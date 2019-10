Microsoft Surface Neo: lanceringsdatum, nieuws en functies

Microsoft heeft de Surface Neo onthuld, de veelbesproken laptop met tweevoudig scherm, tijdens het persevenement in oktober in New York.

Zoals je misschien wel weet, betekent Neo 'nieuw' (afgeleid uit het Grieks) en deze naam is zonder twijfel Microsoft's manier om ons te laten zien hoe nieuw en revolutionair dit apparaat is.

Hoewel, laten we eerlijk zijn, als je de naam voor het eerst hoort denkt niemand aan Griekenland, en iedereen denkt aan The Matrix. En natuurlijk geeft dat het apparaat meteen een hip tintje.

De Neo is een geheel nieuwe Surface wat in essentie betekent dat het twee tablets zijn die via een scharnier aan elkaar bevestigd zijn zoals een boek. Hij beschikt over Windows 10X, dat ontworpen en geoptimaliseerd is voor dubbele schermapparaten. En die strakke integratie van hardware en software zorgt voor een aantal handige trucjes.

Dus laten we verder gaan met ons te verdiepen in de nieuwe informatie die we net hebben ontdekt, over Microsoft's Surface Neo.

Ter zake

Wat is het? Het nieuwe tweevoudige scherm Surface apparaat

Het nieuwe tweevoudige scherm Surface apparaat Wanneer verschijnt het? December 2020

December 2020 Wat zal hij kosten? Dat weten we op dit moment nog niet

Surface Neo lanceringsdatum

Surface Neo is voorlopig nog niet verkrijgbaar, met een release rond de feestdagen van 2020. Als we ervan uitgaan dat dit niet wordt uitgesteld.

Surface Neo prijs

Het is nog te vroeg voor Microsoft om te praten over een prijs, en we hebben ook nog niet gehoord hoe diep je in de buidel zal moeten tasten voor de Surface Neo.

Surface Neo specs

Bij het persevenement waar Neo als eerst werd geïntroduceerd, beschreef Microsoft zijn visie om iets te creeren wat uitermate veelzijdig is. Een product dat valt onder de "nieuwe categorie" van apparaten, en levert het "ultieme in mobiele productiviteit" zoals Panos Panay enthousiast vertelde.

Om het heel simpel op te sommen, het zijn twee 9-inch tablets die via een scharnier samen zijn gevoegd in een dubbel schermapparaat dus het lijkt op een boek (zoals de Microsoft Courier concept wat het bedrijf een decennium geleden in de steek liet). Het Neo's 360 graden scharnier geeft het de mogelijkheid om hem meteen terug te draaien of om hem te gebruiken in tent modus.

Dit tweevoudig-scherm appraat draait op een geheel nieuwe Intel Lakefield processor, beschreven als een hybride CPU en omvat door een 11e generatie Intel graphics oplossing. De chip heeft een verminderde siliconen voetafdruk en is qua grootte de helft van een normale PCB.

De tablets zijn gevormd door Gorilla Grass, met 5.6mm dun en het weegt 655g. Er is een pen die magnetisch bevestigd wordt aan eht apparaat en een klein toetsenbord die ook magnetisch sluit op de Neo. Deze bevindt zich op de bovenkant van het kleinere scherm (hij is geplaatst iets over de helft van de breedte van het scherm). Het toetsenbord en de pen laden ook automatisch op.

Wanneer het toetsenbord bovenop het scherm is geplaatst, herkent het apparaat dit, en brengt dan de 'Wonder Bar' op de plek van het scherm boven het toetsenbord, wat je een Touch Bar-achtige functionaliteit geeft met toegang tot emoji, een trackpad en de mogelijkheid om te schrijven.

De hardware zit stevig in het apparaat met Microsoft's nieuwe OS, Windows 10X, wat zoals genoemd , specifiek ontworpen is voor dubbele schermapparaten zoals de nieuwe Surface. Neo laat de gebruiker profiteren van trucs als vloeiende toepassingen over beide schermen voor een groter werkgebied. Of als je bijvoorbeeld Outlook open hebt staan op een scherm, en je klikt op een link in een e-mail, dan kan de website van de link direct geopend worden tegenover het andere scherm.

Veelzijdigheid is het belangrijkste aspect, met goede en welkome stukken van gebruiksvriendelijkheid en gemak die blijkbaar inbegrepen zitten in de koop.

Microsoft heeft duidelijk hoge verwachtingen voor de hardware van het tweevoudige scherm, maar tegelijkertijd met het introduceren van Surface Neo, onthult het bedrijf ook zijn Surface Duo - ja, de SUrface Phone onder een andere naam, een opvouwbaar dubbel schermapparaat met 5.6-inch schermen waar veel mensen lang op hebben gewacht.