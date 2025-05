Nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge-leak geeft ons de beste blik op het superdunne toestel tot nu toe

Samsung zal de Samsung Galaxy S25 Edge volgende week maandag officieel onthullen in San Jose tijdens een virtueel Unpacked-evenement. Voor ons zal het evenement dinsdag om 2:00 uur 's nachts plaatsvinden.

Er zijn vrijwel constant leaks aan het binnenstromen over de Samsung Galaxy S25 Edge sinds het apparaat voor het eerst geteased werd tijdens het Unpacked-evenement van januari. Vorige week onthulde een gigantische leak ook nog bijna alle specs en features van het toestel.

We hebben echter tot nu toe nog steeds niet echt een goede blik op het toestel gekregen. Deze gigantische nieuwe leak bevat eindelijk wat meer beelden van de nieuwe smartphone. We zien hier marketingbeelden van het toestel in drie verschillende kleuren. Op de afbeeldingen zien we niet alleen duidelijk het scherm van de S25 Edge, maar ook de titanium behuizing, zijn superdunne profiel, een glazen screen protector, twee camera's achterop, plus de usb-c-oplaadkabel en de SIM-tool die in de doos zullen zitten.

Hieronder zie je deze afbeeldingen:

Image 1 of 3 Afbeelding van de zijkant, achterkant, cameraopstelling en kleurvarianten van de S25 Edge. (Image credit: Samsung / Android Headlines) Details over de camera's, processor en batterij, plus een duidelijke blik op de voorkant van het apparaat. (Image credit: Samsung / Android Headlines) Overzicht van wat er in de doos zit, plus een blik op het dunne profiel. (Image credit: Samsung / Android Headlines)

Hoewel Samsung zelf niet heeft bevestigd dat deze afbeeldingen officieel zijn, lijkt dit in ieder geval wel heel erg op het soort promotiebeelden dat we zouden verwachten bij een nieuwe smartphonelancering van Samsung. We kunnen hier het enorm dunne profiel van de S25 Edge (van 5,8 mm dik) zien, plus de drie kleurvarianten. Het gaat waarschijnlijk om 'Titanium Icyblue', 'Titanium Silver' en 'Titanium Jetblack'.

Er zijn inmiddels al veel specs gelekt, waaronder details over een display met een 120Hz refresh rate, een ultrasone vingerafdrukscanner onder het scherm, een 3.900mAh-batterij, draadloos opladen en een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

Deze nieuwe afbeeldingen ondersteunen ook weer het idee dat het camerasysteem achterop zal bestaan uit een 200MP-hoofdcamera en een 12MP-ultrawide, plus dat die hoofdcamera zal beschikken over 2x zoom van "optische kwaliteit". We zien ook weer een IP68-certificering, "batterijduur van een volledige dag", "de meest krachtige processor geoptimaliseerd voor Galaxy" (waarschijnlijk de Snapdragon 8 Elite for Galaxy) en hoewel er dus wel een USB-C-kabel in de doos lijkt te zitten, zal er geen lader aanwezig zijn.

Dit is ook nog maar de helft van wat deze leak ons te bieden heeft. We krijgen daarnaast namelijk ook nog een betere blik op de officiële hoesjes voor de Samsung Galaxy S25 Edge in verschillende kleuren. Deze zien er natuurlijk ook vrij dun uit, anders zou het ook niet veel zin hebben om voor dit superdunne model te kiezen.

Image 1 of 4 Het siliconen hoesje voor de Galaxy S25 Edge in drie kleuren. (Image credit: Samsung / Android Headlines) (Image credit: Samsung / Android Headlines) (Image credit: Samsung / Android Headlines) (Image credit: Samsung / Android Headlines)

Volgens de leaker tonen de afbeeldingen hierboven het officiële siliconen hoesje voor de Samsung Galaxy S25 Edge in het zwart, blauw en grijs. Er schijnt ook een doorzichtig hoesje te zijn. Hieronder zie je dan weer afbeeldingen van wat het 'Kindsuit-hoesje' wordt genoemd. Dit soort hoesje wordt al gebruikt bij de Samsung Galaxy S25 en het is gemaakt van een leerachtig, synthetisch materiaal. Dit hoesje zal beschikbaar zijn in dezelfde drie kleuren.

Image 1 of 2 Het 'Kindsuit-hoesje' voor de Galaxy S25 Edge in drie kleuren. (Image credit: Samsung / Android Headlines) (Image credit: Samsung / Android Headlines)

Oud nieuws, nieuwe details

Dit nieuwe verslag en de bijbehorende afbeelding hebben ons eigenlijk niets nieuws verteld, maar dit blijft een interessant nieuw toestel van Samsung. Gezien onze uitstekende ervaringen met de Samsung Galaxy S25, S25 Ultra, S24 FE (en tot nu toe ook met de Galaxy A56), zijn we erg benieuwd of de Zuid-Koreaanse techgigant weer een toptoestel kan leveren, dit keer met een enigszins nieuwe vormfactor. Apple lijkt zich ook te focussen op een vergelijkbare vormfactor, als de geruchten over de zogenaamde iPhone 17 Air accuraat zijn.

Als deze afbeeldingen inderdaad blijken te kloppen, ziet het nieuwe model er zeker mooi uit, of je nou denkt dat we zo'n dunne telefoon nodig hebben of niet. We hebben nu ook minder twijfels over het superdunne titanium frame. De combinatie van wat een geweldige camera lijkt te zijn met een duurzaam frame en een prachtig display kan er wel eens voor zorgen dat dit een van de beste smartphones van 2025 wordt.