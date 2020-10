Huawei Mate 40 Pro lek toont volledige smartphone

Er is weinig bekend geworden over Huawei's aankomende vlaggenschip in de afgelopen maanden, maar een nieuw lek heeft precies beschreven hoe de Huawei Mate 40 Pro eruit zou kunnen zien en hoe krachtig hij zou kunnen zijn.

Een nieuw rapport van de Duitse technologiesite WinFuture geeft nu een heleboel specificaties die we blijkbaar kunnen verwachten bij de lancering op 22 oktober. Het bericht werpt ook een blik op het ontwerp van de smartphone.

De publicatie heeft geen details over de bronnen gedeeld, maar de informatie komt wel overeen met het weinige dat we tot nu toe hebben gehoord en we hebben al eerder nauwkeurige info van WinFuture gezien.

Hierboven zie je een van de gelekte designrenders. Volgens WinFuture zal de telefoon voorzien zijn van een 6,76-inch OLED display met een resolutie van 2772 x 1344. Hij zou daarnaast gebogen randen hebben en er wordt gezegd dat er ook een under-display vingerafdrukscanner is.

De camera's worden gepresenteerd in een cirkelvormig ontwerp met een uitsparing in het midden om de Leica-branding van het bedrijf te huisvesten. Het display is ondertussen voorzien van een pilvormige punch-hole voor de selfiecamera.

Achteraan zouden we een 50MP-hoofdcamera, 20MP-groothoekcamera en 12MP-telefotocamera krijgen. Er zijn ook andere elementen zoals een LED-flitser en autofocus die op de achterkant te zien zijn.

Binnenin de telefoon zien we blijkbaar de Kirin 9000 chipset van het bedrijf die al het harde werk doet. We hebben deze processor nog niet kunnen testen en dit zou ook de eerste smartphone zijn met deze chipset;

Volgens het lek zal er een 12GB RAM-variant zijn, maar die zal niet te koop zijn in veel markten buiten China. Wij krijgen vermoedelijk een versie met 8GB RAM.

Verwacht hoge prijzen

We weten nog niet hoeveel de Huawei Mate 40 Pro gaat kosten, maar de Huawei Mate 30 Pro begon bij 1099 euro, dus we zouden hier een vergelijkbaar bedrag verwachten.

Details over de goedkopere Huawei Mate 40 zijn schaars op dit moment, maar volgens het WinFuture bericht zal er ook een derde toestel genaamd de Huawei Mate 40 RS zijn.

Huawei organiseert een lanceringsevenement op 22 oktober en dat zal naar verwachting zijn wanneer we de Huawei Mate 40 familie officieel mogen verwelkomen.