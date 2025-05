Gelekte Samsung Galaxy Watch 8-renders geven ons de beste blik op de smartwatch tot nu toe

Waarschijnlijk hoeven we nog maar een paar maanden te wachten op de lancering van de Samsung Galaxy Watch 8, maar inmiddels zijn er alweer nieuwe renders gelekt die de Classic-versie van de smartwatch tonen. De variant met de draaibare ring lijkt dus weer terug te keren.

Deze renders komen vanuit de bekende tipgevers @OnLeaks en SammyGuru. Ze zijn gebaseerd op schematische informatie die gelekt is vanuit de toeleveringsketen. We zien hier het horloge vanuit vrijwel elke hoek en het apparaat ziet eruit als een stijlvolle, gepolijste gadget.

@OnLeaks heeft een erg goede reputatie als het gaat om het onthullen van ontwerpen van aankomende producten (voordat ze dus officieel onthuld zijn). Het is natuurlijk wel handig om te onthouden dat we hier te maken hebben met gelekte informatie. Er is niets officieel bevestigd en we weten dus ook niet hoe het uiteindelijke design van de Galaxy Watch 8 Classic eruit zal zien tot Samsung hem officieel onthult.

Vorig jaar kregen we geen Classic-model, maar dit aankomende model lijkt elementen te combineren van de Galaxy Watch 6 Classic uit 2023 en de Galaxy Watch Ultra, die vorig jaar in de plaats van een Classic- of Pro-model verscheen.

Zogenaamde afmetingen

Samsung Galaxy Watch 8 Classic Exclusive Renders From SammyGuru x Onleaks! - YouTube Watch On

We zien in de renders een soort 'squircle'-vormige behuizing (vierkant met afgeronde hoeken), net als bij de Galaxy Watch Ultra. Dit design in de renders lijkt echter nog iets meer afgerond te zijn. Het zou dan ook kunnen dat de Galaxy Watch 8 Classic dit jaar de plaats van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 inneemt.

Dan is er natuurlijk ook nog de draaibare ring die altijd op de Classic-modellen zit. Deze ring maakt het navigeren van het horloge nog iets gemakkelijker. In recente jaren kregen we om het jaar een nieuw Classic-model, dus het is ook wel weer tijd voor zo'n model in 2025.

Dezelfde leak noemt overigens ook nog een 1,5-inch display en afmetingen van "ongeveer" 46 x 46,5 x 14,2 mm. Het is interessant dat er ongeveer wordt gezegd, want dat klinkt juist redelijk precies. Verder lijkt het erop dat dit het enige beschikbare formaat van de Galaxy Watch 8 Classic zal zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als Samsung ongeveer hetzelfde releaseschema aanhoudt als in 2024, dan krijgen we dit horloge waarschijnlijk tijdens een Unpacked-evenement in juli te zien, samen met de Galaxy Watch 8, de Galaxy Z Fold 7, de Galaxy Z Flip 7 en misschien ook nog Samsungs tri-fold (de zogenaamde Samsung Galaxy G Fold).