Weer een nieuw gerucht geeft aan dat de iPhone 18 mogelijk pas begin 2027 verschijnt

We hebben eerder al gehoord dat het releaseschema van Apple's iPhone-serie in 2026 kan veranderen. Dit wordt ondersteund door een nieuw gerucht dat suggereert dat de iPhone 18 mogelijk pas ergens in de eerste paar maanden van 2027 verschijnt.

Dit gerucht komt vanuit de bekende tipgever Fixed Focus Digital (via MacRumors). Deze tipgever geeft aan dat de massaproductie van de iPhone 18 op het punt staat om van start te gaan. Dat zou betekenen dat deze productie later begint dan die van de iPhone 18 Pro en kan dus inderdaad zorgen voor een latere release (in begin 2027).

Als deze voorspellingen accuraat zijn, krijgen we in september 2026, wanneer we normaal gesproken alle nieuwe (flagship) iPhones verwachten, misschien alleen de iPhone 18 Pro, de iPhone 18 Pro Max en mogelijk de iPhone Air 2 te zien. Het standaard iPhone 18-model kan vervolgens pas het jaar daarna verschijnen.

De iPhone 17e en iPhone 18e worden daarnaast ook nog verwacht en zouden respectievelijk in 2026 en 2027 moeten uitkomen. Er wordt hier ook genoemd dat de release van die toestellen (in de VS) waarschijnlijk in de lente zal plaatsvinden. Ergens in maart lijkt op dit punt het meest waarschijnlijk. Dit zou een flinke verandering zijn voor het iPhone-releaseschema en Apple zou deze verandering doorvoeren in de hoop dat er zo meer iPhones worden verkocht.

Minimale designveranderingen

Dezelfde tipgever geeft ook aan dat de iPhone 18 Pro er iets anders uit kan zien dan zijn voorganger, maar dat de veranderingen niet heel groot zullen zijn. Er is al wel het een en ander gezegd over een selfiecamera onder het display voor de Pro-modellen.

Volgens dit gerucht zou die verandering toch niet doorgevoerd worden. Als de productie van de iPhone 18 Pro en Pro Max ook inderdaad al gestart is, suggereert dit dat we met vrij minimale designveranderingen te maken kunnen krijgen. Daarnaast introduceerden de iPhone 17 Pro en Pro Max ook al vrij grote designveranderingen, dus weer een compleet nieuwe look zou wel apart zijn.

Andere geruchten hebben gesuggereerd dat de standaard iPhone 18 mogelijk een RAM-upgrade krijgt en daarnaast wijzen veel geruchten ook op de lancering van een vouwbare iPhone ergens volgens jaar. Dat model zou mogelijk wel gewoon in september kunnen arriveren.

Het zou wel een gewaagde zet zijn als Apple inderdaad zijn releaseschema op deze manier omgooit (in ieder geval voor de standaard iPhone). Tot nu toe werden nieuwe flagship iPhones eigenlijk altijd wel in september of oktober aangekondigd sinds na de onthulling van de iPhone 4 in juni 2010. We zijn benieuwd of deze strategie ook echt zal werken voor Apple.