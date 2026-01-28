Google Pixel 10 heeft geen wifi en Bluetooth meer na software-update

Updates zijn bedoeld om je telefoon te verbeteren, maar in het geval van de nieuwste update voor de Google Pixel 10-serie lijkt het voor veel gebruikers juist het tegenovergestelde te doen. De update van januari 2026 werd vorige week uitgerold naar Pixel-apparaten (met o.a. bugfixes, beveiligingspatches en verbeterde GPU-prestaties), maar gebruikers melden dat deze update hun wifi en Bluetooth heeft gesloopt, en in sommige gevallen ook de camera.

9to5Google heeft op Reddit en de forums van Google zelf talloze posts gevonden met klachten over deze problemen. Hoewel het niet duidelijk is hoeveel toestellen getroffen zijn, is het niet beperkt tot één of twee gebruikers. Hoewel het vooral de Pixel 10, Pixel 10 Pro en Google Pixel 10 Pro XL lijken te zijn die hierdoor worden getroffen, lijken oudere Pixel-smartphones niet helemaal immuun te zijn. Zo meldt een gebruiker met een Google Pixel 8 Pro dat ook hun wifi niet meer werkt.

Voorlopig geen oplossing

Wat kan je hieraan doen? Als je deze update nog niet hebt gedownload, raden we aan om dat zo te houden, ongeacht welke Pixel je hebt en vooral als je een telefoon uit de Pixel 10-serie hebt.

Als je deze update al hebt gedownload en je ondervindt deze problemen, dan hebben we slecht nieuws. Gebruikers melden dat ze hebben geprobeerd om hun telefoon opnieuw op te starten, op te starten in de veilige modus, de netwerkinstellingen te resetten en zelfs hun telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, maar dat dit allemaal niet hielp.

Een gebruiker meldde dat het uitschakelen van Google Play Services en de Fitbit-app hun problemen heeft opgelost, maar als je dat eerste uitschakelt, heb je geen toegang meer tot de Google Play Store en werken veel van Google's eigen apps ook niet meer. Dat is dus geen oplossing. De echte oplossing is geduldig wachten tot Google met een oplossing komt, maar het is onduidelijk hoe lang dat zal duren.