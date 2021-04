LG stopt met het maken van smartphones

LG stopt officieel met het maken van smartphones. Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf. We hoeven dus geen nieuwe LG-smartphones te verwachten in 2021 of de jaren erna. Deze aankondiging komt niet als een totale verrassing, aangezien er de afgelopen weken verschillende geruchten de ronde deden.

De aankondiging houdt in dat er geen LG V70 ThinQ, LG G10 of LG Velvet 2 zullen verschijnen. Ook de LG Rollable die het bedrijf teasde tijdens CES 2021 en in 2021 mogelijk zijn opwachting zou maken, lijkt voorgoed van de baan. LG noemt de beslissing "een strategische zet om uit de ontzettend competitieve markt van mobiele telefoons te stappen".

LG wil zich focussen op sectoren waar het merk beter in de markt ligt, waaronder "elektrische voertuigcomponenten, verbonden apparaten, smart home-apparaten, robotica, artificiële intelligentie en business-to-business-oplossingen, naast platforms en diensten". Daarnaast wil het bedrijf zich bezighouden met de snelle draadloze 6G-technologie, nu 5G steeds meer omarmd wordt.

(Image credit: LG)

Wat gebeurt er met huidige LG-toestellen?

Als je al over een LG-toestel beschikt of er een wil kopen (zals de LG V60 of LG Velvet) zit je voorlopig nog goed. De reeds beschikbare LG-toestellen zullen voorlopig te koop blijven in fysieke winkels en webshops. Ook zullen eigenaren van een LG-smartphone gebruik kunnen blijven maken van software-updates en andere dienstverlening.

LG zegt dat de mobiele tak van het bedrijf ongeveer op 31 juli tot zijn einde komt, al is het waarschijnlijk dat je na die datum nog wel een (al bestaande) LG-smartphone kunt kopen.