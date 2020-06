Motorola Edge Plus gebruikers melden groen getint display

Motorola Edge Plus-gebruikers zijn op het bijbehorende officiële forum luidkeels aan het klagen over hun schermproblemen. Dit alles is ontstaan na een recente software-update in begin juni.

Edge Plus-eigenaren claimen op Motorola-forums dat de randen van hun scherm 'vervuild' zijn met een groenachtige grijskleur. Andere foto's tonen donkere spotjes, en een enkeling spreekt zelfs van een volledig groene waas over het display. Hieronder hebben we een voorbeeld van dit probleem geplaatst:

Motorola heeft vervolgens als de wiedeweerga een softwarefix uitgestuurd, maar bij lang niet alle gebruikers zorgt deze update ervoor dat het probleem verdwijnt. Sommige gebruikers ervaren zelfs hetzelfde probleem bij hun nieuwe Edge Plus, nadat Motorola hen aanraadde om een nieuw toestel aan te vragen.

Repareert de software-update niet het probleem van het groene display, dan adviseert de fabrikant om gebruikers contact op te laten nemen met het Motorola Support Team voor persoonlijke hulp. Vooralsnog lijkt het probleem gelimiteerd te zijn tot een aantal gebruikers, maar het forumonderwerp heeft onderhand al negen pagina's volstaan met ergernis. Heel erg uniek is het groene display dus ook weer niet te noemen.

Problemen voor vlaggenschepen in 2020

Het jaar 2020 is niet bepaald vlekkeloos gelopen voor veel high-end smartphones. In april zagen we al diverse meldingen van schermproblemen omtrent de Samsung Galaxy S20 Ultra en OnePlus 8 Pro.

Beide telefoons gebruiken Samsung-displays, en dat zou zeker te maken kunnen hebben met de oorzaak van het probleem. Het is op dit moment echter onduidelijk van welke fabrikant(en) het watervalscherm van de Motorola Edge Plus afkomstig is.