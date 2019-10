Windows 10 laat je binnenkort weten of je smartphone is opgeladen

Windows 10 heeft een nieuwe preview build voor de update in het eerste halfjaar van 2020 (20H1). Hier worden enkele nieuwe functies voor de Jouw Telefoon app geïntroduceerd, evenals een Windows Hello PIN login voor de Veilige Modus.

Met de nieuwe build (18995) krijgt Jouw Telefoon wederom heel wat updates. Er wordt onder andere een nieuwe batterijbalk toegevoegd om aan te geven hoeveel stroom je smartphone nog heeft. Als je smartphone niet in de buurt van je computer ligt, hoef je dus niet meer op te staan om te controleren of hij al opgeladen is.

Zo neem je een screenshot op een pc met Windows 10

Microsoft heeft de Link met Windows functie ook verder uitgebreid. Je kan nu nog meer Samsung-smartphones verbinden met je pc: de Galaxy S10, S10 Plus en S10e.

Als je het nog niet zou weten, Link met Windows zorgt ervoor dat je berichten kan sturen en meldingen kan beheren vanop je pc. Ook foto's worden gesynchroniseerd en je kan zelfs je smartphonescherm op je pc zien via mirroring.

Daarnaast krijgt Jouw Telefoon extra ondersteuning voor Telefoonscherm, waarmee je Android-apps rechtstreeks op je pc kan gebruiken met je toetsenbord en muis. Ook die functie komt naar bovengenoemde Samsung-telefoons.

Tot slot komt er nog extra personalisatie voor het smartphone-icoontje in de app. Daar zal nu de achtergrond van je startscherm getoond worden.

Al deze updates worden geleidelijk aan uitgerold, dus de kans is groot dat ze je nog niet (allemaal) ziet.

Veiligere Modus

De andere grote verandering voor Windows 10 in deze preview build is dat je kan inloggen zonder wachtwoord als je de PC in de Veilige Modus opstart.

Als nu wilt booten in de Veilige Modus, dan kan je nu ook je Windows Hello PIN gebruiken daarvoor. Microsoft legt nog een duidelijk uit hoe je zo'n PIN aanmaakt in het blogbericht met de updates voor build 18995.