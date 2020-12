LG Tone Free FN7 review

De LG Tone Free FN7 oortjes zijn zeker een verbetering ten opzichte van hun voorgangers. De audiokwaliteit is beter, maar behoort in deze prijsklasse net niet tot de crème de la crème van de markt. De aanwezigheid van ANC maakt echter een hoop goed. Ook vinden we de bijbehorende applicatie prettig in gebruik en maakt de spatwaterdichtheid van dit setje een verantwoorde keuze om te gebruiken bij je workouts. Hoewel er oortjes met betere audiokwaliteit op de markt zijn, behoren de LG Tone Free FN7 oortjes zeker tot de betere allround earbuds van dit moment, mits je kunt leven met de beperkte batterijduur.

De LG Tone Free FN6 zijn oortjes die zich onderscheidden met hun bacteriedodende oplaadcase. Dat is op zich al een unieke functie, maar zeker in een tijd waar iedereen zich extra zorgen maakt over hygiëne, kan deze gimmick zomaar iemand over de streep halen om deze oortjes te kopen. Over de audiokwaliteit van de oortjes waren we iets minder te spreken.

Na nog geen zes maanden mogen we de opvolgers verwelkomen, namelijk de LG Tone Free FN7 (ofwel LG Tone Free HBS-FN7). Waarschijnlijk was de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf ook niet heel erg te spreken over haar eindproduct afgelopen zomer, anders kunnen we deze release zo snel na de vorige niet uitleggen. De hoogste tijd om onze oren weer eens te spitsen.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe LG Tone Free FN7 oortjes zijn eind oktober officieel uit de doeken gedaan door LG. In december is het artikel in de winkels verschenen met een adviesprijs van 179 euro. De Tone Free FN7 oortjes zijn beschikbaar in de kleuren zwart en wit.

Met een prijs van 179 euro bevinden de oortjes zich in dezelfde prijsklasse als de Sony WF-1000XM3, wat naar onze mening nog altijd de beste oortjes van dit moment zijn. Ook de Samsung Galaxy Buds Live zijn qua adviesprijs vergelijkbaar met de LG Tone Free FN7.

(Image credit: LG)

Design

De Tone Free FN7 oortjes zien er vrijwel hetzelfde uit als hun voorgangers. Elk oortje is uitgerust met een klein staafje, waardoor je al snel de vergelijking maakt met de Apple AirPods. Bij de zwarte versie vallen die gelijkenissen veel minder op. We vinden ze er eigenlijk best wel stijlvol eruitzien en het glimmende effect maakt ze niet kitscherig. Waar de FN6 nog een mat gedeelte kenden rondom de staafjes, zijn deze bij de FN7 nu ook glimmend.

Aan de buitenzijde van de staafjes zit wederom een touch-gedeelte waarmee je muziek kunt pauzeren, vorige/volgende kunt kiezen en het volume kunt regelen. Er is ook ondersteuning voor Google Assistant en Siri inbegrepen. Daarnaast kun je ANC of ambient geluid kiezen door ze ingedrukt te houden, waarover later meer.

Buiten de ‘staafjes’ zijn de oortjes vrij minimaal en licht, waardoor ze niet snel aanvoelen als een zware last op je oorschelpen. Bij uren luisteren merkten we wel dat de oortjes wat ruw aan begonnen te voelen in onze oren, maar het is zeker mogelijk om ze langer dan een uurtje in te houden. Uiteraard verschilt het draagcomfort van oor tot oor, maar er zijn oortjes met een iets zachter design lijkt het. Verder lijkt het met de fitting snor te zitten, al is dat eveneens afhankelijk van de gebruiker.

De oortjes van LG beschikken over een IPX4-certificering. Dit houdt in dat de FN7 op papier bestand zijn tegen een flinke plas water. Nu raden we je aan om niet meteen zelf de grens van deze certificering op te zoeken, maar de IPX4-certificering zorgt er wel voor dat we met een gerust hart onze workout kunnen voltooien met deze oortjes in gebruik. Ook een beetje motregen moet geen (directe) defecten opleveren.

De oplaadcase is, in tegenstelling tot de FN7 oortjes zelf, vrijwel volledig mat. Het valt ons op dat de case bijzonder compact is vergeleken met de concurrentie, wat hem zeer geschikt maakt om overal naar mee te kunnen nemen in je broekzak. Zoals gezegd maakt de case gebruik van UV-licht om bacteriën te doden. Deze modus werkt enkel als de oplaadcase opgeladen wordt via de USB-C poort. Je ziet dan het blauwe LED-lampje schijnen aan de buitenkant. Hoe goed die functie exact werkt, kunnen we zelf niet goed controleren. Als we officiële tests moeten geloven heeft het in ieder geval effect. Dat is altijd mooi meegenomen.

Er zit nog een tweede lampje aan de buitenzijde van de case. Daarmee zie je hoeveel sap er nog over is in de oplaadcase. Aan de binnenkant zie je aan het LED-lampje hoe vol de oortjes zelf zijn. Aan de buitenzijde van de case vind je een knopje terug om onder meer het batterijlevel te zien en waarmee je bluetooth kunt inschakelen.

(Image credit: LG)

Batterijduur en connectiviteit

De LG FN6 serie staat niet bepaald bekend om zijn extreem goede batterijduur. De oortjes zouden het volgens LG 6 uur volhouden op één cyclus en de oplaadcase zou nog eens 12 uur hieraan kunnen toevoegen. Dat zijn redelijke gemiddeldes, maar niets om over naar huis te schrijven.

De nieuwe FN7-lijn houdt het 7 uur vol op één cyclus en 14 uur extra met de oplaadcase erbij. Op papier een verbetering dus, ware het niet dat de nieuwe functie actieve noise-cancelling alsnog roet in het eten gooit. Heb je ANC ingeschakeld, dan duurt het namelijk 5 uurtjes voordat de oortjes de geest geven.

De oplaadcase kan dan nog 10 uur extra accusap geven en is draadloos oplaadbaar. In onze tests hebben we voornamelijk ANC gebruikt, waardoor de batterijprestaties eigenlijk niet de middelmaat ontstijgen. Het is een schrale troost dat 5 minuten opladen één uur luisterplezier garandeert.

De LG Tone Free FN7 oortjes ondersteunen Bluetooth 5.1, op het moment van schrijven de nieuwste versie. In de praktijk blijkt dat de Tones een behoorlijk stabiele connectie hebben. We ondervonden geen problemen met de verbinding of stabiliteit. Integendeel zelfs: het valt ons op dat er vrijwel geen vertraging zit tussen de audio en het beeld als we op onze MacBook Pro (M1, 2020) een video aan het bekijken waren. Daarmee zijn de LG FN7 in één klap stukken interessanter voor de videokijkers onder ons.

Net als hun voorgangers zijn de beschikbare codecs SBC en AAC. Zeker voor oortjes in deze prijsklasse mag je eigenlijk high-end audiocodecs zoals aptX of LDAC verwachten, wat de audiokwaliteit ten goede zou komen. Wellicht dat LG deze upgrades reserveert voor de FN8.

Geluidskwaliteit

LG heeft bij de FN7 het nodige werk besteed aan het verbeteren van de algehele audiokwaliteit. Dat was ook nodig, want we waren bij de FN6 niet zo onder de indruk. Met name de bas was erg afwezig. Nummers zoals Sail van AWOLNATION en Grounds For Divorce van Elbow klinken en voelen bij de FN7 een stuk ‘dieper’. Ook rauwe techno- en housenummers komen beter tot hun recht, al is de bas nog altijd niet topklasse zoals bij de Sony WF-1000XM3.

Over het algemeen is de audiokwaliteit van de LG vrij aardig, maar af en toe missen we de echte details voor de fijnproever. De verschillende klanken en tonen voelen af en toe wat bij elkaar gesmeten, en bij nummers als Don’t Dream It’s Over van Crowded House merkten we dat we moeite hadden met het uit elkaar houden van de diverse instrumenten. Met andere woorden: de zuiverheid is nog steeds niet super. Het gaat echter om kleine details die je bij een doordeweeks luisterkwartiertje zeker niet snel opmerkt.

De troef van deze oortjes is actieve noise-cancelling. Deze modus missen we namelijk bij de nodige concurrenten, en dat maakt de FN7 dan ook een behoorlijk interessante optie voor iedereen die wel behoefte heeft aan wat extra rust. In de praktijk is deze functie een genot om te gebruiken in drukke ruimtes.

Je kunt er ook voor kiezen om de Ambient-modus te gebruiken, waardoor omgevingsgeluiden juist extra goed hoorbaar zijn. Ook deze functie werkt behoorlijk goed en over de spraakkwaliteit van de ingebouwde microfoons zijn we eveneens tevreden.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

De bijbehorende Tone Free-applicatie werkt naar behoren en geeft je zelfs de mogelijkheid om de touch-bediening naar hartenlust aan te passen. Zo kun je zelf bepalen hoeveel keer je moet tikken om bijvoorbeeld noise-cancelling in te schakelen, met welk oortje het volume omlaag moet gaan bij een x aantal tikken enzovoorts.

Je hebt ook de mogelijkheid om het touch-gedeelte van de FN7 oortjes volledig uit te schakelen, waardoor je bijvoorbeeld makkelijk je oortjes kunt plaatsen in je oor zonder dat de muziek stopt. Verder kun je kiezen uit vier verschillende geluidsmodi: Natural, Bass Boost, Treble Boost en Immersive. Laatstgenoemde modus vinden we veruit het beste klinken. Je kunt ook twee zelfgemaakte modi maken in het kopje 'Equalizer'.

Moet ik de LG Tone Free FN7 kopen?

(Image credit: LG)

Koop ze als...

Je actieve noise-cancelling belangrijk vindt

In tegenstelling tot de FN6 heeft LG de FN7 oortjes wel uitgerust met actieve noise-cancelling. Een functie die voor veel consumenten belangrijk is, en op de FN7 werkt het ook nog eens prima.





Je veel video's, films en series kijkt

De LG Tone Free FN7 oortjes hebben vrijwel geen lag, waardoor de audio zo goed als gelijk loopt met het beeld wat op je smartphone of PC getoond wordt.



Je een fobie voor bacteriën hebt

De oplaadcase van LG maakt gebruik van UVnano-technologie, waarmee 99 procent van alle bacteriën worden gedood.

Koop ze niet als...

Je een echte audiofiel bent

De audiokwaliteit van de LG Tone Free FN7 zijn best redelijk, maar in deze prijsklasse zijn er betere opties, waaronder de Sony WF-1000XM3. Ook missen we high-end codecs.