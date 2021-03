LG Rollable: oprolbare smartphone is dichterbij dan ooit

De LG Rollable werd getoond tijdens CES 2021 en lijkt nu een stap dichter bij de werkelijkheid te komen, dankzij een nieuwe certificering.

Het apparaat heeft naar verluidt namelijk een Bluetooth SIG-certificering gekregen, wat doorgaans betekent dat een smartphone op het punt staat om uitgebracht te worden.

Deze ontdekking geeft ons niet veel meer info over de smartphone en een mogelijke releasedatum, maar we zijn in elk geval een stuk zekerder dat de LG Rollable ooit het daglicht zal zien.

Eerder in 2021 ontvingen medewerkers van LG een bericht dat ze mogelijk zouden afzien van de smartphonemarkt. Dat zou betekenen dat de LG Rollable en andere smartphones nooit het daglicht zouden zien.

Ken Hong, hoofd bedrijfscommunicatie bij LG, spreekt deze geruchten tegen en noemt ze "volledig incorrect en ongegerond". Deze nieuwe bluetooth-certificering suggereert ook dat we zeker nog nieuwe LG-smartphones mogen verwachten.

De SIG-certificering bevat de naam van de LG Rollable en het modelnummer (LM-R910N). Bovendien wordt er ook het woord "eindproduct" genoemd, wat de suggestie wekt dat het toestel bijna gereed is om in de winkels te verschijnen. We zullen moeten afwachten of en wanneer dit het geval is.

Via XDA Developers