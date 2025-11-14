Zelfs met Black Friday-korting zou ik deze Samsung-smartphone niet kopen

Samsungs-smartphones zijn natuurlijk niet voor iedereen, maar over het algemeen zijn het meestal wel gewoon zeer goede toestellen die hun relatief hoge prijzen dan ook wel weten te verantwoorden. Als je dan ook nog eens tijdens Black Friday een extra goede deal vindt, is het natuurlijk extra interessant om een van de beste Samsung-smartphones te overwegen.

Nu is Black Friday bij verschillende retailers ook al van start gegaan en zijn er daadwerkelijk goede deals te vinden op onder andere de Samsung Galaxy S25-serie. Eén toestel uit de serie krijgt vooral enorm hoge kortingen, maar helaas is dat niet voor niets. Zoals je hieronder kan zien, is de Samsung Galaxy S25 Edge momenteel te vinden voor iets minder dan de helft van zijn originele adviesprijs. Dat is op papier een ongelofelijk goede deal, maar toch zou ik hem persoonlijk niet kopen.

Waarom niet de Galaxy S25 Edge?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Natuurlijk hoeft niet iedereen het met mij eens te zijn, maar voor mij levert de Galaxy S25 Edge op te veel vlakken iets in om zijn superdunne design mogelijk te maken. Dit design is voor mij nou ook weer niet zo'n groot pluspunt.

Zelf ben ik nu al een aantal jaar een Z Fold-gebruiker. Ik begon met de vrij dikke Galaxy Z Fold 5 (dichtgevouwen), maar ik geniet inmiddels zeker van het veel dunnere design van de Galaxy Z Fold 7. Je zou misschien dus denken dat ik daarom goed begrijp waarom een extra dun design handig kan zijn. Toch zit er wel een verschil tussen een dunne foldable en een dunne "normale" smartphone. Een foldable moet je namelijk nog dubbelvouwen om hem in je broekzak te stoppen en dan wordt hij dus sowieso twee keer zo dik.

Laat ik vooropstellen dat de Galaxy S25 Edge wel een indrukwekkend staaltje technologie is. Het is erg knap hoe Samsung een flagship smartphone zo dun heeft kunnen maken. Het probleem is alleen dat ik niet het idee heb dat veel mensen hierom hebben gevraagd.

Daarnaast is het nog grotere probleem dat je ook niet gewoon een volwaardige flagship smartphone krijgt. Je hebt hier te maken met wat flinke compromissen. De S25 Edge mag dan wel een Snapdragon 8 Elite-chip, een titanium frame en een uitstekende 200MP-hoofdcamera hebben, maar er zit in deze dunne behuizing slechts een 3.900mAh-batterij en we missen hier ook een telefotocamera, terwijl die wel aanwezig is op de goedkopere Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus. Niet iedereen vind de camerasetup het belangrijkste aspect van een smartphone, maar een goede batterijduur is toch wel voor iedereen van belang en vooral op dat vlak stelt de S25 Edge teleur.

Misschien betekent een enorm hoge korting dat jij wel bereid bent om deze compromissen te accepteren. Als je de S25 Edge ondanks zijn gebreken toch interessant vindt, dan is het nu zeker een goed moment om hem in huis te halen. Ik zou alleen toch eerder op zoek gaan naar een goede deal op een van de andere S25-modellen.

Er is een reden voor deze korting

(Image credit: Nirave Gondhia)

Ik ben ook zeker niet de enige die van mening is dat de S25 Edge door zijn sterke compromissen geen geweldige optie is. Er is namelijk ook een erg goede reden voor de extreem hoge kortingen die we nu zien: de verkoopcijfers van de Edge zijn niet bepaald geweldig.

Het is misschien zelfs zo erg dat er volgens sommige geruchten geen opvolger meer komt voor dit model. Het mag dus duidelijk zijn dat de keuze voor een superdunne behuizing ten koste van andere belangrijke specs niet veel mensen aanspreekt.

Het ligt ook niet specifiek aan de S25 Edge. Hetzelfde lijkt van toepassing te zijn op de iets recentere iPhone Air. Bij dat model heb je te maken met veel van dezelfde compromissen en die heeft zelfs maar één camera achteraan. De S25 Edge heeft tenminste nog een ultrawide naast zijn hoofdcamera.

Superdunne smartphones slaan momenteel dus gewoon niet echt aan bij een groot publiek en daarom willen Samsung en andere retailers waarschijnlijk nu gewoon van hun huidige voorraden af. Het is beter om er nu de helft voor te vragen en misschien toch wat meer modellen te verkopen, dan om ze maar ergens in een magazijn te laten liggen.

De toekomst van de Edge

(Image credit: Future / Cas Kulk)

De teleurstellende verkoopcijfers voor de S25 Edge voorspellen dus niet veel goed voor de toekomst van het Edge-model. Het leek er een tijdje op dat de Edge het Plus-model in Samsungs S-serie moest gaan vervangen als het een succes wordt, maar nu lijkt Samsung bij de S26-serie toch weer terug te willen vallen op een S26 Plus.

Aan de andere kant hebben we echter ook geruchten gehoord dat Samsung toch weer werkt aan een nog dunner smartphone dan de S25 Edge. Dat model zou dan toch wel flink wat verbeteringen moeten introduceren om wel aan te slaan.

Gelukkig gaat het harde werk van de Samsung-engineers niet helemaal verloren. Het leek er namelijk al op dat de S25 Edge ook deels een test was om te zien of Samsung zijn volgende Z Fold eindelijk veel dunner kon maken. En dat is dus duidelijk gelukt met de Z Fold 7. Een Fold-model biedt gelukkig wel wat meer ruimte voor de batterij en een uitgebreider camerasysteem. De Z Fold 7 verkoopt ironisch genoeg ds juist opmerkelijk goed dankzij zijn dunne design.

Ik ben erg benieuwd of Samsung inderdaad nog een tweede poging zal doen om een superdunne smartphone uit te brengen. Misschien zou in ieder geval het batterijprobleem aangepakt kunnen worden met behulp van silicon-carbon-technologie. Die batterijtechnologie biedt een hogere capaciteit in een kleinere verpakking.

In de tussentijd zou ik je toch eerder aanraden om op zoek te gaan naar goede deals voor de andere Galaxy S25-modellen als je wel op zoek bent naar een nieuwe Samsung-telefoon. We hebben al wat goede deals voor de Samsung Galaxy S25 Ultra gespot. Ook middenklassers zoals de Galaxy A56 en Galaxy A36 zijn momenteel flink afgeprijsd bij sommige retailers, dus ook als je nog minder wil uitgeven, is het het waard om even rond te kijken tijdens Black Friday of gewoon een kijkje te nemen in ons overzicht van de beste Black Friday Samsung-deals of de beste Black Friday smartphonedeals.