Grote Samsung One UI 8.5-leak onthult meer over de volgende software-update voor je Galaxy-telefoon

De Samsung One UI 8-update (gebaseerd op Android 16) wordt momenteel nog uitgerold naar allerlei Galaxy-telefoons en -tablets over de hele wereld, maar inmiddels hebben we ook een eerste blik gekregen op de volgende grote update: One UI 8.5.

Beelden van de software zijn verschenen bij SammyGuru en deze beelden tonen wat belangrijke verschillen voor de gebruikersinterface. De pagina's binnen Instellingen lijken veel compactere menu-opties te hebben, de zoekbalk bevindt zich nu onderaan en er worden aan de randen gradiënteffecten gebruikt.

Hier en daar is er ook nog een slagschaduw toegevoegd en dit alles bij elkaar zorgt over het algemeen voor een interface die iets prettiger aanvoelt om naar te kijken en iets meer stijl heeft. Bij de overige veranderingen zit verder onder andere nog een 'terug'-knop die zweeft boven de rest van de interface.

Zoals SammyGuru ook al aangaf, zien sommige van deze veranderingen er wel een beetje vergelijkbaar uit met wat we gezien hebben bij Apple's iOS 26. Het is echter niet zo dat alles direct is overgenomen en over het algemeen ziet de One UI 8.5-software er wel nog echt uit als een Samsung-interface.

Leaks en bètaversies

Samsung One UI 8.5 Brings iOS 26 Inspired Design To Galaxy Smartphones - YouTube Watch On

Helaas kregen we dit keer geen indicatie van nieuwe features die geïntroduceerd worden bij One UI 8.5. Aangezien het hier om een '.5'-versie gaat, verwachten we ook niet per se enorm grote upgrades.

Voordat de officiële uitrol en zelfs de bètatestfase van start gaan, zullen we ongetwijfeld ook nog verschillende leaks voorbij zien komen. Zo heeft Android Authority nu ook al een One UI 8.5-feature gespot die lijkt te zijn ontwikkeld om epileptische aanvallen te voorkomen.

Er is ook nog geen indicatie van wanneer we deze nieuwe software kunnen verwachten op Samsungs telefoons en tablets. Het bedrijf heeft de laatste maanden wel meer vaart achter zijn updates gezet. Zo kwam One UI 8 al vrij snel na One UI 7, maar dat was misschien meer een inhaalslag, omdat One UI 7 juist vrij laat arriveerde.

De One UI 8-software maakte zijn debuut op de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7 en wordt nu uitgerold naar de Galaxy S25-modellen. Vervolgens zal de update gedurende de komende weken ook op oudere modellen verschijnen.