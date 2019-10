Windows 10 kommer snart kunna tala om för dig när din mobil är laddad

Windows 10 har en ny version redo för en uppdatering som är planerad att släppas under första halvan av nästa år (20H1), som introducerar några smarta funktioner för Your Phone-appen samt Windows Hello PIN-inloggning för Safe Mode.

Med version 18995, kommer en ny batteriindikator dyka upp för Your Phone-appen, som talar om för dig hur mycket batteri du har kvar i mobilen. Om din mobil råkar ligga någon annanstans, behöver du alltså inte gå upp och hämta den för att ta reda på när den laddat klart.

Microsoft har dessutom förbättrat Link to Windows-funktionen, som ansluter din mobil till din PC. Den finns numera tillgänglig på fler Samsung-enheter, som Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G och Fold-enheter (i vissa regioner).

Om du inte hört talas om den tidigare, är Link to Windows en funktion som låter dig skicka meddelanden och hantera mobilens notifikationer direkt från din PC, samt synkronisera bilder och helt enkelt spegla din mobil till Windows 10-datorn.

Your Phone-appen får dessutom ett bredare stöd för Phone Screen, som låter dig använda mobilens Android-appar direkt från datorn med hjälp av tangentbord och mus (eller en pekskärm). Detta kommer till samma ovannämnda Samsung-enheter (återigen i vissa regioner globalt).

Slutligen kommer det att introduceras lite större möjligheter till anpassning, då ikonen för din mobil inuti appen faktiskt kommer att visa hemskärmens bakgrundsbild som du använder på mobilen.

Notera att dessa nyheter till Your Phone-appen kommer att rullas ut gradvis, så det kan dröja ett tag innan du får tillgång till dem.

Safe Mode

En annan stor förändring för Windows 10 i den här versionen är att du nu kan välja att aktivera lösenordsfria inloggningar, när du startar datorn i Safe Mode.

Om du väljer att starta datorn i Safe Mode, kommer du istället för att behöva skriva in ett lösenord, kunna använda din Windows Hello PIN-inloggning (och ja, en PIN-kod är säkrare än ett lösenord av flera olika anledningar).

Microsoft går igenom hur du sätter upp din PIN-inloggning i ett blogginlägg som går igenom förändringarna som kommer med version 18995. Detta är en del av företagets långsiktiga mål med en lösenordsfri framtid.

Microsoft har ägnat lite tid och energi med att förbättra Windows Subsystem för Linux (WSL), med en mängd olika buggfixar och kraschförebyggande åtgärder.