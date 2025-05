Samsung Galaxy Watch 8-leak hint naar grote designverandering

De Samsung Galaxy Watch 8 lijkt volledig te zijn gelekt en hierdoor is ook onthuld dat het bedrijf misschien een grote designverandering gepland heeft.

Deze leak volgt op de verschijning van de One UI 8 Watch-update. Dat nieuws gaf al aan dat er op het gebied van de software flinke veranderingen naar de Galaxy Watch onderweg zijn, onder andere gerelateerd aan Gemini AI.

Nu heeft Android Authority animatiebestanden voor de nieuwe modellen gespot in de code van de aankomende software. Deze bestanden onthullen het design van de Galaxy Watch 8 en de Galaxy Watch 8 Classic en ze lijken beiden een 'squircle'-vormige behuizing te hebben (een samenvoeging van 'square' en 'circle'). Het scherm lijkt dus rond te blijven, maar de behuizing eromheen wordt iets vierkanter.

Samsung Galaxy Watch 8 design

(Image credit: Android Authority)

Een aantal van de beste smartwatches op de markt, waaronder de beste Apple Watches, hebben al een squircle-design dat in sommige gevallen kan zorgen voor een iets aangenamer gebruikersinterface. Bij de ronde displays op veel Wear OS-horloges voelt het soms alsof er nuttige schermruimte verloren gaat door deze vorm en Apple's watchOS kan dus voor sommige mensen ook wat effectiever aanvoelen.

Als deze gelekte designs accuraat zijn (het zouden ook placeholders kunnen zijn en er kan nog van alles veranderen), lijkt Samsung de vierkantere behuizing van de Galaxy Watch Ultra over te nemen op de Watch 8-modellen, maar tegelijkertijd blijft er dus een cirkelvormig display gebruikt worden.

De afbeeldingen tonen duidelijk een Galaxy Watch 8 en 8 Classic die enorm veel lijken op de Ultra, en dus ook enigszins op Apple Watches. Het is dus geen compleet nieuw design, maar vergeleken met de huidige Galaxy Watch 7 en oudere modellen is het wel een grote designverandering.

Volgens het verslag lijkt de Galaxy Watch 8 weer twee knoppen te hebben, terwijl de Galaxy Watch 8 Classic hier nog de 'Quick Button' van het Ultra-model aan toevoegt.

Verder toont een firmware-video (ook gedeeld door Android Authority) ook duidelijk een Galaxy Watch 8 met een squircle-design. Dit verslag suggereert verder ook dat de bestanden "geen placeholders lijken te zijn," maar sluit die mogelijkheid niet uit.

Als deze afbeeldingen dus wel representatief zijn voor hoe de Galaxy Watch 8-modellen er uit gaan zien, zou dat dus kunnen betekenen dat Samsung vaarwel zegt tegen cirkelvormige behuizingen voor zijn smartwatches.

Naar verwachting wordt de Galaxy Watch 8 gelanceerd in juli, dus we hoeven niet heel lang meer te wachten om te zien of dit inderdaad het einde van cirkelvormige Galaxy Watches is.