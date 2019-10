Windows 10 kan snart si fra når mobilen din er ferdigladet

Windows 10 har fått en ny preview-versjon for oppdateringen som skal slippes i førstehalvdel av 2020 (20H1), og her introduserer Microsoft en rekke nye funksjoner til Din mobil-appen i tillegg til at Windows Hello PIN-innlogging legges til i sikkerhetsmodus.

I den nyeste versjonen som har fått nummeret 18995, har Din mobil-appen blitt utstyrt med med en batteriindikator som viser hvor oppladet telefonen din er. Hvis du ikke har den i nærheten, trenger du altså ikke lenger å reise deg fra PC-en for å finne ut om den er ferdigladet.

Microsoft har også utvidet Link to Windows-funksjonen til flere Samsung-enheter, som Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G og Fold. Dette er en funksjon som lar deg vise telefonskjermen på PC-en, og bruke den direkte med musa, tastaturet og eventuelt berøringsskjermen.

En mindre kosmetisk oppdatering gjør også at ikonet for telefonen din i appen snart vil vise den virkelige hjem-skjermen din, i stedet for et generisk bilde.

Enklere å komme inn i sikkerhetsmodus

Den andre store endringen i denne preview-versjonen er at du nå kan aktivere innlogging med PIN-kode i sikkerhetsmodus. Nå slipper du altså å taste passordet ditt når du skal logge inn i sikkerhetsmodus for å fikse et problem som har oppstått. (Og ja, PIN-koder er sikrer enn passord av flere grunner.)

Microsoft går gjennom hvordan man setter opp PIN-kode i bloggposten er de nevner alle de nye oppdateringene i 18995, og dette henger selvfølgelig sammen med selskapets arbeid mot en passordløs fremtid.

I denne versjonen har for øvrig også Microsoft lagt litt jobb i å forbedre Windows Subsystem for Linux (WSL) med en del feilrettinger.