"Mijn zaklamplens is gesmolten": sommige Pixel 10 Pro-gebruikers melden een serieus probleem

Je zou misschien denken dat er vrij weinig mis kan gaan met een simpele zaklamp/flitser op een smartphone (hooguit dat ie misschien stopt met werken), maar sommige Google Pixel 10 Pro- en Pixel 10 Pro XL-eigenaars zijn er echter achter gekomen dat dit onderdeel toch voor flinke problemen kan zorgen als je hem iets te lang aan laat staan.

Volgens verschillende threads op Reddit (gespot door Android Police) is bij sommige gebruikers de zaklampmodule op hun telefoon verbrand of zelfs gesmolten na langdurig gebruik. Andere gebruikers zeggen verder dat er simpelweg sporen te zien zijn op de module of dat hij gewoon zorgwekkend heet werd.

Hieronder zie je een van de meer extreme voorbeelden, gedeeld door de Reddit-gebruiker Public-Sun-6034.

(Image credit: Public-Sun-6034)

Dit is een zorgwekkend probleem, omdat het natuurlijk niet alleen een zorg is bij het gebruik van de zaklampfunctie, maar ook bij het gebruik van de flitserfunctie in de camera-app. Beide functies gebruiken immers dezelfde hardware.

Een zeldzaam probleem?

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe grootschalig dit probleem is. Tot nu toe zijn er nog maar redelijk weinig gebruikers naar voren gekomen met dit soort problemen en Android Police wees er ook terecht op dat deze meldingen natuurlijk ook incorrecte informatie kunnen bevatten. Zo kan de LED-verlichting ook een kleine puntje zichtbaar maken op het glas, wat gebruikers dan weer aan kunnen zien voor schade.

Toch lijken sommige gebruikers wel echte problemen te hebben, zoals ook te zien is op de foto hierboven. Ons advies voor nu is dus om de zaklamp niet langer dan een paar minuten achter elkaar te laten branden, gewoon voor de zekerheid.

Hoewel we tot nu toe alleen nog maar meldingen van Pixel 10 Pro- en Pixel 10 Pro XL-gebruikers zijn tegengekomen, zouden we eigenaars van andere Pixel-modellen aanraden om ook even extra voorzichtig te zijn. Daarnaast zou dit natuurlijk ook bij toestellen van andere merken een probleem kunnen zijn, dus dit is sowieso een goede waarschuwing dat je de zaklampfunctie misschien beter niet onnodig lang aan moet laten staan.