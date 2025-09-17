Upgraden naar iOS 26? Voor een deel van de iPhone-gebruikers blijkt dat een slechte zet

Het wachten is voorbij: iOS 26 is nu officieel beschikbaar, compleet met het nieuwe Liquid Glass-design en een handvol andere vernieuwingen. Het is waarschijnlijk de meest ingrijpende iOS-update in jaren, en het verschil met iOS 18 is dag en nacht.

Maar terwijl Apple misschien feestviert, zijn niet alle gebruikers die iOS 26 hebben geïnstalleerd blij met de nieuwe look en feel. Sterker nog, er zijn heel wat klachten binnengekomen van Apple-gebruikers over wat er met hun toestellen is gebeurd.

Opvallend genoeg heeft ook Apple zelf zich uitgesproken over dit onderwerp met een waarschuwing dat het upgraden naar een nieuwe versie van het besturingssysteem de batterijduur en prestaties van je apparaat negatief kan beïnvloeden.

Dat is bij sommige iOS-gebruikers al jaren bekend: het nieuwe besturingssysteem moet immers je bestanden indexeren, extra gegevens downloaden en meer. Meestal gaat het om een tijdelijk probleem en keren batterijduur en prestaties na verloop van tijd terug naar normaal. Toch kan het frustrerend zijn om dit mee te maken.

In dezelfde lijn heeft ook de omvang van iOS 26 voor onvrede gezorgd. De update vraagt namelijk tussen de 6GB en 12GB aan vrije ruimte voordat je hem kunt installeren, afhankelijk van je model. Dat komt door een combinatie van nieuwe bestanden, beveiligingspatches en feature-updates. Een deel van die ruimte krijg je gelukkig weer terug zodra het tijdelijke updatepakket is geïnstalleerd.

Daarnaast hebben sommige gebruikers hun ongenoegen geuit over het Liquid Glass-design en dan met name over de leesbaarheid van tekst. Apple lijkt zich hiervan bewust, want tijdens de bètafase van iOS 26 werd Liquid Glass meerdere keren aangepast. Toch blijkt niet iedereen tevreden met het eindresultaat, al zal Apple waarschijnlijk in de loop der tijd verdere aanpassingen blijven doen.

Moet je upgraden?

Als je twijfelt om te upgraden naar iOS 26, is er geen reden tot haast. iOS 18 van Apple krijgt voorlopig nog steeds beveiligingsupdates, dus je smartphone loopt momenteel geen risico. Als je iOS 26 niet ziet zitten, word je door Apple niet gedwongen om het te installeren.

De ervaring kan bovendien verschillen afhankelijk van het model dat je hebt en de huidige staat van je toestel. Zo melden sommige iPhone 11-gebruikers op Reddit dat de prestaties “soepel en snel” zijn, terwijl anderen met hetzelfde model klagen dat de prestaties "vreselijk” zijn.

Toch brengt iOS 26 een hoop handige nieuwe functies met zich mee, zoals Call Screening dat spamoproepen blokkeert, Live Translation voor het snel vertalen van berichten en stemmen, verbeteringen aan apps zoals Kaarten, Wallet en Muziek, en meer. Deze nieuwe functies zijn niet beschikbaar in iOS 18.

Hoewel het Liquid Glass-design in iOS 26 voor veel mensen een pijnpunt lijkt, kun je dit aanpassen. Zo kunnen de transparantie-effecten sterk verminderd worden door naar Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte > Verminder transparantie te gaan. En zoals eerder vermeld, zijn negatieve effecten op batterijduur en prestaties waarschijnlijk tijdelijk en zouden ze na verloop van tijd moeten verdwijnen.

Toch zal iOS 26 niet voor iedereen geschikt zijn en kun je gewoon bij iOS 18 blijven als dat je voorkeur heeft. Houd er alleen rekening mee dat je uiteindelijk toch zult moeten updaten aangezien Apple niet voor altijd beveiligingspatches blijft uitrollen.