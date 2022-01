Motorola Edge 30 Ultra komt volgens gerucht met stylus

Als je nog steeds rouwt om het feit dat je nooit een Samsung Galaxy Note 21 in je handen hebt kunnen krijgen, en toch nog graag een premium smartphone zoekt die je met een stylus kan bedienen, dan heeft Motorola misschien iets voor jou in petto.

Volgens een gerucht zal de voorlopig nog niet bevestigde Motorola Edge 30 Ultra compatibel zijn met styli van het bedrijf zelf. XDA Developers ontving naar verluidt informatie rond twee accessoires van de onaangekondigde smartphone: een zakelijk folio-hoesje en, nog belangrijker, een stylus.

Het zou niet de eerste smartphone van Motorola zijn met een stylus, maar dat zijn tot nu toe steeds budget-smartphones geweest zoals de Moto G Stylus (2021). Over het algemeen brengt het bedrijf (of enig andere fabrikant op Samsung na) geen premium toestellen uit die je met een stylus kan bedienen.

De renders van het folio-hoesje tonen een sleuf voor de stylus, wat ons doet vermoeden dat de smartphone zonder opbergmogelijkheden komt, net zoals bij de Moto Stylus- of Galaxy Note-reeksen. Het lijkt dus dat de Edge 30 Ultra eenzelfde opstelling heeft als de Samsung Galaxy S Ultra-toestellen.

De S21 Ultra laat je een S Pen-stylus gebruiken, maar deze moest je ook in een hoesje opbergen als je hem niet gebruikte. De Galaxy S22 Ultra komt mogelijk met een stylus-sleuf, als we de geruchten moge geloven tenminste.

Analyse: een superpremium Motorola-smartphone?

De Edge-smartphones van Motorola, die inmiddels aan hun derde generatie zitten, hebben al geflirt met de top-end smartphone markt, zonder zich daar volledig in te plaatsen.

Ook al was de Edge Plus een heel dure, ultra-premium smartphone, toch had de Edge 20 Pro een prijs die meer in de buurt lag van standaard vlaggenschepen zoals de OnePlus 9 en Samsung Galaxy S21, en dus lager was dan de Edge Plus.

Het leek alsof Motorola de ultra-premium prijsklasse even had verlaten, maar als we een kijkje nemen naar de geruchten rond de specs van de Edge 30 Ultra, dan ziet het ernaar uit dat ze hun terugkeer maken.

We vingen op dat het toestel met de top-end Snapdragon 8 Gen 1-chipset komt, samen met meerdere high-res camera's achteraan, supersnel laden en een groot scherm. Het is moeilijk om een beeld te krijgen van de exacte specs, zelfs van geruchten. Enkele van die berichten die naar de Edge 30 Ultra verwezen, bleken de Edge X30 te beschrijven die enkel in China verscheen.

Door de stylus-compatibiliteit toe te voegen is het zeer waarschijnlijk dat de Motorola Edge 30 Ultra een top-end rivaal wordt van de Xiaomi 12 Ultra, Samsung Galaxy S22 Ultra en iPhone 14 Pro.