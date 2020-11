Mac Mini (M1, 2020) heeft naar verluidt problemen met bluetooth verbinding

Apple’s nieuwe Mac Mini heeft volgens verschillende online berichten problemen met de bluetooth verbinding. Wccftech heeft op Reddit ontdekt dat er wat problemen zijn met de connectiviteit. Ook YouTuber Patrick Tomasso ondervindt problemen en uit zijn frustraties op Twitter.

Mac Mini, I love you.. but you're bringing me down. I'm going crazy trying to figure out the bluetooth issues with this machine. I thought maybe a few of us had an isolated issue but forums/reddit are popping up now all over.Let's talk about it.https://t.co/PAWlh1FRkNNovember 24, 2020

Tomasso omschrijft dat de problemen zich voordoen als hij zijn Logitech MX Master 3 en Apple Magic Mouse 2 wil verbinden met de M1 Mac Mini. Sommige andere Twitter-gebruikers zijn het er over eens dat er een probleem is, al zou het in enkele gevallen slechts periodiek plaatsvinden. Een tweet omschrijft het bluetooth probleem als iets dat steeds een paar dagen wegblijft, maar "altijd terugkeert".

Reddit-gebruikers ondervinden soortgelijke problemen met het draadloos verbinden van randapparatuur. Zij moeten zelfs noodgedwongen een bedrade muis en toetsenbord gebruiken.

Een van de gebruikers vertelt: "Ik heb mijn eerste M1 Mac Mini teruggebracht vanwege connectiviteitsprobleem met bluetooth. De vervanging had exact dezelfde problemen. Dit is duidelijk een probleem met de M1 Mac. Laten we hopen dat Apple het zo snel mogelijk oplost".

Met de vorige Mac Mini (2018) waren er ook soortgelijke problemen. Echter lijkt het erop dat het niet om exact hetzelfde gaat. De nieuwe MacBook Pro 13 inch M1 zou ook wat problemen hebben met connectiviteit, maar deze komen veel minder vaak voor.

Vingers gekruist

Hoewel er een aantal meldingen zijn van eigenaren van de Mac Mini (M1, 2020), moeten we niet te snel conclusies trekken. Het is niet bekend hoeveel gebruikers hier last van hebben.

Er lijkt in ieder geval genoeg bezorgdheid te zijn. We gaan ervan uit dat Apple de problemen gaat onderzoeken en er een oplossing voor vindt. Voor gebruikers van de Mac Mini (M1, 2020) is het te hopen dat dit snel gebeurt.