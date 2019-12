iPhone SE 2 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

De iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn september 2019 gelanceerd. De telefoons lijken alle drie nog vrij veel op de iPhone X uit 2017, maar ondanks dat zat er geen iPhone SE 2 in.

De iPhone SE 2 is al jarenlang een twijfelgeval. Vrijwel meteen na de release van de oorspronkelijke iPhone SE in 2016 riep het apparaat vragen op: is het een eenmalige re-release van de iPhone 5S? Komt de SE jaarlijks terug? Wil Apple überhaupt dat het een succes wordt?

De afgelopen jaren hebben we al diverse keren bericht over een mogelijke opvolger van de iPhone SE. Ondanks alles hebben we goede hoop dat 2020 hét jaar gaat worden van de iPhone SE 2.

De iPhone SE 2 zou een écht budgetalternatief kunnen zijn vergeleken met andere uitgebracht iPhones. Hoewel de iPhone XR en iPhone 11 gezien worden als goedkope opties, kosten ze allebei op het moment van schrijven meer dan 600 euro. En dat is veel, zeker wanneer je de prijzen vergelijkt met Android smartphones.

Er zijn de afgelopen maanden diverse hints naar buiten gekomen over een mogelijke opvolger van de iPhone SE. Hieronder lees je alle belangrijke ins en outs over de kleine iPhone die wel of niet komt.

Nieuwste gerucht: Meerdere bronnen melden dat de iPhone SE 2 over een iPhone 8-achtig design gaat beschikken, met één camera aan de achterzijde, en een 4,7 inch LCD-scherm.

iPhone SE 2 releasedatum

In het kort Wat is het? Mogelijk de nieuwe compacte iPhone van Apple Wanneer verschijnt hij? 2020 op z'n vroegst Hoeveel gaat het kosten? De meest recente geruchten wijzen op 400-500 euro

De iPhone SE 2, mocht hij ooit uitkomen, verschijnt mogelijk in het eerste kwartaal van 2020. Een ander gerucht hint op een release 'vroeg in 2020'.

Hoewel we graag deze nieuwtjes met een korrel zout nemen momenteel, niet in de laatste plaats omdat we niet veel over de iPhone SE 2 recentelijk hebben gehoord, zou het redelijk logisch zijn voor Apple om de nieuwe SE in de eerste helft van 2020 uit te brengen.

Apple verliest al een tijdje wat marktaandeel, en dat kan niet los gezien worden van de alsmaar duurdere wordende iPhones. Met de iPhone 11 en iPhone XR zit Apple al in een iets lager segment, maar onder de 500 euro zit je opgescheept met een twee jaar oude iPhone 8. Daarnaast is de voorgaande iPhone SE in de eerste helft van 2016 verschenen.

iPhone SE 2 prijs

Mocht de iPhone SE 2 echt op de markt komen in 2020, dan zal het zonder meer een van de meest goedkope nieuwe iPhones worden.

De eerste iPhone SE 2 prijsgeruchten wezen op een prijskaartje van 450 dollar. Dit is exclusief btw, waardoor je in de Benelux waarschijnlijk rond de 550 euro zou moeten betalen.

Een meer recente leak wijst erop dat de iPhone SE 2 mogelijk goedkoper zal zijn dan voorheen gedacht. Het verwachte prijskaartje van 399 dollar is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo, en laat dat nu net iemand zijn die het best vaak bij het juiste eind heeft.

De originele iPhone SE kreeg standaard 16GB mee en een adviesprijs van 489 euro. Apple lanceerde ook een 64GB-variant. Deze haalde je op de dag van de release in huis voor 589 euro. We sluiten niet uit dat onderaan de streep de iPhone SE 2 iets duurder zal zijn dan zijn voorganger, maar veel zal het waarschijnlijk niet schelen.

De iPhone SE 2 krijgt misschien een nieuw design (Image credit: Future)

iPhone SE 2 design

We zien diverse theorieën de rondte doen wanneer het aankomt op het iPhone SE 2 design. Tot dusver is zowel een ouderwets als een modern X-design niet uit te sluiten.

De nieuwste geruchten wijzen op een iPhone SE 2 met het design van een iPhone 8. Dit houdt in dat er een 4,7 inch LCD-scherm aanwezig zal zijn, en aan de achterkant vind je één cameralens. Het is een claim die meerdere keren op het internet is verschenen, maar vooralsnog zijn er geen renders of afbeeldingen van deze versie van de iPhone SE 2 te vinden.

Een andere theorie is dat de iPhone SE 2 qua design gaat lijken op een iPhone X, maar dan een formaat kleiner.

Gaat de iPhone SE 2 er zo uitzien?

Deze render is echter gemaakt voordat Apple haar 2018 iPhones tentoonstelde. Wellicht dat bovenstaande afbeelding ging over de iPhone XR, de goedkopere optie van de 2018 iPhones.

De achterzijde van de smartphone zou vermoedelijk dezelfde dubbele camera-opzet krijgen als de iPhone X, met een video van de ogenschijnlijk gelekte nieuwe iPhone SE 2. Hieronder vind je de video ervan, maar we zouden er anno 2020 niet al te veel waarde aan hechten.

BGR heeft ook enkele schetsen van de telefoon in deze configuratie van 'een betrouwbare bron'. De telefoon heeft een notch aan de bovenzijde, geen homeknop en geen koptelefooningang.

Afbeelding 1 van 2 Geen homeknop of koptelefooningang voor de iPhone SE 2? (bron: BGR) (Image credit: BGR) Afbeelding 2 van 2 The iPhone SE 2 could have an iPhone X notch on its screen (credit: BGR) (Image credit: BGR)

Een nieuwe screenprotector is getoond door leaker Sonny Dickinson, waarin je een telefoon met notch ziet. De algehele grootte is kleiner dan de iPhone X.

Een screenprotector voor de vermoedelijke iPhone SE 2 (links) en iPhone X (rechts). (bron: Sonny Dickinson)

In deze vormfactor zou de SE 2 echter meer weghebben van een iPhone X Mini. Bovendien zou een dubbele camera flink wat meer geld kosten dan een enkele, en dat gaat tegen de gedachte in van de iPhone SE-lijn.

Hoe dan ook sluiten we een iPhone SE 2 verpakt als kleinere iPhone X niet helemaal uit. De smallere randen stellen Apple immers in staat om meer scherm in een relatief kleine behuizing te stoppen, en een kleinere behuizing is hét verkoopargument voor SE-kopers.

Hieronder zien we een afbeelding van een ander designconcept van de iPhone SE 2. Deze lijkt een stuk meer op de originele SE en beschikt zo te zien over een koptelefooningang.

Deze versie ziet er heel erg uit als de originele iPhone SE. (bron: Weibo) (Image credit: WEibo)

Bovenstaand design is niet helemaal onbekend op het internet; er zijn tal van geruchten de revue gepasseerd waarin staat dat de SE 2 een glazen achterkant krijgt, en daardoor draadloos opladen ondersteunt. Ook de koptelefooningang blijft in sommige geruchten terugkeren bij de SE 2.

Ming-Chi Kuo verwacht dat de iPhone SE 2 hoe dan ook verschijnt in de kleuren Zilver, Rood en Space Gray.

Meer iPhone SE 2 geruchten, nieuwtjes en leaks

De meest recente geruchten wijzen erop dat de iPhone SE 2 een 4,7 inch LCD-scherm krijgt. Buiten het kleine scherm zal de SE 2 naar verluidt veel componenten lenen van de iPhone 11-serie. We kunnen ons dan ook waarschijnlijk opmaken voor een kleine, krachtige en relatief betaalbare iPhone.

Bovenstaande vermoedens worden bevestigd door analist Ming-Chi Kuo. De A13 Bionic (van de iPhone 11-serie) is vermoedelijk aanwezig bij de SE 2, inclusief 64GB aan opslaggeheugen en 3GB RAM.

Misschien nog wel de meest interessante kwestie is die van de vergrendelmethodes. Met de iPhone X stapte Apple af van Touch ID. Face ID zou volgens enkele geruchten te duur zijn om te implementeren, waardoor wij ons afvragen welke manier van vergrendeling een all screen iPhone SE 2 gaat aanbieden. Zal Apple dan toch terugkomen op haar besluit om Touch ID niet meer te gebruiken?

iPhone SE 2: wat we willen zien

Ook wij hebben zo onze wensen wat betreft de iPhone SE 2. Daarom hebben we een lijst opgesteld met features die we graag terugzien in de iPhone SE 2.

Een koptelefooningang

Hoewel Apple al jaren geen koptelefooningang meer plaatst in haar iPhones, houden we nog een sprankje hoop voor de iPhone SE 2. Dat komt alleen omdat de originele SE uit 2016 er wel nog een had.

Momenteel zeggen onze hersenen dat de 3,5mm ingang zeker niet aanwezig zal zijn bij welke nieuwe iPhone dan ook, maar we mogen altijd hopen, toch?

Een betere batterij

Kijken we naar de prijs-kwaliteitsverhouding, dan is de iPhone SE een prima telefoon. Ook de batterijprestaties waren in 2016 om over naar huis te schrijven. De SE wist in onze tests zelfs de iPhone 6 en iPhone 7 achter zich te houden.

Dat de SE heel energiezuinig is, komt onder meer door het kleine scherm. Hoewel we weinig te klagen hebben over de batterijprestaties van de originele SE, hopen we dat de SE 2 deze lijn voortzet en qua batterijduur minstens net zo goed zal zijn als de iPhone 11.

Verbeterde prestaties

Een andere indrukwekkende prestatie is dat originele SE de specificaties van de iPhone 6S wist te stoppen in een veel kleiner jasje. Anno 2020 zal de kracht van een 2016-chipset echter niet goed genoeg zijn, waardoor we hopen dat Apple meer power stopt in de nieuwe SE 2.

Hoeveel extra rekenkracht de iPhone SE 2 krijgt, durven we momenteel niet te zeggen. Houdt Apple vast aan de lijn van de SE, dan betekent dit dat de SE 2 de interne specs vrijwel volledig overneemt van de iPhone 11-serie. Denk aan een Bionic A13-chipset, 3/4GB RAM, en minstens 64GB opslag.

Een vernieuwd design

Het design aanhouden van de iPhone 5 voor de SE was destijds een meesterzet. Consumenten hadden de keuze tussen het oude, vertrouwde Apple-design, en de nieuwe, grotere lijn van de iPhone 6.

We zijn heel erg benieuwd wat Apple in gedachte heeft voor de iPhone SE 2. Stiekem hopen we op een heel nieuw ontwerp, zonder af te stappen van het compacte design waar we de SE-lijn van kennen.