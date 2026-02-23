De iPhone Fold lijkt naast de iPhone 18 Pro te lanceren, maar de standaard iPhone 18 niet

Apple zal dit jaar natuurlijk weer nieuwe iPhones op de markt brengen, maar een nieuwe leak suggereert dat het releaseschema er in 2026 wel iets anders uit zal zien. Zo zou onder andere de vouwbare iPhone tegelijkertijd met de iPhone 18 Pro worden gelanceerd.

Dit nieuws komt vanuit de tipgever Momentary Digital (via Wccftech). De tipgever geeft aan dat de massaproductie voor beide toestellen rond juli van start zal gaan en dat ze vervolgens waarschijnlijk in september onthuld worden. Dat is dan ook de maand waarin normaal gesproken nieuwe iPhones onthuld worden.

Waarschijnlijk krijgen we tijdens hetzelfde lanceringsevenement ook de iPhone 18 Pro Max te zien, maar het lijkt erop dat de standaard iPhone 18 wat langer op zichzelf laat wachten. Dat model zou volgens verschillende verslagen pas ergens begin 2027 worden gelanceerd.

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom Apple zijn gebruikelijke releaseschema niet meer aan lijkt te houden. Natuurlijk is deze informatie nog niet officieel bevestigd, maar het zou kunnen dat Apple kiest voor deze aanpak in de hoop dat er meer verkocht wordt als de releases van de toestellen wat meer verspreid worden.

iPhones voor iedereen

(Image credit: Future)

In de tussentijd wachten we ook nog op de iPhone 17e, de opvolger van de iPhone 16e, die nu toch wel binnenkort zou moeten verschijnen. Dat model zal weer een interessante optie zijn voor Apple-fans die op zoek zijn naar een relatief budgetvriendelijk alternatief voor alle flagships van het bedrijf.

We horen inmiddels al jaren geruchten over de iPhone Fold, maar recent verschijnen er wel steeds meer geruchten en verslagen over het eerste vouwbare toestel van Apple. Het lijkt er wel sterk op dat dit het jaar wordt waarin Apple zijn eerste foldable uitbrengt.

De geruchten suggereren verder dat Apple probeert om een vouwbaar scherm aan te bieden met een vouwlijn die zo onzichtbaar mogelijk moet zijn. Daarnaast zal de telefoon ongetwijfeld een opvallend design en een flink hoge prijs krijgen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We hebben ook al vrij veel geruchten over de iPhone 18 Pro gehoord, waaronder over een mogelijk kleiner Dynamic Island. Natuurlijk zullen de prestaties ook weer een boost krijgen dankzij een nieuwe chip, zoals elk jaar het geval is.