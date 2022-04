Nieuwe Xbox Series X-functie versnelt updateproces voor games

Xbox Insiders in de Alpha en Alpha Skip-Ahead-kanalen hebben nu toegang tot een nieuwe update. Deze versie zorgt ervoor dat de Xbox Series X/S sneller games scant voor beschikbare updates.

Xbox-gebruikers zijn waarschijnlijk bekend met het lange zoeken naar updates. Deze verbetering van de Xbox OS zal de wachttijden flink verminderen.

Xbox-engineering-hoofd Eden Marie bericht op Twitter dat Xbox Alpha en Alpha Skip-Ahead-insiders een update kunnen downloaden. Deze bevat een aantal oplossingen gefocust op de snelheid van het scannen van updates voor games en apps. De titels komen sneller tevoorschijn en er zijn tekenen van extra verwerking. Dit zou voornamelijk voorkomen als er wordt gesorteerd op grootte.

Verder geeft Marie een disclaimer dat het scannen nog steeds langzaam kan zijn als je ''een extreme hoeveelheid geïnstalleerde content'' hebt. Ze raadt aan om bugs te rapporteren als de verbeteringen zijn toegepast, zodat er naar kan worden gekeken. Aangezien dit een eerste lichting aan oplossingen is, verwachten we dat er meer volgen in toekomstige updates.

Een Xbox Insider worden

(Image credit: Microsoft)

Mocht je interesse hebben om een Xbox Insider te worden, hoeft dat niet via een registratie. Het enige dat je moet doen is de Xbox Insider Hub-app downloaden. Deze is beschikbaar voor Xbox One, Xbox Series X/S en pc. Extra handig is dat je niet automatisch aan alle previews meedoet, maar kan kiezen welke je interessant lijken.

Let wel op dat de functies getest worden en dus mogelijk instabiel zijn. Sommige previews zijn ook niet voor alle Insiders beschikbaar. Er zijn vijf verschillende ''klasses'' binnen Insider: Alpha Skip-Ahead, Alpha, Beta, Delta en Omega. Je kan hier meer over lezen in de officiële FAQ.

Dankzij Xbox Game Pass is het vullen van je console-opslag is gemakkelijk. Games verschijnen en verdwijnen van het abonnement, maar de diverse selectie van nieuwe toevoegingen compenseert dat uitstekend. Microsoft's first-party-aanbod is te allen tijde te gebruiken. Halo Infinite, Sea of Thieves, Forza Horizon 5 en meer speel je dus wanneer je dat zelf wil.

Mocht je Xbox Game Pass Ultimate hebben kan je ook Xbox Cloud Gaming gebruiken om je Xbox-opslag te redden. Daarvoor is wel een redelijk stabiele internetverbinding voor nodig.