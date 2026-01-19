Gelekte video van iPhone 18 Pro onthult ontwerp en kleuropties

In onze iPhone 17 Pro-review gaven we Apple’s vlaggenschip bijna een perfecte score, dus de verwachtingen voor de opvolger zijn hoog. In een nieuwe videolek krijgen we nu een volledig, onofficieel beeld van de iPhone 18 Pro vanuit alle hoeken en in drie nieuwe kleuren.

De video is afkomstig van Front Page Tech en Jon Prosser (die vorig jaar overigens door Apple werd aangeklaagd wegens het lekken van iOS 26-details). We kunnen ervan uitgaan dat de renders die we hier zien gebaseerd zijn op interne informatie uit de Apple-toeleveringsketen en andere bronnen.

Wat het design van de iPhone 18 Pro betreft, lijkt dat grotendeels identiek te zijn aan dat van zijn voorganger. Vermoedelijk geldt hetzelfde voor de iPhone 18 Pro Max, die zich alleen door een groter formaat zal onderscheiden van het Pro-model.

Wat volgens deze video wél kan veranderen, zijn de kleuren. Prosser zegt dat burgundy, bruin en paars allemaal worden getest voor 2026. Het is mogelijk dat één van deze kleuren verschijnt naast de eerder gelekte zilveren, oranje en blauwe varianten.

Face ID, camera's en meer

Introducing iPhone 18 Pro - YouTube Watch On

Volgens deze video wordt de selfiecamera verplaatst naar de linkerbovenhoek, terwijl de Face ID-technologie onder het scherm wordt weggewerkt.

De Dynamic Island verdwijnt niet, maar zou bij deze nieuwe toestellen vanuit de linkerbovenhoek tevoorschijn komen. Je blijft via de Dynamic Island gewoon toegang houden tot oproepen, navigatie, sportuitslagen en andere informatie, net zoals nu.

Prosser noemt daarnaast meerdere andere lekken die we al eerder hebben gehoord: een camerasysteem met variabel diafragma dat moet zorgen voor betere foto’s en video’s onder alle lichtomstandigheden, een vereenvoudigde cameraregelaar en 5G-satellietconnectiviteit.

Als Apple’s vermeende aanpassing van de productlancering daadwerkelijk doorgaat, krijgen we in september de iPhone 18 Pro, de iPhone 18 Pro Max en de opvouwbare iPhone te zien. De iPhone 18 en de iPhone Air 2 zouden dan worden doorgeschoven naar 2027.