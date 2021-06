Motorola Moto G Stylus (2021) krijgt mogelijk 5G-opvolger

Smartphones met een stylus zijn eerder zeldzaam geworden. Het zag er even naar uit dat de Samsung Galaxy Note 21 de laatste van 2021 ging worden (als hij daadwerkelijk verschijnt), maar het lijkt dat we binnenkort een verrassing van Motorola mogen verwachten.

Leaker Nils Ahrensmeier vermoedt dat er een 5G-versie van de Moto G Stylus (2021) aankomt. Om zijn bewering kracht bij te zetten deelde hij ook wat beelden die je hieronder kan terugvinden.

Ahrensmeier is geen bekend leaker, maar wat hij ontbreekt in kwantiteit maakt hij goed op vlak van kwaliteit. Deze beelden bevestigen ook een bron van verwarring. Net voor de lancering van de Moto G Stylus (2021) onthulde een populaire leaker beelden van de smartphone die niet bleken te kloppen. Deze nieuwe beelden zijn bijna identiek aan de voorgaande beelden, waardoor we vermoeden dat het eerste leak eigenlijk van deze 5G-smartphone was.

Motorola Moto g Stylus 5G (US only), it's the one @OnLeaks released in January and everyone was confused. Has decent Storage (256 GB)

In de beelden zien we een vierkant camerablok, een vingerafdrukscanner achteraan en een punch-hole selfiecamera in de linkerbovenhoek van het scherm. De camera en vingerafdrukscanner verschillen in vergelijking met die van het model zonder 5G.

Volgens Ahrensmeier zal de smartphone enkel in de Verenigde Staten uitkomen, maar daar is nog geen informatie over bekend, dus dat kan nog afwijken.

Als de gelekte Moto G Stylus 5G met next-gen connectiviteit, een stylus en een lage prijs komt (zoals de Moto G-reeks zich vaak opstelt), dan wordt het een sterke rivaal voor de Samsung Galaxy Note 21. Deze zal ook aan de eerste twee verkoopargumenten voldoen, maar de prijs zal waarschijnlijk wat hoger liggen.

We hoorden echter dat de Samsung S Pen-smartphone geannuleerd werd voor 2021, dus stylus-fans zullen misschien weinig keuze hebben in hun zoektocht naar een nieuwe smartphone.

