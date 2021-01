Apple Macs met M1 chip kunnen snel oplossing krijgen voor bluetooth problemen

Apple Macs met de nieuwe M1-chip die problemen hebben ondervonden met de bluetooth connectiviteit zullen een oplossing krijgen voor macOS Big Sur. Theoretisch gezien dan.

Apple heeft namelijk nog geen officiële uitspraak gedaan over de bluetooth bug. Deze plaagt volgens een bericht van Wccftech kopers van de nieuwe Mac Mini en MacBooks met de M1-processor. De informatie komt wel van een ondersteuningsmedewerker van Apple.

Solved my M1 Mac Bluetooth issues by plugging in my keyboard and buying a Logitech mouse with its own Bluetooth dongle.(Apple tells me a MacOS fix is in progress and forthcoming just about anytime. But jeez.)January 10, 2021

Ian Bogost, een schrijver die bijdrages levert aan The Atlantic, liet het nieuws van een naderende macOS-oplossing vallen, maar bevestigde later dat het bericht afkomstig was van de ondersteuning van Apple, dus het moet met een korreltje zout worden genomen.

De tijd zal het leren, maar het is alvast een goed teken. We hebben reeds contact opgenomen met Apple om te horen of er daadwerkelijk een oplossing wordt voorzien voor deze bug. We houden je verder op de hoogte zodra we een antwoord hebben gekregen.

Vreemde problemen

Zoals je je kan herinneren, zijn de bluetooth problemen die naar verluidt veroorzaakt worden door de M1-chip vrij gek. Sommige gebruikers halen een periodiek verlies van connectiviteit met randapparatuur aan. Het probleem kan zich na enkele dagen uit zichzelf tijdelijk oplossen, maar komt daarna vaak terug, met de nodige frustraties als gevolg.

Het ziet ernaar uit dat vooral de nieuwe Mac Mini het grootste slachtoffer is, al zijn er ook berichten van gebruikers van de MacBook met M1-chip die problemen opmerkten (deze zijn zeldzaam, zoals we in ons eerder bericht aanhaalden).

Er zijn ook berichten van gelijkaardige bluetooth problemen met de vorige Mac Mini van 2018, maar deze blijken eerder een kwestie die los staat van de draadloze probleempjes met de M1-chip. Hoe dan ook, we hopen snel meer informatie te krijgen van Apple rond het verschijnen van een oplossing.