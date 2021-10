'Nothing komt na Ear 1 in 2022 met eigen smartphone'

Nothing komt volgend jaar mogelijk met een eigen smartphone. Eerder dit jaar bracht het bedrijf van ex-OnePlus-oprichter Carl Pei zijn eerste product, de draadloze oortjes Nothing Ear 1, op de markt.

Toen Carl Pei OnePlus verliet, werd er al gesproken over de mogelijke komst van een smartphone als onderdeel van zijn nieuwe project. Het lijkt er nu meer dan ooit op dat er een Nothing-smartphone onderweg is voor 2022.

Dit nieuws is afkomstig van 91mobiles op basis van welbekende tipgever Mukul Sharma. Naar verluidt verschijnt het toestel aan het begin van 2022, wat betekent dat we niet lang meer op de nieuwe smartphone hoeven te wachten.

Verder zijn er echter vrij weinig details bekend over de telefoon. Nothing heeft recent een strategische samenwerking aangekondigd met Qualcomm. We kunnen daarom wel stellen dat Qualcomm de aankomende Nothing-smartphone waarschijnlijk van een chipset zal voorzien.

Een Nothing-power bank

Voordat de Nothing-telefoon arriveert, komt er waarschijnlijk nog een power bank van het merk. Dit meldt dezelfde bron. De naam van de power bank wordt mogelijk de Nothing Power 1. Er zijn verder nog niet echt details bekend over de draadloze oplader. De power bank verschijnt mogelijk nog dit jaar.

De geruchten omtrent de nieuwe smartphone zouden zomaar eens kunnen kloppen, aangezien Nothing het bedrijf achter de Essential Phone in februari heeft overgenomen. Hierdoor heeft Nothing nog meer expertise op het gebied van hardware en software in huis gehaald. We verwachten net als de draadloze oortjes een strak en minimalistisch design.

Analyse: een nieuwe smartphone uitbrengen is niet gemakkelijk

De recente overname van Essential door Nothing laat nog maar eens zien hoe lastig het is om een smartphone op de markt te brengen. De Essential Phone kwam in 2019 en heeft vrij weinig impact gemaakt.

In een markt die gedomineerd wordt door Apple, Samsung en Chinese fabrikanten is er vrij weinig ruimte voor nieuwkomers. Zelfs een bedrijf als Samsung heeft lastige beslissingen te maken als het gaat om producten en de productie ervan.

Carl Pei heeft echter een goede geschiedenis. Hij creëerde OnePlus samen met Pete Lau en startte vanaf niets om te concurreren met de grote spelers. Mogelijk herinner je je bijvoorbeeld de hype rond de komst van de OnePlus One in 2014.

Pei weet klaarblijkelijk wat hij doet als het gaat om marketing en productie. De Nothing-smartphone maakt dus zeker kans. Het design en de prijs van het toestel zijn cruciaal voor het succes. Zodra we officieel meer weten, lees je het op TechRadar.