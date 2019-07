Microsoft Surface Laptop 2 review

Microsofts Surface Laptop 2 is over de gehele lijn een waardige opvolger van het origineel. Dit nieuwe model verbetert het vermogensprofiel van de laptop enorm en, hoewel het geen tastbare ontwerpwijzigingen bevat, bereikt hij uiteindelijk de zuiverste Windows 10 ervaring op een laptop.

Toen Microsoft bijna twee jaar geleden de Surface Laptop uitbracht, waren we verrast met de eerste 'traditionele' laptop. En we vroegen ons af: "Waarom een laptop in de middenklasse, als je een naam hebt gemaakt als smaakmaker op het gebied van touch-gebaseerde mobiele computing?".

Wel, Microsoft kan de Surface Laptop 2 ontworpen hebben om die vraag te beantwoorden. Deze nieuwe laptop brengt geen radicale wijzigingen aan, maar de Surface Laptop 2 is precies wat het oorspronkelijke apparaat had moeten zijn: een pure en krachtige Windows 10 laptopervaring.

Echter, naast het ongebruikelijke 13,5-inch display, heeft de Surface Laptop 2 echt behoefte aan modernere poorten. Dit is geen echte dealbreker, want de verbeterde specificaties maken van de Surface Laptop 2 een geduchte concurrent en een waardevolle investering.

Spec Sheet Hier is de Surface Laptop 2 configuratie die TechRadar heeft gebruikt voor zijn review: CPU: 1.7GHz Intel Core i5-8250U (quad-core, 6MB cache, tot 3.4GHz boost)

Graphics: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8GB LPDDR3

Scherm: 13,5 inch, 2.256 x 1.504 resolutie PixelSense display (10-punts multi-touch, 3:2 beeldverhouding)

Opslag: 256GB SSD

Aansluitingen: 1x USB 3.0, mini DisplayPort, Surface Connect port, 3,5mm-audiopoort

Connectiviteit: 802.11ac Wi-Fi (2 x 2 MIMO), Bluetooth 4.1 (Low Energy)

Camera: 720p HD webcam met infrarood voor Windows Hello

Gewicht: 1,25kg

Grootte: 308,1 x 223,27 x 14,48mm

Prijs en beschikbaarheid

Het instapmodel van de Surface Laptop 2 kost je 1149 euro en is vandaag beschikbaar. Dit model bevat alles wat je rechts in de lijst ziet, maar heeft een kleiner opslag van 128GB.

Natuurlijk kan je de binnenkant nog krachtiger maken met maximaal een Intel Core i7-processor, 16GB RAM en een SSD van 1TB, maar dan kost het geheel je 2849 euro.

Als je wil gaan voor het model dat wij getest hebben, dan mag je zo'n 1449 euro neertellen, waarmee hij op hetzelfde niveau zit als andere ultrabooks zoals de Dell XPS 13.

Voor een Apple MacBook van hetzelfde niveau, kom je terecht bij de 13-inch MacBook Pro, maar daarvoor mag je 1799 euro opzij houden.

Design en display

Eerlijk gezegd is er enorm weinig veranderd wat betreft het ontwerp, naast de nieuwe kleuroptie dan. Ja, de Surface Laptop 2 heeft nu een volledig zwarte kleurvariant die er absoluut mooi uitziet en fantastisch aanvoelt.

Maar naast de nieuwe kleuroptie is de Surface Laptop 2 in principe hetzelfde als zijn voorganger, maar dan veel krachtiger. Hij is net zo dun en licht als voorheen, respectievelijk 14,48 mm en 1,25 kg. De Surface Laptop 2 is net zo draagbaar als voorheen, wat uitstekend nieuws is voor mobiele professionals en studenten.

Ook het display is niet veranderd tegenover het oorspronkelijke model. Niet dat we klagen, want de originele Surface Laptop had een indrukwekkend scherm. De Surface Laptop 2 heeft zwarten die net zo diep zijn en de rode tinten die net zo scherp zijn, en de snelle aanraakrespons is een voordeel. Als je veel werk te doen hebt, zul je verliefd worden op de hoge 3:2 beeldverhouding, maar je zult te maken krijgen met enkele zwarte balken terwijl je naar de traditionele 16:9 video-inhoud kijkt.

Helaas heeft Microsoft niet de Surface Pen-stylus van 109,99 euro, die essentieel is als je ten volle gebruik wilt maken van het aanraakscherm.

Microsoft beweert het toetsenbord van de Surface Laptop 2 stiller te hebben gemaakt dan zijn vorige iteratie, en we kunnen vol vertrouwen zeggen dat dit een van de meest stille toetsenborden moet zijn die we ooit getest hebben. Onze collega's konden ons niet eens horen typen in een verder stille open kantooromgeving.

Het feit dat Microsoft dit voor elkaar heeft gekregen met behoud van indrukwekkende kracht onder onze vingers is fantastisch. Toch kan de afstand tussen de toetsen iets kleiner zijn voor het comfort.

Wat het touchpad betreft, het is een fijn exemplaar dat ruim, vloeiend en responsief is. En de ingangen worden veel mooier gemaakt door de Alcantara stof die hen omringt - het is gewoon iets prettiger om je handen op te rusten dan hard, koud aluminium.

Maar misschien heeft Microsoft heeft niet voldoende aangepast aan het ontwerp. De tweede generatie van deze laptop is nog steeds niet voorzien van Thunderbolt 3, noch USB-C 3.1. Je zit nog steeds vast met één enkele USB 3.0 - ja, zelfs de traditionele USB-poort, hij kan niet eens de nieuwste USB 3.1-standaard ondersteunen - en een Mini DisplayPort.

De behuizing van de Surface Laptop 2 chassis heeft genoeg lege ruimte, dus er is geen excuus voor deze beperkte aansluitingen. Ter vergelijking: de 13-inch MacBook Pro heeft vier Thunderbolt 3-poorten en de Dell XPS 13 2018 heeft er twee - bovenop een microSD-kaartlezer en een derde USB-C 3.1-poort. Het toppunt? Deze beide laptops zijn kleiner dan de Surface Laptop 2.

