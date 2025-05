Deze drie functies komen naar je Galaxy Watch in de One UI 8-update

Samsung Galaxy Watches krijgen een grote upgrade met de komst van One UI 8 Watch, dat we al in juni of juli zouden kunnen zien. De update lijkt Google Gemini, een snelkoppelingen-app en de Now Bar toe te voegen.

Samsung zou One UI 7 Watch kunnen overslaan en meteen naar One UI 8 Watch gaan. De reden daarvoor is dat er geruchten gaan dat het bedrijf deze zomer al One UI 8 voor Galaxy-telefoons gaat uitbrengen en qua naamgeving is het dan logischer om voor de Galaxy Watches ook naar One UI 8 Watch te gaan.

In de aanloop naar die lancering zijn er One UI 8 APK's uitgelekt, die ons een idee geven van de nieuwe functies die naar de Galaxy Watches komen. Zoals gemeld door Android Authority, komt Gemini AI inderdaad naar Samsung Galaxy en Pixel Watches. Er zouden nieuwe "Gemini Actions" komen waardoor je Gemini ook vanaf je horloge kan bedienen.

Er zijn delen code die verwijzen naar Gemini Actions die je meetings kunnen verplaatsen, e-mails kunnen samenvatten en je het weer kunnen vertellen. Verder zou je Gemini snel moeten kunnen dempen met een simpele tik op het scherm.

One UI 8 Watch: wat is er nog nieuw?

(Image credit: Blue Pixl Media)

Zoals vermeld in een ander bericht, is er ook een nieuwe app ontdekt met de naam Shortcuts, waarmee je apps kunt toevoegen aan het startscherm van je Galaxy Watch als 2 x 1 of 2 x 2 tegels. Daardoor zijn ze veel gemakkelijker toegankelijk.

Vervolgens meldt Android Authority dat Samsung de Now Bar en Now Brief van One UI 7 naar de Galaxy Watch brengt. De Now Bar toont informatie, waaronder live meldingen, muziek en meer, op het startscherm van je Galaxy-smartphone. Op een Galaxy Watch zouden gebruikers kunnen kiezen tussen een eenvoudig pictogram en een grotere weergave met een pictogram en tekst.

Gebruikers kunnen naar verluidt ook dubbel tikken om de Now Bar te openen en andere acties inschakelen als er niets in de balk staat. De Now Bar zou onder andere informatie van de Now Brief, scores van sportwedstrijden en andere tips kunnen tonen.

Er zijn ongetwijfeld nog meer functies die aan het licht zullen komen naarmate de officiële lancering van One UI 8 Watch dichterbij komt. Gebruikers kunnen hoe dan ook een grote update verwachten op apparaten zoals de Galaxy Watch Ultra en Samsung Galaxy Watch 7. Natuurlijk zullen deze veranderingen ook te zien zijn op de Galaxy Watch 8, die later dit jaar wordt verwacht.