Microsoft introduceert de Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Duo en meer

Bij het Microsoft evenement van oktober 2019 onthulde het bedrijf een grote verscheidenheid aan nieuwe Surface apparaten. Veel van de nieuwe apparaten lekte al uit voor de officiële onthulling, en zoals verwacht lanceerde Microsoft een hele nieuwe suite van Microsoft Surface apparaten geleid door de Surface Laptop 3 en Surface Pro 7.

Microsoft had ook wat verrassingen in petto, zoals de Surface Neo - een tweeledig schermapparaat dat revolutionair bleek te zijn. En de Microsoft Surface Duo, eindelijk een andere door Microsoft gemaakte telefoon.

Veel van deze apparaten zullen in het voorjaar van 2020 bij ons in de winkels liggen, maar Microsoft onthulde ook een aantal esoterische projecten die nog niet op de markt verschijnen, omdat er wat meer tijd in de ontwikkeling daarvan gaat zitten. Wij hebben het hier allemaal op een plek verzameld.

The Surface Laptop 3 is mooier dan ooit (Image credit: Microsoft)

Surface Laptop 3

Het eerste wat werd getoond is de Surface Laptop 3, de meest recente van Microsoft's enorm populaire Surface Laptop. Deze traditionele vormfactor PC komt nu in zowel 13-inch als 15-inch maten en beschikt over de nieuwste hardware van zowel Intel als AMD.

De 13-inch Surface Laptop 3 wordt geleverd met de nieuwste 10e generatie quad-core processors van Intel, precies zoals we het hadden verwacht. Maar, het 15-inch model komt met een op maat gemaakte AMD Ryzen 7 processor, of zoals Microsoft het noemt "Ryzen 7 Surface Editie". Deze CPU gaat gepaard met AMD Vega afbeeldingen, om blijkbaar de snelste beeldprestatie te leveren in zijn gewichtsklasse.

Maar, wat voor sommige mensen wel belangrijk is is de verandering aan het onderstel. USB-C zit eindelijk op de Surface Laptop 3, zelfs als de beschermde Surface Connect poort er nog steeds op zit. Je krijgt ook een grotere trackpad - 20% groter om precies te zijn. En, met een nieuwe aluminium afwerking, is de Surface Laptop 3 buitengewoon prachtig.

Het beste deel? De bovenkant van de laptop is uitneembaar, dus de laptop kan bediend worden. Microsoft maakte wel heel duidelijk dat dit alleen gedaan mag worden door professionals.

De Surface Laptop 3 zal in het voorjaar van 2020 verschijnen. Hoeveel de laptop hier zal gaan kosten is nog niet bekend.

The Surface Pro 7 helpt je in je creativiteit (Image credit: Microsoft)

Surface Pro 7

En natuurlijk is er ook een nieuwe Surface Pro. De Surface Pro 7 heeft niet zoveel details toebedeeld gekregen als de Surface Laptop 3, maar we weten dat USB-C er wel eindelijk is. Al gebruikt het nog steeds die vervelende Surface Connect poort.

De Surface Pro 7 brengt wel wat verbeteringen met zich mee. Je kunt nu met de Surface Pen in-line bewerkingen maken in Microsoft Word, en Studio microfoons voor de Surface Pro 7 zorgen voor betere spraakbesturing.

Dat is zo ongeveer alles wat we op dit moment weten over wat de Surface Pro kan doen, maar we verwachten binnenkort meer te weten te komen over de hardware onder die prachtige buitenkant. We zullen dit artikel dan ook regelmatig updaten.

Ook voor de Surface Pro 7 geldt dat hij in het voorjaar van 2020 bij ons in de winkels ligt. Prijzen zijn nog niet bekend.

Eindelijk, Microsoft heeft nu ook oordoppen. (Image credit: Microsoft)

Surface Earbuds

Het lijkt erop dat nu elk technologiebedrijf slimme oordoppen uitbrengt, en blijkbaar wil Microsoft daar ook een graantje van mee pikken. Hier zijn de Surface Earbuds.

Deze echte draadloze oordoppen beschikken over wat Microsoft "Omnisonic geluid" noemt en worden geleverd met een oplaadcase. En, buiten Window's 10 vreemde problemen met Bluetooth, hebben deze Surface Buds een One-Click koppeling met het desktop.

Omdat het een Microsoft apparaat is, bevat het een aantal unieke functies als Office 365 integratie, en het kan PowerPoint presentaties vertalen in meer dan 60 talen.En je hoeft je ook geen zorgen te maken om een leeglopende batterij, hij heeft namelijk een batterijduur van 24 uur.

Zelfs als je geen Windows 10 machine hebt, kun je de Surface oordoppen gebruiken als ze compatibel zijn met Android, waar je door middel van touch bediening verschillende muziek apps aan kunt zetten.

De Surface Earbuds zullen in het voorjaar van 2020 verkrijgbaar zijn. Tegen die tijd wordt ook de prijs bekend van de oordoppen.

Het logo van de Surface Pro X ziet er fantastisch uit (Image credit: Microsoft)

Surface Pro X

Nu iets heel anders: de Surface Pro X. Dit is een van de dunste producten in Microsoft's assortiment, hij meet maar 5.3mm, wat het een uiterst draagbaar apparaat maakt.

En die draagbaarheid is niet alleen voor het belang van het meenemen. Dit is een apparaat dat is ontworpen om te fungeren als je constante metgezel, dankzij de nieuwe MSFT SQ1 processor die ook in de Surface Pro X te vinden is. Dit is een Snapdragon processor op het ARM platform, zoals de geruchten al deden vermoeden. Dat betekent dat dit ding een LTE verbinding heeft en maar 7W aan vermogen. We weten niet wat de batterijduur is, maar met zo'n laag vermogen zal het niet heel indrukwekkend zijn.

Maar laat je daardoor niet van de wijs brengen, dit ding is nog steeds een lust voor het oog. Het heeft het kenmerkende Microsoft Surface ontwerp en een volledig PixelSense-scherm met een ongelooflijke resolutie van 2.880 x 1.920. En met een 1.400:1 contrast ratio zul je er naar blijven kijken.

Gelukkig heeft de Surface Pro X volledige Windows 10 ondersteuning, liever dat dan vastzitten aan Windows 10 S zoals veel andere ARM-gebaseerde Windows apparaten. Dat betkeent niet alleen dat je niet belemmerd wordt door de behoefte aan een WiFi verbinding en hem overal mee naartoe kunt nemen, maar je wordt ook niet afgesloten door het besturingssysteem.

Microsoft onthulde ook een nieuwe Surface Slim Pen, die veel beter past bij een apparaat als de Surface Pro X. Je kunt de Pen onderaan het display bevestigen op het nieuwe Type Cover, en wanneer hij erop zit zal hij constant worden opgeladen. Dus je hoeft je niet druk te maken over de batterij van de Surface Pen.

En, wat betreft de Surface Pen: de nieuwe Surface Pro X heeft 4.096 niveaus van drukgevoeligheid, wat geweldig nieuws is voor tekenaars die veel onderweg zijn. Adobe kwam zelfs op het podium om te demonstreren wat het kan doen, en onthulde daarbij de niewue Adobe Fresco app, een nieuw programma waarmee je kunt tekenen en schilderen. Deze app doet een poging om het gevoel te creëren van het schilderen met verschillende kwasten en tekenen met verschillende potloden. Wij zijn zelf geen kunstenaars, maar het lijkt erop dat dit het perfecte medium is tussen viscerale, fysieke kunst en de digitale wereld.

Ook de Surface Pro X en Surface Pen zijn in het voorjaar van 2020 verkrijgbaar. Prijzen worden later bekendgemaakt.

Microsoft hoopt dat de Surface Neo de wereld zal veranderen (Image credit: Microsoft)

Surface Neo

Dan nog iets. Microsoft onthulde de Surface Neo, maar denk maar niet dat je hem over een paar maanden in je handen hebt. Dit apparaat is pas volgend najaar, met de feestdagen om precies te zijn, verkrijgbaar. Maar Microsoft wilde ons alvast iets laten zien. Het bedrijf beweert dat ze met dit apparaat "het conflict tussen een laptop en een tablet willen wegnemen". Microsoft gelooft dat dit een "nieuw product" is van "de volgende generatie".

Dit is een tweeledig-scherm, gebaseerd op de Intel technologie. Hij kan beelden uitrekken tussen beide schermen, en hij is maar 5.6mm dun aan beide zijden. En, met maar 655 gram aan gewicht, beschermd door Gorilla Glass en de beschikking over een magnetisch bevestigde pen, zal dit een droom zijn voor kunstenaars die veel onderweg zijn.

Als je een toetsenbord nodig hebt om je werk te kunnen doen, dan is die er ook voor de Neo. Hij is magnetisch bevestigd aan de achterkant van het apparaat en als je hem naar de voorkant haalt om hem te gebruiken, dan zal de helft van de bovenkant van het scherm veranderen naar de Wonder Bar. Dit tweede scherm herinnert ons aan de Asus Zenbook Pro duo, en haalt een heleboel tools tevoorschijn om je te helpen met je werk.

De Microsoft Surface Neo draait op de Windows 10 X, een nieuwe versie van Windows 10, die is geoptimaliseerd voor tweeledige schermapparaten. Microsoft hoopt dat Windows 10 X een nieuw tijdperk zal voorzien van productiviteit en creativiteit. En je hoeft je geen zorgen te maken dat de app niet werkt, aangezien Windwos 10 X alle Windows 10 apps ondersteunt - Hij zal niet beperkt zijn zoals bij Windows 10 S.

En wat betreft de processor was Microsoft nogal vaag, wat we ook wel begrijpen. Het enige wat we weten is dat hij beschikt over een op maat gemaakte Intel Lakefield processor. Deze processor zal beschikken over Intel Gen11 afbeeldingen en omdat Intel in staat was om de silicone voetafdruk te halveren, is de PCB de helft van zijn grootte, wat waarschijnlijk grotendeels de reden is waarom het apparaat zo klein is.

Nu we weten dat het apparaat pas eind volgend jaar verschijnt en zo innovatief is, hebben we geen idee wat het gaat kosten. Al verwachten we niet dat hij goedkoop zal zijn. We denken dat Microsoft ergens rond de feestdagen van 2020 de prijs zal onthullen.

Microsoft is brengt eindelijk een andere telefoon uit (Image credit: Microsoft)

Microsoft Surface Duo

Microsoft onthuld eindelijk zijn telefoon, of een communicatie-apparaat. Wat het ook is, Microsoft zegt er het volgende over: "Laat je niet voor de gek houden, dit product is een Surface": ontmoet de Microsoft Surface Duo.

Dit is een smartphone met tweeledig scherm, beter dan het opvouwbare scherm wat de Samsung Galaxy Fold aanbiedt. Je krijg een tweeledig 5.6-inch scherm aan beide zijden van het apparaat.

En voor degenen die de Windows Phone dagen hebben overleefd, je wordt vast blij van het nieuws dat Microsoft een samenwerking is aangegaan met Google om Android ondersteuning te krijgen voor de Surface Duo. Dit apparaat ondersteunt elke Android app die er is.

Maar niet té enthousiast worden, ook de Microsoft Surface Duo wordt net als de Surface Neo pas rond de feestdagen van 2020 uitgebracht.