Apple heeft te maken met "technische uitdagingen" bij de productie van een vouwbare iPhone zonder vouwlijn

We weten nog niet zeker hoe de vouwbare iPhone eruit zal zien

Alle informatie wijst erop dat de eerste vouwbare iPhone ergens volgend jaar wordt gelanceerd, maar nu suggereert een nieuw gerucht dat Apple nog wel te maken heeft met wat "technische uitdagingen" bij het realiseren van een vouwbare smartphone zonder zichtbare vouwlijnen.

Dit nieuws komt vanuit de bekende tipgever Digital Chat Station (via Wccftech). De leaker geeft aan (vertaald via Google Translate) dat Apple nog steeds last heeft van "technische uitdagingen" bij de ontwikkeling van een vouwbaar scherm dat er echt compleet plat uitziet wanneer opengevouwen.

De huidige foldables op de markt, waaronder de recente Samsung Galaxy Z TriFold, hebben nog steeds zichtbare vouwlijnen op de plekken waar de scharnieren zitten. Dat is geen gigantisch probleem in de praktijk, en het is al veel minder erg dan bij vorige generaties, maar het ziet er wel iets minder mooi en premium uit dan mensen graag zouden zien (bij zulke dure toestellen).

Veel van de leaks die we eerder hebben gehoord over de vouwbare iPhone, suggereerden dat Apple's engineers vastbesloten zijn om dit apparaat zonder zichtbare vouwlijn aan te leveren. Deze nieuwe informatie suggereert dus echter dat dit ze nog niet gelukt is.

Nog steeds aan het experimenteren

(Image credit: Samsung)

Dezelfde tipgever voegde verder ook nog wat extra informatie toe. Zo zou Apple nog steeds aan het experimenteren zijn met verschillende types ultradun, flexibel glas (UFG) en zou de vouwbare iPhone ergens in september gelanceerd moeten worden.

Volgend jaar kan dus wel eens een druk jaar worden voor Apple dankzij een flinke verandering voor het gebruikelijke iPhone-releaseschema. De iPhone 18 Pro zou mogelijk ook zoals gewoonlijk in september kunnen verschijnen, terwijl de standaard iPhone 18 mogelijk pas in maart 2027 verschijnt.

Voeg dan nog een vouwbare iPhone aan de line-up toe en het kan dus een redelijk onvoorspelbaar jaar worden voor Apple-releases. We hebben verder ook gehoord dat de vouwbare iPhone een camera onder zijn display kan krijgen, zodat er geen notch of 'punchhole' zichtbaar zullen zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Tot nu toe hebben we nog niet echt een betrouwbare indicatie gekregen voor hoe het toestel zal heten. De 'iPhone Fold' is geen hele slechte gok, maar het lijkt wel een beetje te voorspelbaar en simpel voor Apple.