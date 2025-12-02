Samsung heeft officieel de Galaxy Z TriFold onthuld, maar we weten nog steeds niet alles

De geruchten klopten dus: de Samsung Galaxy Z TriFold bestaat echt en komt deze maand uit... in sommige regio's. We horen inmiddels al vrijwel heel het jaar geruchten over deze telefoon, maar nu hebben we eindelijk wat meer informatie en beelden.

Samsung kondigde afgelopen nacht (2 december voor ons) aan dat het zijn eerste tri-fold Galaxy-telefoon deze maand in zijn thuisland van Zuid-Korea zal lanceren. Die lancering moet plaatsvinden op 12 december en daarna zal het toestel in het eerste kwartaal van 2026 ook uitkomen in de VS (en andere markten). In het Nederlandse persbericht staat dat het toestel "voorlopig niet beschikbaar in de Benelux" zal zijn.

Aan de hand van de gedetailleerde specs die Samsung nu gedeeld heeft, lijkt dit een indrukwekkend nieuw apparaat te worden. Het apparaat is wanneer opengevouwen een enorm dun (3,9 mm) soort tablet met een 10-inch QXGA+ Dynamic AMOLED-scherm met 120Hz refresh rate en een piekhelderheid van 1.600 nits. In deze staat is hij dan ook nog dunner dan de opengevouwen Samsung Galaxy Z Fold 7 van 4,2 mm en de Samsung Galaxy S25 Edge van 5,8 mm.

Dichtgevouwen is de Samsung Galaxy Z TriFold dan juist toch wel weer een vrij dikke smartphone (12,9 mm) met een 6,5-inch FHD+ Dynamic AMOLED-display.

Heel veel nieuwe technologie

Image 1 of 3 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Over het algemeen klinkt het apparaat als een knap staaltje engineering. Er worden twee verschillende scharnieren gebruikt. Eentje is iets breder om het derde gedeelte over de andere twee te kunnen vouwen. Samsung zegt ook dat de titanium scharnieren met 'dual-rail'-structuur goed samenwerken. Het lijkt erop dat je overigens ook niet maar twee derde van het vouwbare scherm kan gebruiken. Je gebruikt of het kleinere 6,5-inch coverscherm, of het volledige 10-inch tabletscherm.

Het 'Armor Aluminium'-frame is ontworpen om ervoor te zorgen dat 10-inch display nergens direct tegen zichzelf aan kan worden gevouwen. Dat moet ervoor zorgen dat het minder snel beschadigd wordt.

(Image credit: Samsung)

Drie camera's achterop de tri-fold

Aan de achterkant van het vouwbare scherm vind je het coverscherm en twee vezelversterkte polymeer-panelen met een keramisch materiaal. Aan de linkerkant steekt het flinke camerasysteem uit de achterkant. Hier zitten drie camera's in: een 200MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide (120 graden gezichtsveld) en een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Er is ook een 10MP-selfiecamera te vinden bovenaan het coverscherm en nog een 10MP-selfiecamera op het flexibele scherm. Dit lijkt in principe hetzelfde camerasysteem te zijn als dat van de Z Fold 7, maar we weten nog niet veel over de sensoren die achter de lenzen te vinden zijn.

Het 10-inch display van deze tri-fold voelt nog meer alsof het echt gemaakt is voor productiviteit en multitasking dan het 8-inch scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 7. Samsung biedt hier dan ook ingebouwde DeX-ondersteuning. Dat betekent in dit geval niet alleen dat je de DeX-interface op een extern scherm kan weergeven, maar ook op het grote interne scherm. Dit systeem ondersteunt tot vier verschillende 'workspaces' met elk vijf apps open. Je kan er ook voor kiezen om het opengevouwen scherm gewoon te gebruiken alsof je drie 6,5-inch smartphones naast elkaar hebt liggen, alleen kan je hier ook gemakkelijk bestanden en andere elementen van de ene naar de andere app slepen.

Natuurlijk is dit gigantische vouwbare scherm ook ideaal voor mediaconsumptie in combinatie met apps zoals Netflix en YouTube. Het apparaat past nog steeds in je broekzak, maar biedt nu ook een redelijk breed intern scherm, zodat content er ook echt veel groter uitziet dan op een normaal smartphonedisplay. Bij dit formaat is een kickstand waarschijnlijk echter geen overbodige luxe.

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

De Samsung Z TriFold is misschien ook redelijk geschikt voor lange streamingsessies dankzij de 5.600mAh-batterij die verdeeld is over de drie gedeeltes van de telefoon.

Gaming op het grote scherm zal natuurlijk ook interessant zijn. De Z TriFold draait op de Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy en we gokken dus dat de 3nm-chip hier ook weer enigszins overgeklokt is. Daarnaast krijg je hier 16GB aan RAM en minstens 512GB aan opslagruimte. Er zal ook nog een 1TB-model beschikbaar zijn.

Wat we op dit punt nog niet weten, is hoeveel de Galaxy Z TriFold precies zal kosten. De meeste geruchten suggereren ergens tussen de 3.000 en 3.500 dollar. Dat is natuurlijk enorm veel, maar lijkt wel realistisch gezien het feit dat de Galaxy Z Fold 7 in de VS zo'n 2.000 dollar kostte bij release.

Een Samsung-verrassing

(Image credit: Samsung)

Het is vrij ongebruikelijk voor Samsung om een nieuw (premium) product te onthullen zonder een groot event eraan te koppelen. Misschien komt dit vooral door het feit dat het toestel (in de eerste instantie in ieder geval) niet wereldwijd wordt uitgebracht en ook niet overal tegelijk gelanceerd wordt. Het toestel lijkt eerst een beetje in het thuisland van Samsung getest te worden.

We vragen ons wel af wat deze aankondiging betekent voor de lancering van de Galaxy S26-serie. Veel mensen verwachten dat die serie eind januari of begin februari onthuld wordt en het zou dus kunnen dan dit model in de VS naast die toestellen zal verschijnen. Het is echter wel enigszins vreemd dat er dan één foldable tussen de normale smartphones zou zitten, terwijl er inmiddels ook elk jaar een lanceringsevenement speciaal voor foldables is. Ergens halverwege 2026 verwachten we dan ook weer de Galaxy Z Fold 8 en Z Flip 8.

We zullen waarschijnlijk binnenkort wel weer meer te weten komen en we weten helaas dus nog niet of we hier ook nog moeten uitkijken naar de nieuwe tri-fold. Misschien komt hij hier ook nog later in 2026 uit als hij goed genoeg verkoopt in andere regio's of misschien moeten wij dan alsnog wachten op een tweede generatie. Als de verkoop echter net zo slecht gaat als bij de Galaxy S25 Edge, is er natuurlijk ook een kans dat dit een eenmalig experiment blijft (in ieder geval in deze huidige vorm).