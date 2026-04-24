Google heeft een groot Pixel-probleem, en het zit in de batterij

De Google Pixel 10 Pro XL is zo’n smartphone waar je snel aan gewend raakt. De software is prettig, de camera is betrouwbaar en alles voelt logisch. Het is geen toestel dat op elk vlak de concurrentie omver blaast, maar in dagelijks gebruik klopt er veel. Je pakt hem op, doet wat je moet doen en denkt er verder niet te veel over na.

Tot je naar de batterij kijkt.

Want hoe fijn de Pixel 10 Pro XL ook is, de batterij blijft een probleem dat steeds opnieuw opduikt. Niet altijd op dezelfde manier en niet elke dag even erg, maar vaak genoeg om het toestel minder zorgeloos te maken dan het zou moeten zijn.

De batterij is vooral irritant onvoorspelbaar

In mijn eigen review van de Pixel 10 Pro XL kwam ik uiteindelijk uit op een batterijscore van 3 op 5, en daar sta ik nog steeds achter. De Pixel 10 Pro XL haalt meestal wel een volledige dag, maar comfortabel is het zelden. Tegen bedtijd zit hij geregeld onder de 10 procent en op drukkere dagen moet er tussendoor worden bijgeladen.

Dat klinkt misschien niet dramatisch, maar bij een dure smartphone met een 5.200mAh-batterij verwacht je meer marge. Google claimt meer dan 24 uur gebruik en tot 100 uur met Extreme batterijbesparing, maar in normaal gebruik voelt die eerste claim vooral als iets dat haalbaar is op goede dagen. Niet als iets waar je blind op kunt vertrouwen.

Het meest frustrerende is hoe wisselvallig de Pixel zich gedraagt. Android Authority beschreef eerder hoe de Pixel 10 Pro XL de ene dag ruim zeven uur schermtijd haalt en de andere dag veel sneller leegloopt, zelfs bij vergelijkbaar gebruik. Dat herken ik maar al te goed. Er zijn dagen waarop de batterij prima lijkt en er weinig aan de hand is, maar er zijn ook dagen waarop je tegen de namiddag al rekening houdt met een oplader. Het gaat zover dat ik tegenwoordig op persuitjes en/of evenementen al vrij vroeg de batterijbesparing aanzet, zodat ik zeker weet dat ik niet voor onaangename verrassingen kom te staan.

Dat hoor je ook terug als je met andere journalisten praat. Vraag naar de batterijduur van de Pixel 10 en het antwoord begint opvallend vaak met een soort “uuuggghhhh”. Daarna volgt meestal een genuanceerd verhaal over dagen waarop het meevalt, dagen waarop het tegenvalt en vooral veel momenten waarop niemand precies weet waarom het verschil zo groot is.

De batterij vraagt te veel aandacht

Draadloos laden via Qi2 of Pixelsnap helpt in het dagelijks gebruik. Zeker als je een lader op je bureau hebt staan, is het handig om de Pixel tussendoor even neer te leggen en ongemerkt wat procenten bij te tanken. Een kwartiertje laden is vaak genoeg.

Het jammere is dat het vaak een gewoonte wordt die vooral ontstaat omdat je die extra marge nodig hebt. De Pixel 10 Pro XL is een telefoon waarbij je sneller geneigd bent om bij te laden voor de zekerheid, en het blijft een flagship..

Daar helpt bekabeld laden ook maar deels bij. De XL ondersteunt 45W via USB-C PPS en haalt volgens Google ongeveer 70 procent in 30 minuten. Dat is prima, maar niet indrukwekkend in een wereld waarin OnePlus en Oppo al jaren laten zien dat snelladen veel sneller kan.

Het helpt ook niet dat mijn oplaadpoort sinds dag 2 heel erg wispelturig is als het aankomt op opladen. Ik moet vaak de typische kabeldans doen om op een hele specifieke hoek op te laden, maar ik gok dat dit meer een Jouri-probleem is. De reguliere Pixel 10 Pro blijft zelfs steken op 30W, waardoor de XL duidelijk de praktischere keuze is, maar ook die voelt niet alsof hij het batterijprobleem echt wegpoetst.

Diepgaand probleem

Op papier zou de Pixel 10 Pro XL best sterk moeten staan. Een grotere batterij, een nieuwe Tensor G5-chip en Googles eigen software zouden samen voor een duidelijke stap vooruit moeten zorgen. Dat lijkt echter in de praktijk niet altijd zo te lopen.

In de Future Labs-batterijtest hield de Pixel 10 Pro XL het slechts een kwartier langer vol dan de Pixel 9 Pro XL. Dat is mager, zeker omdat Google bij de Pixel 10-serie nadrukkelijk een betere batterijduur beloofde. Ter vergelijking: de Galaxy S25 Ultra wist met een vergelijkbare batterijcapaciteit ongeveer twee uur langer mee te gaan dan de Galaxy S24 Ultra, vooral dankzij de efficiëntere Snapdragon 8 Elite.

Andere Android-merken boeken zichtbare vooruitgang, terwijl de Pixel vooral voelt alsof hij net genoeg verbetert om niet door de mand te vallen. Samsung, OnePlus, Oppo en zelfs Apple, met relatief kleinere batterijen, lijken de laatste jaren consistenter te worden. Bij Google blijft de batterij een onderwerp dat elk jaar opnieuw besproken moet worden.

Een deel van het probleem lijkt bij mobiel netwerkgebruik te liggen. Tests van Android Authority wezen erop dat de Pixel 10 Pro XL duidelijk meer energie verbruikt op 4G dan op wifi, en ook meer dan sommige concurrenten. Waarschijnlijk spelen de modem en Tensor-chip hierin een rol. In dagelijks gebruik merk je vooral dat de batterij sneller leeg wordt getrokken zodra je veel onderweg bent, navigeert, foto’s maakt of zonder wifi zit.

En toch verklaart dat niet alles. Ook thuis, op wifi, kan de Pixel ineens sneller leeglopen dan verwacht. Dat maakt het lastig om het probleem simpelweg af te schuiven op slechte dekking of zwaar gebruik.

Ook op lange termijn blijft de batterij een vraagteken. Google introduceerde op de Pixel 10-serie Battery Health Assistance, een functie die de laadsnelheid en maximale lading geleidelijk aanpast om batterijveroudering te beperken. Dat klinkt verstandig, maar het voelt ook wat wrang dat die beperkingen al rond 200 laadcycli beginnen, zeker omdat de batterijduur vanaf dag één al niet royaal is.

Zeven jaar software-updates zijn mooi, maar dan moet de hardware dat tempo ook kunnen volgen. Een makkelijker vervangbare batterij helpt, alleen wil je bij een duur vlaggenschip niet al vroeg nadenken over slijtage, beperkingen of een mogelijke batterijwissel.

Ik heb de Pixel 10 Pro XL expres lang niet geüpdatet. Niet omdat ik zo principieel tegen updates ben, maar omdat er de voorbije maanden iets te veel Pixel-berichten voorbij kwamen waarbij een update meer kapot leek te maken dan te herstellen. In januari schreven we al over Pixel 10-gebruikers bij wie wifi en Bluetooth niet meer werkten na een software-update, en in sommige gevallen werd zelfs de camera geraakt. Daarna kwamen er meldingen van Pixel 10 Pro- en Pixel 10 Pro XL-toestellen waarbij de zaklamplens beschadigd of zelfs gesmolten leek na langdurig gebruik. Dat laatste staat los van batterijduur, maar het helpt niet bepaald mee aan het gevoel dat alles onder controle is.

De batterij-bug na de maart-update past helaas perfect in dat rijtje. Sommige Pixel-gebruikers merkten dat hun telefoon ineens veel sneller leegliep, en volgens meldingen op Reddit en Googles supportforums leek de oorzaak te zitten bij Deep Doze. Die modus moet de telefoon juist zuiniger maken wanneer hij niet actief gebruikt wordt, maar door een firmwarebug kwamen sommige toestellen daar blijkbaar niet goed meer in terecht. Dan krijg je dus een telefoon die in je broekzak of op je nachtkastje harder leegloopt dan zou moeten.

Het probleem leek bovendien niet meteen opgelost met de april-update of een tussentijdse fix. Dat maakt updaten op een Pixel toch een beetje ongemakkelijk. Normaal wil je zo snel mogelijk de nieuwste beveiligingspatches en bugfixes binnenhalen, maar bij de Pixel 10 merkte ik dat ik juist afwachtte. Eerst maar eens kijken wat er bij anderen gebeurt.

Hopelijk is de Google Pixel 11 beter

Al deze problemen maken het gebruik van de Pixel 10 Pro XL zo lastig. Los van de batterij is het gewoon een erg fijne smartphone. De camera blijft sterk, de software is rustiger dan bij veel concurrenten en de dagelijkse ervaring voelt meestal goed.

Alleen is batterijduur geen klein detail dat je ergens onderaan een review wegstopt. Het bepaalt hoe zorgeloos je een telefoon gebruikt. Als je rond etenstijd alweer naar een kabel zoekt, maakt het minder uit hoe slim of soepel de rest aanvoelt.

Daar zit mijn haat-liefdeverhouding met de Pixel 10. Ik snap waarom mensen bij Google blijven hangen, want de software heeft iets dat veel andere Android-telefoons missen. Maar de rest moet ook top zijn.

Na tien generaties Pixel zou dit geen terugkerende frustratie meer mogen zijn. Google hoeft geen batterijkampioen te worden, maar een vlaggenschip van dit niveau moet betrouwbaarder aanvoelen dan dit.