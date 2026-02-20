De iPhone 17 Pro Max wordt nu al massaal doorverkocht: dit is waarom

Als we hadden moeten raden wat de meest ingeruilde telefoon zou zijn, hadden we gegokt op een ouder flagship, zoals de iPhone 15 of Samsung Galaxy S24. Dit zijn immers massaal verkochte telefoons en veel gebruikers overwegen wellicht een upgrade. Maar volgens een reseller is de iPhone 17 Pro Max de meest ingeruilde smartphone van het moment.

Hoewel de iPhone 17 Pro Max ook een populaire telefoon is, is hij amper zes maanden uit. Er is ook nog geen opvolger voor deze telefoon, dus gebruikers verkopen hem niet om een beter model aan te schaffen. Volgens SellCell (via MacRumors) is de iPhone 17 Pro Max toch goed voor 11,5% van hun top 20 ingeruilde apparaten.

Dat cijfer van 11,5% is enigszins verwarrend, omdat de top 20 van meest ingeruilde apparaten slechts ongeveer 47% van alle apparaten is. Het totale aandeel van de iPhone 17 Pro Max is dus een stuk lager dan dat percentage. Hoe dan ook wordt hij veel vaker ingeruild dan andere telefoons. De iPhone 15 Pro Max staat bijvoorbeeld op de tweede plaats en is goed voor 7,3% van de top 20.

Hij is nog steeds veel geld waard

Hoe komt dit? Hoewel we het niet met zekerheid kunnen zeggen, speculeert SellCell dat dit grotendeels komt doordat de iPhone zo goed zijn waarde behoudt.

De iPhone 17 Pro Max heeft sinds de lancering blijkbaar slechts 25,4% van zijn waarde verloren, terwijl de iPhone 16 Pro Max in dezelfde periode ongeveer 32,5% van zijn waarde verloor. Verkopers krijgen dus veel meer voor deze telefoon dan voor de meeste andere toestellen.

Toch zou je niet denken dat iemand een prijzige telefoon al zo snel zou verkopen. Mogelijk speelt het lastige economische klimaat een rol, evenals de mogelijke ontevredenheid over het ontwerp. De oranje versie, die Apple het meeste in de kijker zet, verkleurt namelijk en krijgt hierna een soort rozige schijn.