zo slecht verkopen dat Samsung heeft besloten om de opvolger af te voeren. Dat klinkt zo gek nog niet, want ook de iPhone Air verkoopt naar verluidt erg slecht.

In plaats van slechts twee telefoons uit te brengen, de Samsung Galaxy S26 en Galaxy S26 Ultra, zou het bedrijf nu ook een Samsung Galaxy S26 Plus maken. Je kan niet zomaar een nieuwe telefoon uit je mouw (of uit de fabrieken) schudden, dus Samsung heeft iets meer tijd nodig hiervoor.

Keuzes, keuzes, keuzes

De Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Er zijn nog andere mogelijke problemen, aangezien Samsung naar verluidt twijfelt over de naam van het basismodel. Een naamswijziging van Samsung Galaxy S26 naar Samsung Galaxy S26 Pro werd al een tijdje gemeld, maar lijkt nu van de baan te zijn.

Bovendien zou er binnen het bedrijf nog meer onzekerheid bestaan over welke telefoons zullen worden uitgerust met de Exynos 2600-chipset. Onlangs hebben we echter vernomen dat Samsung een hoog rendement heeft behaald met deze chipset en dat de prestaties veelbelovend zijn. Dat kan ertoe leiden dat de chip op grote schaal gebruikt wordt.

Dit alles zou kunnen leiden tot vertragingen bij de lancering. Aangezien verschillende bronnen nu zeggen dat deze waarschijnlijk wordt uitgesteld, lijkt dat te kloppen.