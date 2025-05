Specs, renders en prijzen Samsung Galaxy S25 Edge gelekt

We zijn waarschijnlijk amper een week verwijderd van de lancering van de Samsung Galaxy S25 Edge. Volgens de geruchten mogen we deze extreem dunne telefoon verwelkomen op 13 mei. Een nieuw lek laat echter amper iets aan de verbeelding over en bevat informatie over vrijwel alle specificaties.

Bekend leaker Roland Quandt, die schrijft voor WinFuture, beweert dat de Samsung Galaxy S25 Edge slechts 5,85 mm dik zal zijn, 163 gram zal wegen en een titanium frame zal hebben, met Gorilla Glass Victus 2 aan de achterkant en het nieuwe Gorilla Glass Ceramic 2 aan de voorkant.

Over de voorkant gesproken, daar zou een 6,7-inch AMOLED-display met resolutie van 1440 x 3120 px en refresh rate van 120Hz zitten. Onder het display zien we een ultrasone vingerafdrukscanner, net als bij de andere Galaxy S25-telefoons. Quandt beweert ook dat de Samsung Galaxy S25 Edge een Snapdragon 8 Elite-chipset, 12GB RAM en de keuze uit 256GB of 512GB opslagruimte.

De camera-opstelling bestaat naar verluid uit een 200MP-hoofdcamera (f/1,7) met optische beeldstabilisatie (OIS) en een 12MP-ultrawide (f/2,2) met een beeldhoek van 120 graden. Vooraan zou een 12MP-selfiecamera (f/2,2) zitten. Hoewel elke Galaxy S-telefoons de voorbije jaren drie camera's achteraan had, moet de Edge het doen met één camera minder.

Tot slot beweert Quandt dat de Samsung Galaxy S25 Edge een 3.900mAh-batterij heeft (draadloos oplaadbaar) en een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid.

Image 1 of 3 (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

Weinig nieuws onder de zon

Dit zijn voornamelijk dingen die we al eerder hebben gehoord. Toch zijn er iets meer details dan in eerdere lekken, zoals de vermelding van draadloos opladen, de exacte materialen en wat meer cameraspecificaties.

Aangezien we dit grotendeels al eerder hebben gehoord en het afkomstig is van een betrouwbare bron, kan het zeker kloppen. In dit geval zijn de compromissen voor het dunne formaat het gebrek aan een telefotocamera en lagere batterijcapaciteit. Vooral dat laatste vinden we bizar, aangezien steeds meer fabrikanten erin slagen om dunne telefoons met grote batterijen te maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Ondanks deze compromissen zal de Samsung Galaxy S25 Edge niet goedkoop zijn. Quandt beweert dat het toestel zal beginnen bij 1.249 euro in Duitsland, waarvoor je 256GB opslag krijgt, en dat dit oploopt tot 1.369 euro voor 512GB. Daarmee zit de telefoon tussenin de Samsung Galaxy S25 Plus en Samsung Galaxy S25 Ultra.

Je zou kunnen kiezen uit drie kleuren (Titanium Jet Black, Titanium Icy Blue en Titanium Silver), die je kunt zien in de renders hierboven. Vanaf eind mei zou de Galaxy S25 Edge geleverd kunnen worden en ook dat ligt in lijn met de verwachte lancering op 13 mei.