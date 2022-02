Nothing-oprichter Carl Pei hint naar komst Android-smartphone

The logo of tech brand Nothing

De oprichter van Nothing, Carl Pei, plaatste een bericht op Twitter waarin hij lijkt te teasen naar een aankomende Android-smartphone van het merk. Pei was de co-founder van de Chinese smartphonefabrikant OnePlus.

In de tweet is enkel de tekst "Terug op Android" te lezen. Hoewel dit ook kan betekenen dat Pei van een iPhone overstapt naar een Android-telefoon, lijken de daaropvolgende antwoorden van het Android-account en Qualcomm toch te hinten dat Nothing wel degelijk iets van plan is.

Back on Android

Er doen al langere tijd geruchten de ronde over de komst van een Nothing-smartphone. Het is echter voor het eerst dat Carl Pei hier zelf naar lijkt te hinten. Nothing heeft momenteel slechts één product in zijn portfolio: draadloze oortjes met de naam Nothing Ear 1.

Manu Sharma, CEO van Nothing India, hintte eerder al dat het bedrijf werkt aan vijf nieuwe producten. Bovendien werfde het bedrijf Adam Bates van Dyson aan als hoofd van de nieuwe designtak van Nothing. Het lijkt er sterk op dat er in elk geval nieuwe producten van Nothing in het verschiet liggen.

pic.twitter.com/tBeFVTnNgq

OnePlus-concurrent op komst?

In oktober 2021 verscheen voor het eerst een gerucht over de komst van een Android-smartphone en een power bank van Nothing. Volgens die berichtgeving zou het toestel in het begin van 2022 verschijnen. De smartphone zou over een Qualcomm Snapdragon-soc beschikken. Het is echter niet bekend om welke variant het gaat.

De recente tweet van Carl Pei staat het gerucht bij. Nothing en Qualcomm hebben bovendien een strategische samenwerking aangekondigd in 2021, wat betekent dat het bedrijf gebruik zal maken van Snapdragon-chipsets voor zijn producten.

In februari van 2021 nam Nothing het smartphonebedrijf Essential over. Carl Pei benoemde toen dat Nothing zich zou focussen op audio-accessoires en smarthomeproducten.

Mogelijk heeft Nothing ook de patenten, handelsmerken en andere zaken overgenomen van de smartphone-inboedel van Essential. Dit zou allemaal gebruikt kunnen worden in de aankomende Nothing-smartphone.