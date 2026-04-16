"Een slimmere keuze dan twee jaar terug": ik testte de Google Pixel 8 Pro opnieuw in 2026

In oktober 2023 werd de Google Pixel 8 Pro onthuld. Die telefoon viel om meerdere redenen op en een van die redenen was het updatebeleid. Voor het eerst deed Google een grote belofte: de Pixel 8 Pro krijgt zeven jaar lang Android- en security-updates. Dat wil zeggen dat de telefoon up-to-date blijft tot oktober 2030. Een smartphone is echter meer dan software en elk jaar wordt de hardware ook krachtiger.

Je kan daarnaast een refurbished Google Pixel 8 Pro kopen voor ongeveer 400 euro. Ik vroeg me af of dit nog een slimme investering is en ging daarom aan de slag met een Google Pixel 8 Pro. Die was in dit geval niet refurbished, maar kwam uit de resterende voorraad van 2023.

Bij de set-up van de Google Pixel 8 Pro werd duidelijk dat die belofte van zeven jaar updates tot nu toe wordt waargemaakt. Er waren een paar updates nodig voor de telefoon was opgestart, maar de hele set-up duurde niet merkbaar langer dan die van recente smartphones. Meteen na de set-up stond er wel nog een grote software-update klaar. Na die laatste update zag de interface van de Pixel 8 Pro eruit zoals die van de nieuwe Google Pixel 10 Pro. Die update verving Google Assistant bijvoorbeeld ook door Google Gemini. Op dit vlak voelt het daarom wel alsof je de recentste Google Pixel in huis hebt gehaald.

Een nieuwe toevoeging op Pixel-smartphones is de Now Playing-app, die op de achtergrond meeluistert met muziek die rondom je afspeelt. Als je op de radio een leuk nummer hoort en de titel hebt gemist, dan kan je dat in deze app terugvinden in een chronologisch overzicht met de tijdsaanduiding erbij. Je kan elk nummer zelf meteen openen in een muziekstreamingdienst naar keuze (in mijn geval Spotify). Er missen vooral AI-functies, zoals de Pixel Screenshots-app die op de Pixel 9-serie is geïntroduceerd.

(Bijna) tijdloos ontwerp

Van de buitenkant ziet de Pixel 8 Pro er nog steeds uit als een moderne smartphone. Pas wanneer je alles met een vergrootglas bekijkt, zie je dat hij wat ouder is. Zo heeft hij gebogen zijkanten, terwijl veel smartphones nu platte zijkanten hebben, en zijn de schermranden ietsje dikker. Hij gebruikt ook nog een optische vingerafdrukscanner in plaats van een ultrasone. Hier merkte ik dat het iets langer duurde voor de scan voltooid was. Bij de Pixel 10 Pro moet ik kort op de scanner tikken met mijn duim en hier moest ik hem even laten liggen.

Het ontwerp met de camerabalk die doorloopt in de zijkanten blijft iconisch voor de Pixels en hoewel dit allesbehalve een dunne, lichte telefoon is, is de Google Pixel 10 Pro XL dat ook niet. Qua duurzaamheid zijn er zelfs geen verschillen. De Pixel 8 Pro gebruikt voor- en achteraan Gorilla Glass Victus 2, heeft een aluminium frame en een IP68-certificering voor waterbestendigheid.

Niet de snelste, maar ook niet de traagste

Google Pixels staan niet bekend om hun baanbrekende prestaties en ze zijn meestal zelfs (op papier) de traagste flagship smartphones. De topmodellen van Apple, Samsung en andere Android-fabrikanten zijn consistent krachtiger. De Pixel 8 Pro reageert wel nog steeds vlot bij sociale media, e-mails, de internetbrowser en meer.

Daarom ging ik over naar het zwaardere werk. Ik startte een vrij zware game op, Honkai Star Rail. Ik zette hem eerst op hoge instellingen en 60 fps, wat geen probleem vormt voor de gemiddelde flagship in 2026. Hier werd de leeftijd van de Pixel 8 Pro snel duidelijk. Ik moest wat langer wachten op het homescherm tot de game geladen was en ook daarna haperde er nog wat tot elk onderdeel van de omgeving en elk personage geladen was. De animatie aan het begin van een gevecht bleef ook wat langer staan en er was snel sprake van frame drops en andere haperingen. De instellingen naar medium terugschroeven loste dit wel grotendeels op.

Als je inderdaad voor die refurbished Pixel 8 Pro van ongeveer 400 euro zou gaan, heb ik wel goed nieuws. De telefoon loopt achter op nieuwe flagships, maar loopt qua prestaties gelijk of voor op telefoons in de prijsklasse van 250 tot 500 euro. De basisopslag van 128GB is wel aan de lage kant in 2026 en ik raad aan om voor de versie met 256GB (of 512GB) opslag te kiezen als je de telefoon echt tot die allerlaatste update in 2030 wil gebruiken.

Over de batterij kan ik kort zijn: die hield het gewoon de hele dag vol. Snelladen gaat met maximaal 30W en hoewel dat niet bijzonder snel is, kunnen recente Pixels niet veel sneller opladen. Houd er wel rekening mee dat de batterijduur van refurbished smartphones wat lager is, omdat een batterij na verloop van tijd wat van zijn lading verliest.

Camerakunstenaar

Een ander onderdeel dat voor velen belangrijk is, is de camera. De kwaliteit van de foto's en video's van de Pixel 8 Pro is uitstekend en als je kijkt naar de camerahardware, zijn de verschillen met de recentste Pixel minimaal. De Pixel 8 Pro en Pixel 10 Pro hebben namelijk dezelfde hoofdcamera en telefotocamera met 5x zoom. Alleen de selfiecamera en ultra-wide zijn verbeterd. Overdag zijn er eigenlijk geen verschillen tussen de foto's met beide smartphones.

Pas bij foto's bij weinig licht verraadde de Pixel 8 Pro zijn leeftijd. De nachtmodus had net wat langer nodig om een foto te maken en ook de kwaliteit van die foto's was wat wisselvallig. Tussen de verschillende lenzen wisselen, ging ook iets trager. De Pixel 10 Pro schakelt naadloos tussen de ultra-wide, hoofdcamera en telefotocamera, terwijl de Pixel 8 Pro een paar seconden nodig heeft voor deze wissels. Je kan daardoor ook minder snel foto's na elkaar nemen.

Er zijn vervolgens enkele camerafuncties die ontbreken, maar die zijn naar mijn mening niet allemaal even nuttig. Zo kan de Pixel 8 Pro geen video's in 8K opnemen. De gemiddelde gebruiker filmt echter in de standaardinstellingen (1080p bij 30 fps) en zal dit niet missen. De Camera Coach ontbreekt ook. Dit is een soort AI-fotohulp die de scène analyseert en je zegt hoe je de camera moet houden om een goede foto te maken. De kans bestaat echter dat die functie nog via een toekomstige software-update naar de Pixel 8 Pro komt.

Kopen of niet?

Alles bij elkaar genomen, doorstaat de Google Pixel 8 Pro de tand des tijds best goed. In 2023 had de telefoon een adviesprijs van 1.099 euro (voor 128GB opslag) en inmiddels vind je hem refurbished voor ongeveer 400 euro bij bekende partijen zoals Refurbed en Backmarket. Je zal misschien niet de kleur kunnen kopen die je wil en soms is het ook niet logisch dat de versie met 128GB opslag meer kost dan die met 256GB opslag. Het komt erop neer dat je een Pixel 8 Pro kan kopen voor bijna een derde van de originele prijs.

Als ik dan even het aanbod gloednieuwe smartphones in 2026 erbij neem, wordt het snel duidelijk dat dit een goede deal is en misschien zelfs een slimmere keuze dan twee jaar terug. Voor 400 euro heb je nu een Nothing Phone (4a), die trager is, slechtere camera's heeft en slechts drie Android-updates krijgt. Deze recentere smartphone zal daardoor zijn laatste Android-update krijgen vóór de Pixel 8 Pro. Een nieuwe Pixel 9a vind je nu ook voor dit geld. Die is een fractie sneller, heeft een gelijkaardige batterijduur, maar een slechter camerasysteem zonder telefotocamera met 5x zoom.

Ten slotte geeft dit een goed beeld van Google Pixels op langere termijn. Google speelt het graag veilig op vlak van hardware en focust voornamelijk op software. Wie twee jaar geleden een Pixel 8 Pro heeft gekocht en daar zorg voor draagt, zal merken dat hij in 2026 goed mee kan met andere flagships. Ik zou deze telefoon alleen niet aanraden voor gamers, maar dat geldt ook voor de Pixel 10 Pro XL. Pixels zijn nu eenmaal niet de beste keuze voor gaming.