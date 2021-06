iPhone 13 krijgt mogelijk verbeterde camera's en Face ID

Het maken van een iPhone vraagt veel componenten, en eentje daarvan is een voice coil motor (VCM). Volgens berichten gebruikt Apple daar dit jaar veel meer van vanwege geplande camera-upgrades in de iPhone 13.

Dat bericht is afkomstig van DigiTimes Asia. Zij beweren dat Apple deze maand de VCM-bestelling verhoogt en dat zal blijven doen in juli. Daardoor zou het algemene aantal VCM's voor hardware van Apple gelijk komen liggen met het totale aantal dat dit jaar in Android-toestellen werd gebruikt.

Waarom heeft Apple zoveel VCM's nodig? De stijging valt niet te verklaren door enkel de populariteit van de smartphones, want het bedrijf bestelt er nu veel meer dan normaal. De bronnen van DigiTimes zeggen dat dit te maken heeft met upgrades in de cameramodules en de 3D-sensoren voor Face-ID.

Betere stabilisatie

Dit is het eerste nieuws dat we opvangen over verbeteringen aan Face ID, maar dat geldt niet voor de camera-upgrades. Het bericht geeft echter niet meer informatie over de specifieke upgrade waar VCM's bij zouden helpen. We vingen eerder wel op dat ze gebruikt kunnen worden voor sensor-shift OIS (optical image stabilization) voor de hele iPhone 13-reeks.

Deze functie vinden we bij Apple momenteel enkel op de iPhone 12 Pro Max terug. Het stelt de sensor in staat om te bewegen als er met de camera wordt geschud. Zo doen er zich geen of minder vervagingen voor bij de afbeeldingen. Dat wijkt af van de beeldstabilisatie die bij de meeste smartphones gebruikt wordt, waarbij de lens meebeweegt. Dit is doorgaans echter iets minder effectief.

We moeten ook melden dat een VCM gebruikt kan worden voor een periscoopcamera (die doorgaans een groter zoombereik geven), maar ook dat staat niet in het bericht vermeld. Er zijn wel geruchten dat er een iPhone met een periscoopcamera komt, maar dat zal naar alle verwachtingen nog even duren.

We moeten dit natuurlijk allemaal met een korreltje zout nemen. Als we echter van de hoeveelheid geruchten mogen uitgaan, lijkt het wel dat er enkele camera-upgrades voor de iPhone 13 in het verschiet liggen.

Via MySmartPrice