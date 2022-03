Nothing Phone (1) officieel: alles wat we weten

Na maanden van onduidelijke leaks, teasers en speculatie is er nu eindelijk meer bekendgemaakt geworden over de eerste smartphone van Carl Pei's Nothing. Het toestel gaat de Nothing Phone (1) heten. Het is het tweede product van het bedrijf na de Nothing Ear 1.

Het bedrijf hield een evenement genaamd 'The Truth', waar het enkele details van het aanstaande toestel met ons heeft gedeeld. Het event was geen volledige aankondiging, maar je moet het zien als een verlengde teaser. Er is dus nog altijd niet veel informatie bekend.

Hieronder vind je alles wat we wel weten over de Nothing Phone (1), met officiële details bovenaan, en daaronder leaks en geruchten. We updaten dit artikel zodra we meer informatie te weten krijgen.

Tot de kern

Wat is het? De eerste smartphone van Nothing

De eerste smartphone van Nothing Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk tussen juni en september

Waarschijnlijk tussen juni en september Hoeveel gaat het kosten? Onbekend

Nothing Phone (1) releasedatum en prijs

We weten dat de Nothing Phone (1) ergens in de zomer van 2022 verschijnt, en daarmee wordt waarschijnlijk de periode tussen juni en september genoemd.

Een eerdere leak wees naar een lancering in april. Met de kennis van nu vermoeden we dat het eerder om een teaser ging voor het evenement wat op 23 maart heeft plaatsgevonden. April is waarschijnlijk niet de maand dat we de smartphone in zijn volle glorie gaan zien, aangezien april in de lente is.

Er is momenteel nog niets bekend over de prijs van het toestel. Het gaat om de eerste smartphone van Nothing ooit, dus we kunnen ook geen schatting maken.

Officieel nieuws

Nothing heeft nog niet veel naar buiten gebracht over de Nothing Phone (1) tot op heden. Er is zelfs nog geen fysiek toestel gepresenteerd. Wel is het logo (in de foto hierboven) bekendgemaakt, wat je terug gaat zien op de achterkant van de telefoon.

Het bedrijf belooft verder dat de Phone (1) gebruikmaakt van een achterkant met transparante elementen, vergelijkbaar met de Nothing Ear 1. Deze oortjes bevatten ook transparante elementen.

Daarnaast weten we dat de Nothing Phone (1) met een Snapdragon-chipset komt, maar het is onduidelijk welke. Als het om een high-end smartphone gaat, zou de Snapdragon 8 Gen 1 een logische keuze zijn (welke je ook terugvindt in de Oppo Find X5 Pro bijvoorbeeld).

In een teaser van Nothing zien we ook de software die gebruikt gaat worden. De software heet nothingOS, en is een softwareschil gebaseerd op Android. Hoewel de software moet afwijken van stock Android qua lettertype, uitstraling en geluiden, geniet je wel van alle voordelen die het platform van Google te bieden heeft.

Een preview van nothingOS komt beschikbaar in april op een select aantal toestellen.

Leaks en geruchten

Voorafgaand aan de onthulling van de Nothing Phone (1) hadden we al wat geruchten in de wandelgangen gehoord, waarvan het merendeel nu officieel bekend is gemaakt.

Zo lazen we in een eerder stadium al dat er transparante elementen aanwezig zouden zijn, en dat Qualcomm eerder al de indruk wekte dat er een Snapdragon-chipset aanwezig zou zijn. De meeste aspecten van de Nothing Phone (1) zijn vooralsnog echter onbekend.