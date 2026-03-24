Bugfix beschikbaar voor Pixel Watches die foutief stappen en verbrande calorieën telden

Heb je problemen gehad met de Fitbit-app op je Pixel Watch de voorbije dagen? Geen zorgen, je bent niet de enige, want meerdere gebruikers kampten met hetzelfde probleem. Gebruikers meldden problemen met het tellen van stappen, het bijhouden van calorieën en andere fitnessdata. De metingen kwamen simpelweg niet overeen met de realiteit en de aanleiding leek een software-update voor de Pixel Watches te zijn.

In een Reddit-post zeiden Pixel Watch-gebruikers dat hun stappenteller meer dan het dubbele aantal stappen aangaf. Een gebruiker zag 14.000 stappen op hun horloge, terwijl die alleen maar aan een bureau zat. De auteur van het bericht zei dat het advies van de Google-support was om de smartwatch terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Hoewel andere gebruikers zeiden dat dit kon werken, keerden de problemen terug zodra de smartwatch weer met de telefoon wordt gesynchroniseerd.

De problemen met de stappenteller waren nog maar het begin. Het heeft ook geleid tot onnauwkeurigheden bij de afgelegde kilometers en verbrande calorieën. Een gebruiker meldde dat, hoewel het aantal stappen normaal leek, de verbrande calorieën verdubbeld waren, ondanks dat er niet gesport was.

Het artikel gaat hieronder verder.

Fitbit heeft inmiddels laten weten dat de problemen zijn opgelost: "We hebben het probleem opgelost waarbij sommige Pixel Watch-gebruikers te veel stappen en calorieën zagen. Houd er rekening mee dat eerder geregistreerde gegevens ongewijzigd blijven, aangezien deze update alleen van toepassing is op nieuwe activiteiten. Als je dit probleem nog steeds ondervindt, start dan je Pixel Watch opnieuw op."