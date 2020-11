Apple AirPods genieten van flinke Black Friday korting

Als we het hebben over draadloze oortjes, dan denken we meteen aan de AirPods van Apple. De lancering van de AirPods heeft als het ware het tijdperk van bluetooth-oortjes ingeluid. Inmiddels zijn er heel wat volledig draadloze oortjes die een goed alternatief zijn voor de AirPods, maar als je een iPhone gebruikt, dan blijven de oortjes van Apple (een van) de beste optie(s) voor jou.

Het nadeel is natuurlijk dat deze oortjes niet goedkoop zijn. Als je bovendien ook noise-cancelling wil, dan moet nog wat extra euro's aan de kant leggen voor de AirPods Pro. Er verschijnen niet vaak kortingen op de AirPods (Pro), maar als we er een deal spotten, dan zijn we er natuurlijk als de kippen bij. En laat er nu net zo'n deal verschenen zijn tijdens deze Black Friday week.

Apple AirPods Black Friday deal

Apple AirPods (2e generatie) voor €142 i.p.v. €179 Veel woorden moeten we niet vuilmaken aan de AirPods van Apple, aangezien iedereen wel bekend is met de draadloze oortjes. We vermelden er hier wel voor de duidelijkheid bij dat het gaat om de 2e generatie AirPods zonder draadloze oplaadcase, je moet de laadcase dus via de kabel opladen. Leuke Bonus: bol.com-select leden krijgen hier 10 euro extra korting bovenop!Deal bekijken