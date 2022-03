Eerste Android-smartphone Nothing verschijnt mogelijk in april

Er gaan diverse berichten rond dat Nothing bezig is met het maken van een smartphone, en andere berichten wijzen dat een lancering niet meer lang op zich laat wachten. Hoewel de informatie over het toestel vooralsnog beperkt is, duikt er nu een bericht op van iemand die zegt dat er een toestel (vermoedelijk een prototype) van Nothing gespot is.

Volgens TechCrunch is CEO Carl Pei gespot met een prototype van de eerste Nothing-smartphone in een gesprek met topmannen van Qualcomm en diverse andere belangrijke mensen uit de industrie. Dit alles vond plaats op MWC 2022.

Volgens 'een bron met directe kennis over het onderwerp' ligt er volgende maand een lancering in het verschiet. TechCrunch claimt zelfs een foto te hebben gezien vaneen meeting die Pei had met een topman van Qualcomm. Het is echter onduidelijk of er een smartphone te zien was in diezelfde afbeelding.

In de berichtgeving van TechCrunch worden enkele anonieme bronnen geciteerd, welke vertellen dat de smartphone 'elementen van transparantie' kent. Dat kennen we van het eerste product van het bedrijf, de Nothing Ear 1.

Dat klinkt intrigerend, al zou het niet de eerste smartphone worden met transparante elementen. Er zijn de nodige fabrikanten geweest die in het verleden 'transparante' versies van hun toestel hebben gelanceerd.

Het gaat in principe om smartphones met een doorzichtige, glazen achterkant, zodat je de interne hardware ziet zitten. Deze varianten waren vaak in beperkte mate beschikbaar, en/of beperkt gewild.

Analyse: Is er genoeg ruimte voor Nothing?

De smartphone-industrie is een vreemde plek. Door een chipsetcrisis schieten de prijzen van componenten door het dak, en de afgelopen jaren zijn er tal van Chinese fabrikanten op de markt gekomen met minimale winstmarges. Merken als LG bleken niet bestand te zijn tegen deze uitdagingen.

Je kunt je dus afvragen of er nog wel ruimte is voor een nieuwe speler. We zijn dan ook erg benieuwd wat Nothing uit de hoge hoed gaat toveren, en of het product überhaupt een kans van slagen zal hebben.

Een transparant design is een redelijk onderscheidende factor om op te vallen, maar vandaag de dag moet je meer in je mars hebben. Als de claim van april als lanceermaand klopt, dan hoeven we in ieder geval niet lang meer te wachten.